Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних осіб і резервістів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядком, серед іншого, передбачено здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з державної служби України та Державної служби статистики України.

Також удосконалено окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань організації та ведення військового обліку.

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