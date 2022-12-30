Кабмин утвердил новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов
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Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных лиц и резервистов.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Порядком, среди прочего, предусмотрено осуществление воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства Государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.
Также усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями по организации и ведению воинского учета.
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Коли, потрібно було захистити мої права - вона робила вигляд, що мене немає - або від футболювала відписками. Єдине гаряче зацікавлення в неї до мене - служба в армії чи сплата податків.
Виявляється це мій "борг" перед державою. Хотілось би отримати на руки - кредитну історію - і побачити звідки зявився цей борг - і нв якій підставі нараховуються відсотки.
Воювати потрібно. За сім'ю, за друзів, що живуть тут. За цінності, які ти розділяєш. Проти російських вбивць, які повинні бути закопані в наш чорнозем.
Але державні бюрократи мені не друзі, мені з ними поки що по дорозі - але тільки до кінця війни.
Лише проживання на одній території - обставленої стовпами - які до речі дивним чином не збігаються з етнічними "кордонами" українців. (Крим - він татарський в цьому плані)
Нормальні люди воюють за родину, за справедливість.
Я підтримую Україну не тому, що це держава (яка гнобить теж свій народ), а тому що на Боці людей, що проживають на цій території - правда і Бог. І москаль - це більше зло.
Мої права не потрібно поважати - мені їх дав Бог - і жодному недолугому чиновнику цього не відібрати.
Я віддаю цій державі, і не беру в неї нічого.
І мій вклад в тому, що розвіювати ілюзії. Бандитів називати бандитами - навіть, якщо вони в личинах патріотів
Якщо люди відмовляються від неї - вона зникає.
Насправді є кілька понять, які вічні і об'єктивні - це родина, це поняття правди та справедливості, та Творець, який це створив.
Саме через це люди готові йти на смерть - а не за уявну химеру під назвою "держава".
Адже держава за визначенням - це апарат насильства. Чомусь про це не згадують в пафосних промовах