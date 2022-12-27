87% украинцев против восстановления Советского Союза, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Общество
87% граждан Украины не желают восстановления Советского Союза.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Если в 2000 г. лишь немногим более половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, то в 2021 г. доля таких составила уже 69%, по данным последнего опроса (2022 г.) — 87%. Однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных (в 2000 г. таковых было 19%, в 2021г. — 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. — 28,5%, в 2021 г. – 21%).
Хотя доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на юге и востоке страны (соответственно 72% и 81%) несколько ниже, чем на западе (93%) и в центре (89%), во всех регионах противники восстановления СССР составляют преобладающее большинство.
Даже среди представителей старшей возрастной группы те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля растет до 95%. Среди тех, кто в семье говорит на русском языке, эта доля составляет 79%, среди говорящих на украинском — 90%.
Пожалуйста, подождите...
Взагалі, той хто повнолітнім застав совок, нормальна думаюча людина і не загубився по життю, не може бажати повернення в країну тотального дефіциту.
клована на лісапед і готовий відбулавлений през.
син пацаном був і не дуже за ігри переймався, ну там Маріо 5 хвилин поштрикає і на вулицю...
там голову треба було мати, що б розпустити весь тей сарай, а не відоси щодня пилячити.
- в будь де , в будь який супер-дупер просунутій й вільній країні будь де є певна кількість особ без будь якого т.з. "критичного мислення" -- тобто мизк у людине є , ало воно цим мизком не користується в загалом аж ніяк ! Різниця полягає лише у відсотках таких осіб .
Й вік цьому не тільки сприяє , а навпаки -- чим близче в людини до дитинства , тим меньше , а не більше в його критичного мислення . Молодь-шмолодь ... Але звідки беруться ті самі софкоїдні дідусі з бабусями ?! З тієї ж молоді , яка колись їздила на БАМ й вірила дарагому Лєоніу Ілллллюічю ...
Хлопці , так тому ,хто ніколи не бачив чергу за туалетним папіром , хто пів життя НЕ підтерав дупу газетним папіром легше повітити в бабусіни байки про роботу для будь кого й як та бабуся домішувала молоко в сметану й так годувала усю родину ...
Я вже не кажу про нащадків дрібної обслуги КПРС й КДБ -- в їх виконанні "дідусєві" байки обростають йще більш фантастичними подробицями про "красиве й яскраве" життя в Софкоїду ...
Вохри зазвичай живуть довже ЗЕКа й залишають після себе цілі виводки нащадків , в яких будь яке т.з. "критичне мислення" повністю відсутнє .
Ну проведіть ще опитування скільки людей хоче повернутися в бронзовий вік чи в Київське князівство тому, що тоді квас був смачний.
А про нищие магазины с пустыми прилавками я вообще молчу,разница после военторгов в Монголии была просто громадная.
Совок невозможно восстановить в любом случае
Пройденный этап
Но ВСУ помешало....