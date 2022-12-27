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Западные партнеры столкнулись с трудностями в восстановлении энергосистемы Украины, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

херсонщина,енергетика

По данным источников CNN, ремонт пострадавшей от российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины осложняется дефицитом необходимых компонентов или несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечает CNN, США и партнеры столкнулись с проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором. Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта сети, которые используются в Соединенных Штатах, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на различных частотных диапазонах.

В связи с этим США надеются, что предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны поможет Украине противостоять российским атакам на критическую инфраструктуру, чтобы оборудование, предоставленное Штатами и их партнерами, не было уничтожено.

Читайте также: Украинцев ждет тяжелая зима, США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен

В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блэкаута.
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Топ комментарии
+25
Краще для захисту "інфраструктурних об'єктів", мати парочку "томагавків", або десяток F16..
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27.12.2022 23:15
+18
Дайте літаки і достатньо ППО, проблема зникне))
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27.12.2022 23:19
+17
Ну так це ж і так зрозуміло будь якому техніку - в них фаза-ноль 110 вольт, фаза-фаза 220, частота 60 Гц. Тобто для чисто американських компаній, які не працюють на зовнішній ринок, треба буде з нуля техдокументацію розробляти, прораховувати кожну строчку проєкту. Це не є чимось надскладним, але потребує часу. Та й на складі такого обладнання нема.

Але ж навіть ті компанії, що працюють і в Європі також, теж навряд чи зможуть великі трансформатори і підстанції швидко передати, бо це штучний товар, робиться під конкретне замовлення.

Тому таки так - передати ще декілька комплексів PATRIOT буде набагато дешевше і швидше!

А ще ліпше - передати те, що дозволить зробить "енгельси" по всій території рф, включно з Українкою у Примор'ї!
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27.12.2022 23:27
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Правила форума Совет форумчан
Краще для захисту "інфраструктурних об'єктів", мати парочку "томагавків", або десяток F16..
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27.12.2022 23:15 Ответить
Томагавк это крылатая ракета, ее легко сбить. А вот Минитмен-3 со "спецбоеприпасом", как говорят кацабчеги - это вещь
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27.12.2022 23:22 Ответить
все кацапське ПВО зараз на фронті - тому через парашу легко пролітають навіть такі драндулети, що їх переробляють з допотопних Ту-141
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28.12.2022 00:19 Ответить
ТУ-141 не такий вже допотопний - Крейсерська швидкість - 1110 км/год, Дальність польоту: 1000 км. Маса - 5,3 тони. Треба тільки ******* система керування та боєголовка, і крилата ракета готова. Мабуть і документація у Харкові зберіглася. Двигун правда треба свій робити.
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28.12.2022 11:10 Ответить
у нього розмір як у літака (тобо збити на порядок легше ніж крилату ракету), а бойова нагрузка всього-навсього 100 кг - тільки круглий ламер вважатиме його повноцінною крилатою ракетою. І тим ганебніше для кацапів, що вони навіть з таким древнім одоробалом не можуть справитися
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28.12.2022 19:15 Ответить
Якого ще літака, Калібр довжина - 8,22 м, того що летить на 220 км, Ту- 141 - 14,33 м летить на 1000 км. До того ж ТУ-141 летить на малої висоті з швидкістю 1110 км по заданій програмі. Його побачити можливо тільки зверху. Тільки недоумок може вважати це древнім одоробалом. Тоді й F-16 можна древнім вважати, на озброєнні з 1978 року, а ТУ-141 - з 1979. Збити на порядок легше? Порядок - це у 10 разів, зрозуміло? Розмах крила -3,85 м, це у якому літаку такий розмах крила?
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29.12.2022 04:07 Ответить
парочку десятків... а краще сотень...
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28.12.2022 03:00 Ответить
Щоб вивчитись на пілота F-16 треба декілька років і нерозбомблені аеродроми. Попросимо росіян почекати?
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28.12.2022 09:33 Ответить
Чому або? Треба і те, і те і багато чого іншого!
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28.12.2022 10:31 Ответить
Шо ви нагнітаїте,хуже скабеєвай!
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27.12.2022 23:16 Ответить
Я так і передбачав.
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27.12.2022 23:18 Ответить
А чого мовчав? Так би й ми знали.
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27.12.2022 23:23 Ответить
Я писав тут про це. Там частота генерації 60 герц, а у нас 50. Не говорячи вже про інші стандарти.
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27.12.2022 23:29 Ответить
"там" це в штатах, але ж "західні партнери" це не лише вони
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27.12.2022 23:36 Ответить
Ну наскільки я знаю в Європі ті ж 50 герц. Але то таке. В Європі відсутній стандарт 330 кВ. Мабудь у цьому проблема.
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27.12.2022 23:51 Ответить
Здається у них потужні силові транформатори підлключаються по різних з нами схемах.І у споживачів однофазна напруга 110 В а трифазна 220 в .
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28.12.2022 00:10 Ответить
нам би підійшла англійська електротехніка - вона розрахована на сильніший струм, ніж загалом по Європі, і тому надійніша
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28.12.2022 00:24 Ответить
Не все так просто . Обладнання силових регіональних підстанцій розраховувалось і виготовлялось десятиліттями. Крім власне силових підстанцій необхідно мати ще багато обладнання допоміжного . Такого як повітряні і масляні вимикачі навантаження реактори ізолятори. Важливе обладнання схем релейного захисту підстанцій. Мій дипломний проект був саме розрахунок обладнання і схем та параметрів релейного захисту Дністровської ГЕС.
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28.12.2022 00:45 Ответить
Ага. И конденсаторы связи, которых Украина не делает вообще. И заградители с элементами настройки, и фильтры присоединения. Продолжать?
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28.12.2022 02:02 Ответить
а можна було б поставити акумуляторнi ферми, як Маск в Австралii.
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28.12.2022 06:09 Ответить
а знаєте, чому в Україні не живуть кенгуру?
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28.12.2022 13:00 Ответить
До того ж асінхронний двигун розрахований на 60 герц при 50 герцах просто не запуститься, а для нагріваючого елемента частота не має ніякого значення.
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28.12.2022 10:07 Ответить
Дайте літаки і достатньо ППО, проблема зникне))
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27.12.2022 23:19 Ответить
А кому тоді продати тисячі генераторів, яких навезли як "гуманітарну допомогу" з різних країн? Мільйони ліхтарів, акумуляторів та батарейок? Це ж золоте дно. Схоже, запчастини для нашої енергосистеми і після закінчення війни будуть ще років п"ять шукати.
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27.12.2022 23:29 Ответить
Генераторная мировая мафия правит миром! Жуть!
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27.12.2022 23:31 Ответить
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27.12.2022 23:35 Ответить
До чого тут генераторна мафія? Яким світом? Тому "світові" і американцям в тому числі, глибоко начхати, чи є в тебе світло, чи ні. Їх хвилює ТІЛЬКИ власне благополуччя і все. А на генераторах, і не тільки, зараз добряче наварюються. Як в свій час на нахрін не потрібних масках та різних санітайзерах.
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27.12.2022 23:52 Ответить
ты свинья неблагодарная если бы американцам было похрен на Украину то нас уже бы не было как державы
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28.12.2022 03:30 Ответить
Ти бояри вже накотило? Ти їм потрібен як анти-росія. Для її виснаження, щоб рашка не була американцям ні конкурентом, ні загрозою. І все. Але тобі, зеленому дегенерату, цього не зрозуміти.
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28.12.2022 08:08 Ответить
І то вірно - всім відомо, що літак це така річ, яку можна посадити в своєму городі, а потім з нього злітати - а в літаку є кнопочка "збить всі погані ракети" - і пілот її просто тисне. А керувать літаком як вєліком, нєфіг дєлать.

Так само і ППО. Просто ставиш ППО десь посеред лісу і воно тобі каже "там ракети з дронами летять" і оператор тисне ту саму кнопочку, що і в літаку і всім стає добре.

А то дають нам всякі петріоти, на яких треба вчитись півроку, а могли б дати просто ППО та побільше
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28.12.2022 09:38 Ответить
дивно, виявляється на пілота потрібно вчитися, а на зебіла вЗесвіту, достатньо, щоб зе!батько заліковку носив де викладав і 73% розумових бовдурів...
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28.12.2022 13:06 Ответить
ну так ясно, що там де треба щось робити там важче і нікому не хочеться. В нас он навіть є Офіс Простих Рєшєній, щоправда його голова сидить в Грузії - в усіх сенсах.
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28.12.2022 13:18 Ответить
в усіх сенсах... абсолютно цю срааку не шкода, до.издівся карлсон.
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28.12.2022 13:27 Ответить
а многие так и говорили после первого удара дронами и ракетами по нашим электроподстанциям - надежнее защитить чем ремонтировать... еще прелестнее - предотвратить удар , ударив первыми (а это естественно аэродромы и арсеналы на территории врага... которые недосягаемы для нас с тем оружием которое нам любезно предоставляют)
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27.12.2022 23:25 Ответить
Ну ми ж мудрий наріт, який би ніколи не виміняв всі свої ракети на газ по пісят коп. Ото ті американці тупі жлоби, скажи?
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28.12.2022 09:41 Ответить
А мудрий наріт тут до чого? Україною 31 рік правлять злодії у законі, їм ця країна - похєру. А наріту підсовують вибір, між поганим і ще поганішим.
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28.12.2022 11:15 Ответить
ну і звісно ж у мудрого наріта у всьому винні жидорептілоїди, які йому підсовують по 30-40 кандидатів щоразу - і всі 30-40 погані - тому мудрий наріт обирає найгіршого з них. Щоб жидорептілоїдам неповадно було.
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28.12.2022 13:23 Ответить
Дайте те, про що каже Залужний:
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
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27.12.2022 23:26 Ответить
пользвольте спросить а куда делись те танки которые у нас были до войны, которые нам передали через Польшу и которые мы затрофеили под Лиманом Изюмом и Херсоном???
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28.12.2022 03:32 Ответить
Товаріщ майор, а ви почєму інтєрєсуєтєсь?
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28.12.2022 09:42 Ответить
нет пан генерал я просто выстраиваю логическую цепочку
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28.12.2022 16:04 Ответить
Згідно даних сайту ORYX 143 українських танки захвачено москальсько-бурятськими військами.
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28.12.2022 11:21 Ответить
Ну так це ж і так зрозуміло будь якому техніку - в них фаза-ноль 110 вольт, фаза-фаза 220, частота 60 Гц. Тобто для чисто американських компаній, які не працюють на зовнішній ринок, треба буде з нуля техдокументацію розробляти, прораховувати кожну строчку проєкту. Це не є чимось надскладним, але потребує часу. Та й на складі такого обладнання нема.

Але ж навіть ті компанії, що працюють і в Європі також, теж навряд чи зможуть великі трансформатори і підстанції швидко передати, бо це штучний товар, робиться під конкретне замовлення.

Тому таки так - передати ще декілька комплексів PATRIOT буде набагато дешевше і швидше!

А ще ліпше - передати те, що дозволить зробить "енгельси" по всій території рф, включно з Українкою у Примор'ї!
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27.12.2022 23:27 Ответить
У всіх країнах бувшого союзу параметри мережі та все обладнання точно такі ж, як і в нас. Просто декому вкрай необхідно шукати його якнайдовше.
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27.12.2022 23:34 Ответить
Більшість країн бувшого союзу дружать з рашкою і нам нічого продавать не будуть
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27.12.2022 23:37 Ответить
Я Вам більше скажу - майже по всій Європі в мережі такі ж самі параметри, як і в нас.

Проблема в тому, що, як я вже писав у попередньому коментарі, що на складах цього немає, бо робиться під конкретне замовлення, і це досить довгий процес!
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27.12.2022 23:49 Ответить
Зрадофіли думають, що все обладнання лежить і чекає на базарі в Кракові, але Охмєтов не купує, бо хоче безкоштовно, а зелені не купують, бо продають генератори
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28.12.2022 00:11 Ответить
не надо отмазывать вора ахметова или мародеров зеленского - они именно так и хотят все получить на халяву и продать потом или выставить счет через бюджет
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28.12.2022 03:35 Ответить
Та 750 кВ трансформатори можна купити в будь-якому радіолюбітєлє
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28.12.2022 09:44 Ответить
І не тільки частота струму чи ділення на вольтажі. Майже в усіх країнах нейтраль ізольована в совку, а тепер в нас наглухо заземлень починаючи з електростанції закінчуючи розеткою. Совок ніби зекономив на окремому заземленні, але скіль електрики втрачається через наглухо заземлень нейтраль не полічили
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27.12.2022 23:36 Ответить
Вот знаете что интересно, наверное ещё на задолбала всех враньё власти? Ублюдки зелены, дайте деньги на оплату трансформаторных и частных заводов ,которые изготавливают трансформаторы и уже сделано будет и поставлены в строй энергосистемы. Но нет же, нужно выделить деньги, стыздить их ,и помощь просить у запада и выдать ,как шось неимоверное. Ну не твари? Ну почему в США ,как только профинансировали военные предприятия сразу и джавелины начали изготавливать и увеличили изготовку хамерсов для Украины. А тут же для своих людей и рабочие места и возможность заработать ,но нет же. Эти твари только могут уничтожать ,грабить и пиз_еть в глаза. Ублюдки зелены
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27.12.2022 23:29 Ответить
Тут была информация, что ВСУ за два дня выстреливают столько боеприпасов, сколько запад делает за месяц. Откуда инфа, что они нарастили производство?
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27.12.2022 23:36 Ответить
Вы наверное не видели видео где Байден, как раз просил работников заводов, чтоб они восстановили производство джавелинов, а также было и распоряжение об увеличение производства хамерсов, для Украины. Обычный процесс изготовления хамерсов около примерно "10 штук в год " могу ошибаться ,после финансирования госдепом предприятий ,которые уже отошли от этой устаревшей системы для США, увеличилось в разы., после КЕША. Не выгодно предприятиям заниматься джавелинами ,хамерсами и т.д ,им лучше создавать подводные лодки, бомбардировщики и т.д и т.п,там больше денег из Пентагона. Насчёт снарядов вы правы. Только речь о снарядах не шла.
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27.12.2022 23:48 Ответить
Хватит работать на рассею своими выкриками.)

Это тяжелое оборудование, его не сделаешь за месяц или за два. Видели когда-нибудь трансформатор на 1000кВа?) А это маленький
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27.12.2022 23:39 Ответить
Не уважаемый ,в моём одном городе два трансформаторных завода, И дело всё в финансирование. Проплатят будут трансформаторы. А тут же лучше получить из США ,веделить деньги,стыздить их и орать какие ОНИ молодцы. Всё точно так,как на дорогах, которые разбомбили кацапы.
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27.12.2022 23:54 Ответить
Да хоть 100 заводов. Позвоните туда и узнайте, сколько срок изготовления трансформаторов. не месяц и не два, и даже не три
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27.12.2022 23:55 Ответить
Вы уже тут всех *******, сказочники! Вы бы и 10 лет делали тот сраный трансформатор!
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28.12.2022 00:18 Ответить
Візьмемо, наприклад, Запорізьській трансформаторний завод, так? В нього ще не прилітало?

Є ще Хмельницькій, який робить підстанції до 630 КВА, і Львівській - до 1000 КВА.

Все!
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27.12.2022 23:55 Ответить
Ну насчёт прилетало ,промолчим. Да взять ЗТЗ ,что с ним сейчас? СтоитЪ , а почему, догодайтесь с одного раза, кому он принадлежал и что там происходит сейчас, правильно,- деребан. Это первое и второе, там же, не отходя от кассы ,рядышком, второй завод по изготовлению трансформаторов, частный, проплатите и будет счастье. Хотя ,зачем те трансформаторы и платить, лучше будем КЛЯНЧИТЬ по миру, авось дадут, а деньги выделяемые на трансформаторы, выведем в офшор, шыбзик перебьём и скажем перемога.
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28.12.2022 00:12 Ответить
ЗТЗ русня розбомбила.
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28.12.2022 09:45 Ответить
А потрібно на підстанціях потужністю 100МВА чи 160 чи 250МВА. Це мегевольтампер!!!
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28.12.2022 00:21 Ответить
Ця робота рішається мгновєнно: хаймерси, атакомси і т. д. з дальністю, хоча б на 500км.
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27.12.2022 23:30 Ответить
Максимальна дальність атакамса 300 км. Русня злітає з аеродромів на відстані 700-1000.

В мене в школі з математикою було складно, але навіть мені здається, що чогось буде недостатньо, щоб добити кудись.
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28.12.2022 09:46 Ответить
Зіткнулись з труднощами - хотіли подарувать обладнання, та Єрмак з Татаровим хочуть відкат за розтаможку
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27.12.2022 23:30 Ответить
пруф?
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28.12.2022 06:15 Ответить
твое сидение на зелёной бутылке лучший пруф
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28.12.2022 06:32 Ответить
Тобто,тепер американці будуть думати,вирішувати,як захистити критичну інфраструктуру в Україні.

БЕЗПОРАДНІСТЬ І БЕЗДАРНІСТЬ Кабміна Шмиглі,Міненергетики(Хтось згадає прізвище міністра ???),ВЦА у всій красі....
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27.12.2022 23:31 Ответить
Довірливий ти, Павле. Мільйони на продажу гуманітарних генераторів, які без блекауту нікому не будуть потрібні, мільйони, виділені з бюджету на облаштування тисяч "пунктів незламності", які без блекауту виділити і вкрасти не вийде, та ще багато подібних вигідних "дрібничок". Ні, насправді нами керує досить обдарована в цьому сенсі команда...
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27.12.2022 23:42 Ответить
... Тисячі, мільйони масок, респіраторів, тестів, "бустерних"доз, рукавиць, які не потрібні без локдаунів...
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27.12.2022 23:52 Ответить
Абсолютно вірно!
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27.12.2022 23:54 Ответить
ну так чего же ты такой обдарований и выбрал такое вороватое зеленое говно во власть
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28.12.2022 03:39 Ответить
Схоже, ти сам їх і вибрав, а тепер, прийнявши "на грудь" бояри, намагаєшся перевести стрілки. Всім-бо відомо, хто найголосніше кричить: "Тримай злодія!"
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28.12.2022 08:12 Ответить
Дійсно, не треба нічких трансфлрматорів передавати. Щоб #небулоескалаціїконлікту. Висловити "діплі консьорнед" і на тому все
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27.12.2022 23:34 Ответить
А хай зельониє знову підтримають Вірменію, і нагавкають на Азербайджан. Який виробляє якраз такі трансформатори.
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27.12.2022 23:41 Ответить
******* журналісти додати драматизму.
Звичайно є проблеми: це ж не будинковий трансформатор замінити і не дроти по квартирі розвести!
Але їх долають.
Дивують люди, яки вважають що 100 000 портативних генераторів, на раз-два замінять зруйновані потужності ТЕС та знищені підстанції.
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27.12.2022 23:50 Ответить
Так 100 000 за рахунок народа, а не ДТЕК і держави
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27.12.2022 23:56 Ответить
Подайте позов проти ДТЕК.
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28.12.2022 00:04 Ответить
а як тобі пропозиція розвішати правління ДТЕКу на фонарях, разом з Ахмєткой? А потім хай вони на нас в суд подають!
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28.12.2022 00:20 Ответить
ахметова нужно повесить уже только за один Мариуполь - сколько он там понабирал в менеджмент Азовстали кацапских кротов и предателей которые саботировали подготовку к обороне
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28.12.2022 03:42 Ответить
І мета цього дійства?
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28.12.2022 12:51 Ответить
Я маю електрику і не маю генератора. А в Україні, хто купив генератор, квитанцію мав би дати проплатити, або вирахувати з електромереж.
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28.12.2022 00:20 Ответить
По вашому, компанія постачальник винна у тому, що її підстанцію знесли ракетою?
І потрібно змусити її компенсувати ваші витрати на придбання генератора і палива для нього?
Щось логіка така собі.
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28.12.2022 12:55 Ответить
Ви об'єднали у забудовника квартиру. Свою продаєте. Час заселення - виселення цей самий. І тут у забудовника вкрали кабель від крана і 30 метрів плитки. Що має робити забудовник? Подати в суд(ДТЕК подав); чекати поки злодія піймають і він купить новий; купити і вимагати?А вам; Бути безхатченком; Купити плитку і класти самим, а потім вимагати знижку у забудовника; Купити, класти і не вимагати?
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28.12.2022 14:38 Ответить
Не бачу сенсу продовжувати розмову.
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28.12.2022 14:52 Ответить
може пан "чех" мені пояснить чим відрізняється рахунок народа від рахунку держави?
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28.12.2022 13:25 Ответить
Яка несподіванка. А ви думали, що 2+2 = 5?!
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27.12.2022 23:59 Ответить
Поміняли керівників фахівців на керівників менеджерів...
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28.12.2022 00:46 Ответить
в вас явна проблема з розумінням слів які вживаєте
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28.12.2022 06:34 Ответить
Ви зараз дуже здивуєтесь, але менеджер - це і є фах керівника.
Задача керівника - організувати і контролювати робочий процес для підлеглих.
Розбиратися досконально в технічній стороні питання при цьому не потрібно, достатньо загалом розуміти проблематику задач, адекватно розбивати задачі на підзадачі, грамотно розподіляти підзадачі між правильними виконавцями і контролювати виконання.
Саме в тому і біда, що наразі замість нормальних менеджерів ми маємо кухарок. Візьміть будь яку мегауспішну компанію - мікрософт чи епл, наприклад, - дайте цій компанії керівництво із дегенератів і даунів, і через півроку компанії не стане. Держава працює абсолютно так само.
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28.12.2022 11:40 Ответить
Замість ППО краще далекобійні ракети по місцям запусків в рф.
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28.12.2022 00:47 Ответить
Откаты баблосы долярсы...🤣 Зеля любит Турборежим...и даже в фунтах стерлингов-с....
Мама любит скорость...,за квадрокоптеры в Польше для ВСУ которые полгода валяются типа на складах,то отдельно тема...., собирай народец на дроны бабло...
дЕрмак все паришаить...
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪👍🔱❤️🖤🔱
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28.12.2022 07:54 Ответить
а свои 15 электрозаводов чем занимаются?
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28.12.2022 10:28 Ответить
зайняті бути розбомленими.
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28.12.2022 13:26 Ответить
Як так несумісне, а 30 років модернізації? Куди кошти йшли? В тарифах було ж все закладено...
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28.12.2022 10:46 Ответить
в популістичних занижених тарифах, за які 30 років голосували, була закладена модернізація?
зважаючи, що на неї там було закладено 0 копійок, то і отримали модернізацію за 0 копійок.
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28.12.2022 13:27 Ответить
одна проблема, ті хто приймає рішення, без світла, тепла та т.д., не сиділи ні години...
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28.12.2022 13:23 Ответить
 
 