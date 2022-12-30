УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17999 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
17 736 29
війна (56511) Кабмін (6264) військовий обов'язок (62) мобілізація (1458)

Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобилизация,военкомат

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних осіб і резервістів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядком, серед іншого, передбачено здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з державної служби України та Державної служби статистики України.

Також удосконалено окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань організації та ведення військового обліку.

Також читайте: Уряд відмовився від системи "єВідрядження", виїзд за кордон дозволять всім заброньованим чоловікам, – Свириденко

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
В нас з державою трохи дивні стосунки - вчився, лікувався власним коштом. Жодних коштів і пільг від неї не брав. Державні посади не займав.
Коли, потрібно було захистити мої права - вона робила вигляд, що мене немає - або від футболювала відписками. Єдине гаряче зацікавлення в неї до мене - служба в армії чи сплата податків.
Виявляється це мій "борг" перед державою. Хотілось би отримати на руки - кредитну історію - і побачити звідки зявився цей борг - і нв якій підставі нараховуються відсотки.
Воювати потрібно. За сім'ю, за друзів, що живуть тут. За цінності, які ти розділяєш. Проти російських вбивць, які повинні бути закопані в наш чорнозем.
Але державні бюрократи мені не друзі, мені з ними поки що по дорозі - але тільки до кінця війни.
показати весь коментар
30.12.2022 20:14
+7
А хто буде працювати? Ви би краще думали головою, перш ніж свої люмпенсько-ідіотськи ідеї видавати. Давайте всіх електриків на фронт або волонтерити відправимо? Хто буде нам світло повертати? Або може всіх лікарів? Всіх сантехніків? Щоб у гівні потонути. Всіх двірників? Щоб у нас тут чума ще з'явилася. Виробників продуктів? Щоб українських продуктів на полицях магазинів не було? Відчуваєте масштаб ідотизму, який ви написали?
показати весь коментар
30.12.2022 21:01
+6
Так а що конкретно змінилося, а?
показати весь коментар
30.12.2022 19:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так а що конкретно змінилося, а?
показати весь коментар
30.12.2022 19:39 Відповісти
"соціальної підтримки" прийдеш за гуманитаркой, получиш печенько а к нему повестку.
показати весь коментар
30.12.2022 19:48 Відповісти
А нічого,див пост нижче...
показати весь коментар
30.12.2022 20:19 Відповісти
Упс,вище...
показати весь коментар
30.12.2022 20:21 Відповісти
Старий порядок: мобілізувати особу, що мала бронь (користуючись тим, що вона не в курсі броні), і потім розповідати "ви не скористались своїм правом". А новий який?
показати весь коментар
30.12.2022 19:55 Відповісти
Пастанова кабміну це підзаконний акт .Є Закон України де вказаний перелік осіб які не підлягають військовій мобілізації .
показати весь коментар
30.12.2022 19:56 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
показати весь коментар
30.12.2022 19:58 Відповісти
В нас з державою трохи дивні стосунки - вчився, лікувався власним коштом. Жодних коштів і пільг від неї не брав. Державні посади не займав.
Коли, потрібно було захистити мої права - вона робила вигляд, що мене немає - або від футболювала відписками. Єдине гаряче зацікавлення в неї до мене - служба в армії чи сплата податків.
Виявляється це мій "борг" перед державою. Хотілось би отримати на руки - кредитну історію - і побачити звідки зявився цей борг - і нв якій підставі нараховуються відсотки.
Воювати потрібно. За сім'ю, за друзів, що живуть тут. За цінності, які ти розділяєш. Проти російських вбивць, які повинні бути закопані в наш чорнозем.
Але державні бюрократи мені не друзі, мені з ними поки що по дорозі - але тільки до кінця війни.
показати весь коментар
30.12.2022 20:14 Відповісти
Особенно когда все и везде принадлежит олигархам... Но ни они, ни их дети за СВОЁ не воюют...
показати весь коментар
30.12.2022 21:17 Відповісти
Україна - це ти, твоя сім'я і те мурло, якому ти платиш зарплату з своїх податків. Замість скиглення краще б права свої відстоював. От скажи, що ти зробив заради тих прав, що Україна тобі має гарантувати? Що ти зробив, щоб твої права поважали?
показати весь коментар
31.12.2022 00:24 Відповісти
Поняття нація і національність - сформувалось лише останні два століття. Коли виявилася потреба гнати на фронт великі маси людей - і для цього об'єднати їх однією ідеєю. І цією ідеєю стала - нація і національність. Адже, що спільного між мною, і євреєм-злодієм Коломойським, армяном - бандитом Аваковим, алкоголіком Луценко і таким хамлом, як ви?
Лише проживання на одній території - обставленої стовпами - які до речі дивним чином не збігаються з етнічними "кордонами" українців. (Крим - він татарський в цьому плані)
Нормальні люди воюють за родину, за справедливість.
Я підтримую Україну не тому, що це держава (яка гнобить теж свій народ), а тому що на Боці людей, що проживають на цій території - правда і Бог. І москаль - це більше зло.
Мої права не потрібно поважати - мені їх дав Бог - і жодному недолугому чиновнику цього не відібрати.
Я віддаю цій державі, і не беру в неї нічого.
І мій вклад в тому, що розвіювати ілюзії. Бандитів називати бандитами - навіть, якщо вони в личинах патріотів
показати весь коментар
31.12.2022 08:24 Відповісти
Держава - це насправді химера, уявна річ, - яка Існує лише до тих пір поки більшість людей розділяє цю ідею.
Якщо люди відмовляються від неї - вона зникає.
Насправді є кілька понять, які вічні і об'єктивні - це родина, це поняття правди та справедливості, та Творець, який це створив.
Саме через це люди готові йти на смерть - а не за уявну химеру під назвою "держава".
Адже держава за визначенням - це апарат насильства. Чомусь про це не згадують в пафосних промовах
показати весь коментар
31.12.2022 09:50 Відповісти
Всі мужуки повинні повоювати,або поволонтеріти на фронт.Чим більше мобілізовано,тим більше допомоги ЗСУ від родичів мобілізованих.Ніхто не буде бажати поразки ЗСУ.
показати весь коментар
30.12.2022 20:15 Відповісти
Ти в який?!
показати весь коментар
30.12.2022 21:01 Відповісти
А хто буде працювати? Ви би краще думали головою, перш ніж свої люмпенсько-ідіотськи ідеї видавати. Давайте всіх електриків на фронт або волонтерити відправимо? Хто буде нам світло повертати? Або може всіх лікарів? Всіх сантехніків? Щоб у гівні потонути. Всіх двірників? Щоб у нас тут чума ще з'явилася. Виробників продуктів? Щоб українських продуктів на полицях магазинів не було? Відчуваєте масштаб ідотизму, який ви написали?
показати весь коментар
30.12.2022 21:01 Відповісти
Тебе ніхто не дьоргає, нахіба ти тут треба
показати весь коментар
30.12.2022 21:08 Відповісти
так можна сказати про любу професію але чи будете ви замітати свій двір коли орки увірвуться до вашої хати
показати весь коментар
30.12.2022 22:59 Відповісти
Я кажу не про професію, а про "ВСІХ". Якщо призвати ВСІХ, то буде нам капець. Половина населення помре від голоду та хвороб вже за пару місяців. В тому числі ті, хто буде "воювати". Я вказую на повний ідіотизм тези "ВСІ мають воювати або волонтерити".
показати весь коментар
30.12.2022 23:27 Відповісти
Ви навіть мізками розкинуть не намагались. Допис о том ,що в кожній родині повинен бути мобілізований,особливо в тих,хто втік за кордон,або в Радах всих рівнів засідає. Навряд би полтавський мер Мамай був колаборантом,якби хтось з його родини воював. В мене багато родичів воюють, є поранені тому я знаю ,що це таке,коли в Порошенко з родини ніхто не воює,хоч є класні артілерісти.
показати весь коментар
31.12.2022 13:39 Відповісти
Ви несете відверту *****, вибачте. Я розумію, звідки саме ваші роздуми починають рух - щоб у всіх цих чиновників і т.п. була зацікавленість, що в цілому правильно, але приходите до повної хєрні. Для всіх цих чиновників, хто втік за підробними документами і т.п. - просто треба щоб працював закон - за хабарі, підробку документів, халатність тощо. А не те, що бляха обов'язково всі мають служити чи волонтерити (а саме так ви написали спочатку).
показати весь коментар
31.12.2022 14:39 Відповісти
мы не в совке чтоб под палкой решали за всех, у нас демократия, свобода слова, решать и говорить за всех не надо, у каждого своя голова и ему решать как ей пользоваться.
показати весь коментар
30.12.2022 23:15 Відповісти
запам'ятай, "мужікі в дєрєвнє бояру жрут", а в нас чоловіки.
показати весь коментар
31.12.2022 00:06 Відповісти
Сподіваюсь себе внесли в першочергові списки осіб, що підлягають призову?
показати весь коментар
30.12.2022 20:31 Відповісти
Що робити тим, хто побачив за мінімум півроку, зневіру в командуванні і кого просто кинули?!
показати весь коментар
30.12.2022 20:59 Відповісти
Ви забезпечте сержантів принаймі, якимись повноваженнями, офіцерня по норам
показати весь коментар
30.12.2022 21:04 Відповісти
Тобто на роботу влаштувався - і одразу на облік. Потім проходиш медкомісію у семиденний термін і чекаєш, коли тобі надішлють повістку.
показати весь коментар
30.12.2022 21:02 Відповісти
Ну в дырляндии так делали, кидали обьявление о трудоустройстве, пришел устраиваться, завернули и в окоп, даже вещей дома не собрал.
показати весь коментар
30.12.2022 23:22 Відповісти
А сцикунам скажу, міняти комусь треба, але кому тут всрались, сиидіть вдома
показати весь коментар
30.12.2022 21:05 Відповісти
І за кого, люди де?!!!!
показати весь коментар
30.12.2022 21:10 Відповісти
 
 