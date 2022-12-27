Западные партнеры столкнулись с трудностями в восстановлении энергосистемы Украины, - CNN

По данным источников CNN, ремонт пострадавшей от российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины осложняется дефицитом необходимых компонентов или несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечает CNN, США и партнеры столкнулись с проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором. Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта сети, которые используются в Соединенных Штатах, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на различных частотных диапазонах.

В связи с этим США надеются, что предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны поможет Украине противостоять российским атакам на критическую инфраструктуру, чтобы оборудование, предоставленное Штатами и их партнерами, не было уничтожено.

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В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блэкаута.