Западные партнеры столкнулись с трудностями в восстановлении энергосистемы Украины, - CNN
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По данным источников CNN, ремонт пострадавшей от российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины осложняется дефицитом необходимых компонентов или несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечает CNN, США и партнеры столкнулись с проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором. Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта сети, которые используются в Соединенных Штатах, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на различных частотных диапазонах.
В связи с этим США надеются, что предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны поможет Украине противостоять российским атакам на критическую инфраструктуру, чтобы оборудование, предоставленное Штатами и их партнерами, не было уничтожено.
В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блэкаута.
Пожалуйста, подождите...
Так само і ППО. Просто ставиш ППО десь посеред лісу і воно тобі каже "там ракети з дронами летять" і оператор тисне ту саму кнопочку, що і в літаку і всім стає добре.
А то дають нам всякі петріоти, на яких треба вчитись півроку, а могли б дати просто ППО та побільше
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць."
Але ж навіть ті компанії, що працюють і в Європі також, теж навряд чи зможуть великі трансформатори і підстанції швидко передати, бо це штучний товар, робиться під конкретне замовлення.
Тому таки так - передати ще декілька комплексів PATRIOT буде набагато дешевше і швидше!
А ще ліпше - передати те, що дозволить зробить "енгельси" по всій території рф, включно з Українкою у Примор'ї!
Проблема в тому, що, як я вже писав у попередньому коментарі, що на складах цього немає, бо робиться під конкретне замовлення, і це досить довгий процес!
Это тяжелое оборудование, его не сделаешь за месяц или за два. Видели когда-нибудь трансформатор на 1000кВа?) А это маленький
Є ще Хмельницькій, який робить підстанції до 630 КВА, і Львівській - до 1000 КВА.
Все!
В мене в школі з математикою було складно, але навіть мені здається, що чогось буде недостатньо, щоб добити кудись.
БЕЗПОРАДНІСТЬ І БЕЗДАРНІСТЬ Кабміна Шмиглі,Міненергетики(Хтось згадає прізвище міністра ???),ВЦА у всій красі....
Звичайно є проблеми: це ж не будинковий трансформатор замінити і не дроти по квартирі розвести!
Але їх долають.
Дивують люди, яки вважають що 100 000 портативних генераторів, на раз-два замінять зруйновані потужності ТЕС та знищені підстанції.
І потрібно змусити її компенсувати ваші витрати на придбання генератора і палива для нього?
Щось логіка така собі.
Задача керівника - організувати і контролювати робочий процес для підлеглих.
Розбиратися досконально в технічній стороні питання при цьому не потрібно, достатньо загалом розуміти проблематику задач, адекватно розбивати задачі на підзадачі, грамотно розподіляти підзадачі між правильними виконавцями і контролювати виконання.
Саме в тому і біда, що наразі замість нормальних менеджерів ми маємо кухарок. Візьміть будь яку мегауспішну компанію - мікрософт чи епл, наприклад, - дайте цій компанії керівництво із дегенератів і даунів, і через півроку компанії не стане. Держава працює абсолютно так само.
Мама любит скорость...,за квадрокоптеры в Польше для ВСУ которые полгода валяются типа на складах,то отдельно тема...., собирай народец на дроны бабло...
дЕрмак все паришаить...
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪👍🔱❤️🖤🔱
зважаючи, що на неї там було закладено 0 копійок, то і отримали модернізацію за 0 копійок.