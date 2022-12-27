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опрос (2619) СССР (810) Центр Разумкова (204)

87% украинцев против восстановления Советского Союза, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

87% граждан Украины не желают восстановления Советского Союза.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

87% украинцев против восстановления Советского Союза, - опрос 01

Если в 2000 г. лишь немногим более половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, то в 2021 г. доля таких составила уже 69%, по данным последнего опроса (2022 г.) — 87%. Однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных (в 2000 г. таковых было 19%, в 2021г. — 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. — 28,5%, в 2021 г. – 21%).

Хотя доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на юге и востоке страны (соответственно 72% и 81%) несколько ниже, чем на западе (93%) и в центре (89%), во всех регионах противники восстановления СССР составляют преобладающее большинство.

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87% украинцев против восстановления Советского Союза, - опрос 02

Даже среди представителей старшей возрастной группы те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля растет до 95%. Среди тех, кто в семье говорит на русском языке, эта доля составляет 79%, среди говорящих на украинском — 90%.
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Топ комментарии
+41
Ще тупіших опросів цей фонд не додумався провести ?
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27.12.2022 22:31
+29
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27.12.2022 22:39
+26
Блдь! Хто ті 13% ?
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27.12.2022 22:36
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как они уже затрахали со с этим совейским союзом... нереально просто... крылатыми ракетами уже бы казалось бы надо было бы выбить из головы эту дурь, но нет еще несколько процентов дебилов хочет и десяток процентов жалеет, что нельзя...
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28.12.2022 00:11 Ответить
Таке враження, що такими "опитуванням", якісь виродки просто тримають нас в кацапській парадигмі.
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28.12.2022 00:13 Ответить
Уявляю щорічні опитування німецьких євреїв про їхнє бажання, чи небажання відновлення нацистської Німеччини...по суті те ж саме...
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28.12.2022 00:19 Ответить
Так. Замість того, щоб раз і назавжди забути й не згадувати про кацапо-совок, вони по кілька разів на рік нам нагадують про нього, мовляв, не забувайте. Тьху! А "Цензор" подає це як новину.
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28.12.2022 00:21 Ответить
Те кто хотят вернуть совок, просто тупые по жизни старые маразматики, желающие вернуть свою молодость.
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28.12.2022 00:22 Ответить
А молодь 18 -29 років? Порівняйте "за" одних і других.
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28.12.2022 00:27 Ответить
На мій досвід, багато тих молодих людей, які ностальгують!? за совком, його самі не бачили, але мають батьків, які дуже ******* совок.
Взагалі, той хто повнолітнім застав совок, нормальна думаюча людина і не загубився по життю, не може бажати повернення в країну тотального дефіциту.
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28.12.2022 00:52 Ответить
Ну дуже їм хочеться Голодоморів...
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28.12.2022 00:35 Ответить
Ну й дебілів у нас серед молоді. 18- 29 років, які народились і виросли в Незалежній Україні 3,1% хоче в совок. Я ще розумію категорію 60 і старші (3,4% за совок), тих тільки могила справить. Наймолодша і найстарша категорії однакові деграданти.
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28.12.2022 00:26 Ответить
Это как раз хвалнные 73% проценты, пришедшие проголосовать. Бо 65% не голосовали.
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28.12.2022 04:42 Ответить
а 65% - це ті самі "яка різниця" які своїм не голосуванням і проголосували.
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28.12.2022 04:52 Ответить
Це опофигистические инфантилы, хотя и против зебилоидов(большей частью).
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28.12.2022 05:06 Ответить
детский вопрос, а когда света нет то и тепла тоже или батареи таки теплые?
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28.12.2022 05:11 Ответить
Ну да, ниже - пример с 25-ти тысячниками
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28.12.2022 05:20 Ответить
інфантілізм це саме срашне зло... - і не друг і не ворог, а так....
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28.12.2022 05:14 Ответить
...вот также их могут рассматривать и зебилоиды, хотя ошибутся в их лояльности к себе... Нам работать, работать и еже раз работать (с массами).
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28.12.2022 05:23 Ответить
і кіно саме завзятіше з ісскуств - тут членін ілліча був правий.
клована на лісапед і готовий відбулавлений през.
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28.12.2022 05:27 Ответить
Ща нужно в игры все внедрять... Инфантилы, особенно молодые из-за гэйм баталий не имеют времени в свiт бiлий глянуты, шобы разобраться шо и к чему.
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28.12.2022 05:34 Ответить
не знаю як, але нас це обминуло.
син пацаном був і не дуже за ігри переймався, ну там Маріо 5 хвилин поштрикає і на вулицю...
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28.12.2022 05:40 Ответить
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28.12.2022 05:45 Ответить
Який през? Голова колгоспу.
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28.12.2022 05:35 Ответить
не тягне буба на голову колгоспу...
там голову треба було мати, що б розпустити весь тей сарай, а не відоси щодня пилячити.
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28.12.2022 06:04 Ответить
Ожидаемый и верный ответ.
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28.12.2022 06:25 Ответить
а ми завжди знаємо що один від одного очікуе, не помітили?
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28.12.2022 06:31 Ответить
Пане, здесь больше пенять нужно наших "25-ти тысячников", недоработали.
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28.12.2022 05:08 Ответить
Я ще розумію категорію 60 і старші (3,4% за совок), тих тільки могила справить. Наймолодша і найстарша категорії однакові деграданти - это выпердыши 60-ти летних и старше совкопримазанцев, типо, обком партии и комсомола, товаровед-заднее крыльцо, кгбэшных приспособленцев, как и березка-торксин-"знати". В совковремя такие дефицита не знали, по жизни купались , шо вареник в масле, знай тока вовремя заподхалимничать-шестернуть, мол ты мне - я тебе-бартернуть... Сейчас вареник в масле вам улыбнутся в том случае, если у вас варит башка... А шо вы хотели от тех совко-выпердышей, которые в ус не дули - иждивенничали на всем готовеньком...
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28.12.2022 04:51 Ответить
Совок потрібен кремлядям для вічної тоталітарної влади в золоті і їх zомбоvаним рабам з пустими мізками та телевізором замість холодильника.
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28.12.2022 00:56 Ответить
А мене дивують люди , які все таки вміють заходити на форуми , щось таке коментувати ... тобто мають якусь позицію , цікавляться політикою й при тому не розуміють елементарних аксеом соціології -

- в будь де , в будь який супер-дупер просунутій й вільній країні будь де є певна кількість особ без будь якого т.з. "критичного мислення" -- тобто мизк у людине є , ало воно цим мизком не користується в загалом аж ніяк ! Різниця полягає лише у відсотках таких осіб .

Й вік цьому не тільки сприяє , а навпаки -- чим близче в людини до дитинства , тим меньше , а не більше в його критичного мислення . Молодь-шмолодь ... Але звідки беруться ті самі софкоїдні дідусі з бабусями ?! З тієї ж молоді , яка колись їздила на БАМ й вірила дарагому Лєоніу Ілллллюічю ...
Хлопці , так тому ,хто ніколи не бачив чергу за туалетним папіром , хто пів життя НЕ підтерав дупу газетним папіром легше повітити в бабусіни байки про роботу для будь кого й як та бабуся домішувала молоко в сметану й так годувала усю родину ...
Я вже не кажу про нащадків дрібної обслуги КПРС й КДБ -- в їх виконанні "дідусєві" байки обростають йще більш фантастичними подробицями про "красиве й яскраве" життя в Софкоїду ...

Вохри зазвичай живуть довже ЗЕКа й залишають після себе цілі виводки нащадків , в яких будь яке т.з. "критичне мислення" повністю відсутнє .
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28.12.2022 02:00 Ответить
Про який Союз іде мова, з кацапами? Ніколи не треба асоціювати Союз і путінську кацапію, це абсолютно різні і несумісні речі. Союз був, але вже ніколи не повернеться.
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28.12.2022 03:10 Ответить
Советский союз мёртв и воскресить его невозможно. Правильно было проводить опрос : готовы ли вы к союзу российской федерации и Белоруссии. Но тут встаёт вопрос готова ли российская федерация и Беларусь войти в состав Украины, под управлением Украины.
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28.12.2022 03:24 Ответить
Та ну нах... Пусть теперь в своих епенях разбираются без ножек буша наши "братья - водкапей-грязиваляйся - драныкоеды
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28.12.2022 04:38 Ответить
Але коли дивишся на шпигуноманію, пошуки "ворогів народу", безпідставні обшуки, сфальшовані кримінальні справи, знесення пам'ятників без розбору, перейменування з одних ідолів на інших, захоплення і пограбування православних церков і гасла когось депортувати, посадити чи розстріляти, складається враження що ми вже майже в СРСРі 30-х років минулого століття. Тоді теж вважали, що все що відбувається, відбувається правильно.
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28.12.2022 03:28 Ответить
Сравнили .уй с пальцем... Толерантность к врагам Украины - не уместна априори... Еще взвойте , шо когда-то антигитлеровская коалиция не по человечески обошлась с фашистами... Ща мы имеем дело с нацистскими последователями - великодержавными коммуно-фашистами.
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28.12.2022 04:34 Ответить
пан Саня як завжди - як в глаз так і в другий і ***** брови.
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28.12.2022 04:41 Ответить
Паатаму что злой, бо Пинки ради нас жертвуют своим творчеством , а хваленные пурпурно-лиловые пресмыкают перед кацапами - гастролируюут в симбирских епенях... каароч, СВИНЬИ ОНИ...
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28.12.2022 04:58 Ответить
розумію, сам ядом плююся...
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28.12.2022 05:02 Ответить
Меня интересует вот какая деталь, мол за шо похабе Тиночке Кароль дали заслуженную? Вчера наткнувся в кацапресурсах на ее "творчество" от 2021-го . Получается она с кацапамы имеет яуши-бизнес.
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28.12.2022 05:31 Ответить
саме за те за що і лисий орденоносець, це ж на поверхні...
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28.12.2022 05:34 Ответить
А таке знедолене було, як робило первые отборочные шажки...Так невинно глипала у всi сторони. Когда не по теме уже начала оголять свою немочь(цыцькы) , стало понятно, шо там конкретная знедоленнiсть , а в итоге на тебе - востребована тока на каазлабаде...
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28.12.2022 05:44 Ответить
Старiючи, стае все бiльше схожою на папаiку(рiзновиднiсть бабаiв).
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28.12.2022 05:49 Ответить
а казли і казліхи тільки на казлабаді і потрібні - хлів там в них...
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28.12.2022 05:50 Ответить
LED ZEPPELIN: трагичный финал
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28.12.2022 06:05 Ответить
ще пінків з вашої подачі слухаю, не дають заснути - звері якись...
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28.12.2022 06:12 Ответить
Я сам не ожидал, пока не досмотрел третью часть об LZ, не успокоился, тоже захватывающе. исторически...
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28.12.2022 06:23 Ответить
well, в мене не відкривається ваш лінк, антівайрус оре і не хоче...
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28.12.2022 06:42 Ответить
у=к
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28.12.2022 05:36 Ответить
"...Беспощадєн к врагам Рейха...". Вже було. Ворогів як визначаєте, за власним переконанням і революційною доцільністю? З таким підходом війну закінчили саме Совьєти, які в окуповній частині Німеччини на місцях концтаборів влаштували ГУЛАГ, а Західному Берліну - голод. Інші учасники коаліції, до прихильників і учасників тоталітарних режимів застосовували законні засоби, а не діяли в дусі більшовиків. І не знищували ані німецьку, ані італійську культуру. До речі, в Італії і досі стоять деякі памятники Мусоліні, а фашистський режим Франко в Іспанії проіснував до середини 70-х років минулого століття. Але, це не для вас, вам потрібні прості і швидкі рішення - сфабрикована справа в дусі НКВС, позасудове рішення трійки і куля в потилицю, а з надбанням минулого вчинити за "Інтернаціоналом" - разрушить до основанія...
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28.12.2022 11:27 Ответить
Що за дебільне опитування?

Ну проведіть ще опитування скільки людей хоче повернутися в бронзовий вік чи в Київське князівство тому, що тоді квас був смачний.
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28.12.2022 04:52 Ответить
Пане, не рвите сердце и с тяжелым в руки - поосторожней. Без вато-контроля на данном этапе не обойтись.
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28.12.2022 05:02 Ответить
Хотел спросить у фанатов совка хотят ли они что бы с их детьми поступили так как с нашими дедами и бабушками? Первый звериный оскал социализма я запомнил когда дал дуба Брежнев и за смешок старшеклассника нас малышей построили по стойке смирно и мы стояли в душном классе по стойке смирно несколько часов пока я не потерял сознание и потом долго болел.
А про нищие магазины с пустыми прилавками я вообще молчу,разница после военторгов в Монголии была просто громадная.
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28.12.2022 06:41 Ответить
в центре недоумкина совсем шизанулись от безделия... лучше бы спросили у людей как народ видит роль носителя капельницы гнусавого дерьмака в сдаче интересов Украины, в проведении тайных переговоров с козлолюбом трахамонией и т.п.
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28.12.2022 07:01 Ответить
Странный опрос

Совок невозможно восстановить в любом случае

Пройденный этап
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28.12.2022 07:46 Ответить
Все было готово к его восстановлению..типа шашлыка на 9 мая...от Зе...
Но ВСУ помешало....
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28.12.2022 08:01 Ответить
Оман это не Обман...🤣
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28.12.2022 08:04 Ответить
Это наверно самый тупой опрос о котором я слышал.
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28.12.2022 08:16 Ответить
Це ж бл хто є справжнім замовником-мені здається я догадуюсь-за таки диверсіі треба знаходити справжніх бенефеціарів та копати глибше
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28.12.2022 08:25 Ответить
а 13 процентов ждут рашистов!
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28.12.2022 22:13 Ответить
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