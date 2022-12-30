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война (46847) Зеленский (16555) Резников (1168) Залужный (534)

Напряжение между президентом и военными – это надуманная история, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський,залужний

Министр обороны Алексей Резников отрицает наличие конфликтов между Минобороны и Генеральным штабом и между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Резников опроверг слухи о напряженности по некоторым вопросам между Минобороны и Генштабом.

"У меня с Генеральным штабом отличные отношения, с Валерием Федоровичем, главкомом – отличные рабочие отношения... С каждым общаюсь лично, персонально, без каких-либо проблем и на регулярной основе. Я ведь не говорю, что на телефоне 24/7. Это не искусственное общение, это реальное человеческое созданное общение", – сказал Резников. Он добавил, что в отношениях Минобороны и Генштаба есть синергия и нет напряжения.

"Когда кто-то думает, что есть напряжение между президентом и военными, – это тоже надуманная история. Он – верховный главнокомандующий", – заявил глава Минобороны.

Резников не подтвердил слухи, что Залужный однажды "поднял голос на президента". "Я такого не слышал. Это тебе кто-то придумал", – ответил он.

Смотрите: У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества, - Зеленский. ВИДЕО

Глава Минобороны признал, что бывает эмоциональным при общении с подчиненными.

"У меня три генерала, бывших уже, и гражданские. Я со всеми ими на "вы", со всеми, но и могу иногда матом… Это ускоренное донесение сигнала, так скажем. То же Валерий Федорович. Я лично слышал, как он разговаривает со своими подчиненными командующими, на "ты" и матом, и это тоже", – сказал министр.
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Топ комментарии
+39
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30.12.2022 21:37
+32
Шашлычная падла засуетилась?
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30.12.2022 21:46
+22
Може спитати про напругу між президентом та військовими у маріупольского гарнізону?
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30.12.2022 21:38
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Волога мрія ***** - посіяти конфлікти і недовіру в керівництві України.
Але максимум на що вони здатні - срати в коментах підбурючи наших рагулів))
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30.12.2022 21:36 Ответить
Якщо таке говорить Резніченко, то значить є. Не усе так просто в оп.
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30.12.2022 21:38 Ответить
Думаю, навіть Слуги розуміють, завдяки кому вони живі і далі гребуть бабло, тому сидять тихо і не заважають.
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30.12.2022 21:51 Ответить
ЭТУ МАНТРУ куклы ермака будут повторять все чаще и чаще , потому что они уже готовят выборы , а мосийчучка - ( симонян ) уже поет дифирамбы янелоху по всем возможным и невозможным ресурсам .
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30.12.2022 22:29 Ответить
Повторюсь,стомлений зе для цих упирів втрата влади,грошей, життя не фотографів. Дай Боже,щоб життя публічне президента таки скосило зе.
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30.12.2022 22:32 Ответить
Які ще вибори під час військового стану?
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30.12.2022 23:11 Ответить
они уже закончили войну , готовят проект парада на хрещатике , и главный нелох прыгая по сцене будет рассказывать всем , какой он великий и единственный .
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31.12.2022 00:00 Ответить
Какое еще повышение тарифов на военное время после моратория, подписанного Зеленским?
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31.12.2022 05:40 Ответить
100%
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30.12.2022 22:09 Ответить
Керівництво України - це хто? Той буратіно, який окрім власного рейтингу більше ніпрощо не думає?!
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30.12.2022 22:17 Ответить
ты сам то..залетный
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30.12.2022 22:19 Ответить
рагулів у нас аж 73%
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31.12.2022 10:12 Ответить
людей обманули і промили мізки, не треба їх за це ображати. В ЗСУ теж десь 73% голосували за актора, а ЗСУ заслуговує тільки на повагу.
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31.12.2022 11:16 Ответить
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30.12.2022 21:37 Ответить
😁😉
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30.12.2022 21:39 Ответить
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30.12.2022 21:41 Ответить
Процент вподобань якийсь підозрілий
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30.12.2022 21:58 Ответить
за яку шкірку? )))))
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30.12.2022 22:04 Ответить
інструментальну
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30.12.2022 22:08 Ответить
Може спитати про напругу між президентом та військовими у маріупольского гарнізону?
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30.12.2022 21:38 Ответить
🧨🧨🧨Ага про Азов краще!!!🧨🧨🧨

🎠 🎡 🎭 🎪 🎄

коли кукла Бені гарантувала що Червоний Хрест на себе візьме відповідальність і спасе Азовців* ...

🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨

____
* - пишу з великою тому що це вже зараз СИМВОЛ патріотів, яких загнали туда як П до цього в котли... Чому знаю ? Тому що там було 4 знайомих друзів які до цього ули в різних частях/батальйонах... 3 вже мертві, 1 пропав(в списках немає, додому не повернутий).
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30.12.2022 23:23 Ответить
Все одно майбутне за нашими військовими.
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30.12.2022 21:40 Ответить
Дай , Боже!
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30.12.2022 21:50 Ответить
Просто их орбиты не пересекаются...
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30.12.2022 21:42 Ответить
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30.12.2022 21:44 Ответить
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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30.12.2022 21:44 Ответить
Це неможливо було дивитися? Як він зараз зможе вибачитися перед цією Людиною та іншими захисниками????(((((
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31.12.2022 11:34 Ответить
Шашлычная падла засуетилась?
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30.12.2022 21:46 Ответить
выборы на носу
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30.12.2022 22:18 Ответить
Так, все підрихтовується під вибори
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31.12.2022 10:14 Ответить
А президент не справжній, це якийсь дерьмакозелупний, справжнього проє....ли.Справжній з військовими конфлікту не мав би.
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30.12.2022 22:05 Ответить
Не може не бути розбіжностей між професійними військовими і бізнес- шоу бізнесменами.тимчасовий симбіоз,але,ненадовго.це суть різні психотипи .і в умовах війни одна з цих ,,організацій" дематерилізується.або книги по історії брешуть!.
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30.12.2022 22:07 Ответить
Напруги нема, але Вован напружений. Постійно...
В нього віддавна нелади з армійцями.
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30.12.2022 22:10 Ответить
А как по-другому... Менты в свое время косо смотрели на четырежды не судимого пердуковича. Так и в этом случае, военные не могут по-другому смотреть на четырежды уклониста... ЗЫ...«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело при помощи космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)…..»
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30.12.2022 22:25 Ответить
Ну вот этим его путлер и шантажировал. Помнишь все (и первый Кучма) кричали что судимости у зэка погашены и он оправдан. Оказалось не так - в городской, областной и ген прокуратуре Украины янек все судовые дела почистил и сжёг (за бабки). Но не учёл что один экз. оставался в архиве генпрокуратуры СССР, которая стала Генпрокуратурой рашки. Эти справы отыскали, принесли плешивому царю, а он таким шантажом отговорил зэка и от ЕС (если помнишь вступление в ЕС было предвыборной программе зэка) и от НАТО и от других западных курсов и готов был затащить Украину в своё гавняное болото (ОДКБ, ТС, ЕАЭС, ШОС и др. Гавно). Так что Майдан был во время и очень правильно! Слава Украине
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30.12.2022 22:40 Ответить
Путлер не шантажировал, а отдавал команды януковичу. Это большая разница. И, очевидно, что выбирали "дважды не судимого", януковича, не для того, чтоб он куда то там вел кого-то, а чтоб эффектно завести Украину в стойло "русского мира", вместе с "евроинтеграторами" и прочими "либеральными" кадрами, - его холуи мутили здесь по всем направлениям, ибо навербовано этого дерьма: несметные полчища в Украине. Все в красивой упаковке: демократические выбор, многовекторность, дедывоевали... Одно соединение футбольных лиг с российской чего стоило коломойским, сууркисятам, ахметову, ярославскому и поменьшим сошкам, типа рабиновича с "Арсеналом"? А то начинаете разводить ботяркие антимонии. Еще про тимошенко упомянуть, что если бы "выбрали" ее - то Украина бы стала независимой и процветающей. Те же яйца, но в профиль. Украина проходит свой путь становления только сейчас. Иного пути к независимости у нее не было. В этом и прелесть истории. У путина все меньше агентуры остается здесь. Вместе с зеленскими и дерьмаками, эта жабья кожа сползет окончательно. Вам, многолетним пердунам, ли не об этом догадываться.
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31.12.2022 06:23 Ответить
Я твоими словами - у тебяте же яйца только в профиль. Про зелёную кожу согласен на +100. Про многолетних пердунов - раскрой тему по подробнее плз. А то как то вскользь….
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31.12.2022 14:01 Ответить
Да чё там раскрывать? Живо рассуждаешь нарративами двадцатилетней давности: о кучме и прочем бестиарии. Возраст достаточный для моих выводов. Особенно настараживает в таких случаях, желание навязать эти нарративы: мол януковощ был чем-то самостоятельным, и мы, мол, вынуждено участвовали в этих путинских интригах, когда говорили одно, делали другое, - а выходил, в перспективе: таможенный соз, шос. Ну, сами понимаете... Короче, заводишь об этом дерьме постоянно, и под разными никами, бесконечно, пока куратор не сменит пластинку. Тимошенница - это с этого репертуара.
Думаю достаточно, бот на зарплате в вузе? Обычно, эти, работат на сайтах в этом режиме. Нее?
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31.12.2022 14:21 Ответить
Возраст немножко за 40, остальное, как ты пишешь - НЕЕ. Особенно про кураторов, ботов и разные ники. В Шерлока или в Пуаро не годишься. Сам то кем будешь а эмигрант
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31.12.2022 17:07 Ответить
а ось Бутусов інше каже

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30.12.2022 22:10 Ответить
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30.12.2022 22:10 Ответить
Тому - Залужного у наступні президенти! Вважаю що він краще впорається!!!
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30.12.2022 22:13 Ответить
Він військовий, а не політик, то зовсім інше мислення.
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30.12.2022 22:15 Ответить
Ну если ты считаешь что Зеля политик, тогда я вьетнамская балерина. Мышление? Это значит клоунам и кгбешникам можно а армейцам нельзя? А Ющенко шо ******* нным политиком был? Ты почитай на всякий случай биографию Залужного и ещё о его освите, особенно про то что он делал в Острожском университете. Я за него голосовать буду, может хоть при нем мы наконец в ЕС и в НАТО вступим, а всяким Беням путь на кичу в Америку покажем
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30.12.2022 22:29 Ответить
Він актор і я за нього не голосував. Порох політик, він зі всіма міг домовитись і проштовхнути всі потрібні євро-закони.
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30.12.2022 23:04 Ответить
Порох гарантом больше не будет. Раньше (во время каденции) надо было о своей репутации думать а не о своём бизнесе. Способный и политик и языки знает но хитрый и Жадноватый оказался…. Сейчас пытается показать свою щедрость и помощь ВСУ (и это хорошо и полезно) но поздно. Помнишь пословицу - поздно пить Боржоми когда жопа отвалилась!
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31.12.2022 00:08 Ответить
Так Порох снайперські комплекти по штуцеру баксів возив на пєрєдок ще іу 2015 - 1018 ))
"Щас показать" - минуло вже 8 років, а він все показує, показушнік хрєнов і все за свої грощі,
які наворовав на свому шоколаді 😆
Блд, ця радянська заздрість це щось епічне що зєднує всіх ватних і зелених в одну купу яка
в 2019 проголусавала за персонажа з серіала
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31.12.2022 01:12 Ответить
Вот про "жадноватий" меньше всего звиздеть надо.
Порох столько своих денег ввалил в армию как никто из "нежадноватих"

Назовите хоть одного "нежадноватого", хоть одного кто столько помог армии.

Ждем ответа!!! Факти в студию! Иначе это тупое пропагандонство
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31.12.2022 10:20 Ответить
Это он делает сейчас, согласен , сейчас ввалил много (выборы впереди). А во время каденции? Помню во время моей службы в АТО, мы всё удивлялись, вроде воюем а вагоны с углём из луганды все идут и идут, а мертвечук к путлеру все летает и летает, а поезда в мацкву все ездят и ездят, электроэнергию все продают и продают, а магазины Рошен все строят и строят… ну и т.д. Ну и твоими словами - теперь ты -факты в студию иначе ты пропагандон пороха.
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31.12.2022 13:02 Ответить
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен

https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html

СЕМЬЯ ПОРОШЕНКО ПОТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМИЮ И ИНФРАСТРУКТУРУ

На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.

https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
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02.01.2023 00:17 Ответить
УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ ВОЕННЫМ

Будущим жильцам осталось лишь внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам

В военной части в Калиновке, в Винницкой области, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией в рамках благотворительного проекта

Аналогичный жилой дом Roshen построила под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма и передала им в 2014 году. Он расположен рядом с военной частью.

https://gazeta.ua/ru/articles/life/_poroshenko-ne-prezident-a-zhile-*******-prodolzhaet-stroit/918662
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02.01.2023 00:19 Ответить
В 2017 году для военнослужащих Вооруженных сил Украины построили более 1000 квартир, сообщил президент Украины Петр Порошенко

"Хочу отметить, что в прошлом году только для военнослужащих Вооруженных сил Украины, для наших воинов было построено более 1000 квартир.

В бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 млн грн. Но и это еще не все, потому что по моему поручению за счет средств, которые мы конфисковали у преступников из предыдущей власти, сейчас строятся 184 жилых комплекса для контрактников", - отметил он.
gordonua.com/news/war/poroshenko-soobshchil-chto-v-proshlom-godu-dlya-******************-postroili-bolee-1000-kvartir-227614.html
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02.01.2023 00:22 Ответить
Детальний звіт про передачу товарів та надання послуг на благодійність для потреб ЗСУв 2014-2016 рр.

Від фондів та компаній, які належать Петру Порошенку

Військове спорядження 97 846 875

Оптичні прилади 36 708 428

Радіозвязок 30 664 831

Тактичне спорядження 12 300 698

Бронежилети 7 876 143

Ремонт військової техніки 7 724 814

Зброя, набої та комплектуючі 2 270 196

Метеостанція (комплект) 298 765

Військове будівництво 45 254 041

Автомобілі та автоустаткування 49 189 949

Автомобілі 47 733 529

Автошини 933 399

Автозапчастини та ремонт авто 523 021

Одяг та взуття 32 047 884

ІТ- обладнання та запчастини 24 473 378

Безпілотники 10 383 678

Експедиційне спорядження 10 238 019

Електротехнічне обладнання 2 379 854

Медичні вироби 421 076

Продукти харчування 1 275 632

Транспортні витрати 99 889

Всього 274 610 275
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02.01.2023 00:23 Ответить
"а вагоны с углём из луганды все идут и идут"
Это ж надо! Еще тогда Путен мечтал , чтоб украинци замерзли.

А тут , понимаешь, вагоны с украинским углем из украинских шахт для украинцев, чтоб они не замерзли, "идут и и идут"

Теперь уже не идут, радуйся.
Все ворует кацапня
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02.01.2023 00:27 Ответить
ВИПУСК ТСН. (Г+Г, МЕЖДУ ПРОЧИМ!) 19:30 ЗА 31 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ.

Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень.

Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових...."
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02.01.2023 00:37 Ответить
Я должен кричать ура и бежать на избирательный участок? Смешной ты. Я не голосовал ни за Зельца ни за Пороха, мой кандидат проиграл. Теперь буду за Залужного, если он решится конечно. А вы славьте дальше и Пороха и Юща и ЙУлю, это ваше дело…
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02.01.2023 12:10 Ответить
Кілька років тому тут Гадю Савченко в президенти слали)) і Пороха матюкали, що недостатньо швидко звільняє її.

Залужний великий професіонал, але не кожен професіонал зможе працювати в тому серпентарії.
Ющенко багато зробив, хоч короткозорі горлапани цього не бачать.
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30.12.2022 23:08 Ответить
Без сумніву, що серпентарій Залужний перед початком каденції дуже добре «прочистить». А каденція юща для мене це марно витрачені для України роки. Якщо я не правий наведіть будь ласка приклади досягнень цього індівідума-нарциса. Він же ж навіть людей не поважав спізнючись на будь-які наради або зібрання за його участю на 2 а то й на 3 години
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30.12.2022 23:52 Ответить
Де ви проживали наприклад 2004 року?
Я в Києві, який був тоді філіалом Рассєї.
Кіно в кінотеатрах дублювалось кацапською, українська була мовою приїжджих селюків, про УПА в школі не розповідали, а Голодомор це було щось таке колись. На ТВ крутились кацапські актори і співаки, на Новий рік дивились їхні шоу і фільми і реально більшість вважали нас "аднім народом".
Саме такий стан речей влаштовував нашу нашу метрополію - кремль.
І Ющенко почав нас від них відривати, показувати малоросам, що ми не такі, що в нас своя історія і культура, відкрив архіви СБУ, почав сприяти розвитку культури і вивченню історії. Далі - 2005-2010 були хорошими роками для бізнесу, закінчились перевірки і здирництво.
ВПЕРШЕ випускники поступали по ЗНО, чесно і справедливо. ВПЕРШЕ були повністю чесні і вільні вибори як в Раду в 2006, так і президентські в 2010. ВПЕРШЕ журналістів не щемили і не переслідували, а вони відривались як могли, за гроші і просто так, описуючи крутий телефон його сина.
І багато чого іншого, але ви нічого не помітили, бо для вас важливіше те, що він спізнювався інколи.
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31.12.2022 00:53 Ответить
Поэтому ющенко наскреб а ж 3% на выборах 10 года - и власть перешла донецким оккупационным войскам, во главе с януковичем, для уничтожения Украины.
Украина, глядя с вершин этого времени, не могла развиваться иначе. Слишком опытен враг за поребриком. Слишком хорошо была продумана при совке система отбора и выращивания совка. Исправить систему кормления сексотов не возможно. Шоковая терапия для Украины - теперь это понятно - только война за свою свободу и независимость. Иначе - смерть для большинства мужчин и ассимиляция для детей и женщин. Тех кто выживет после бомбежок. Путин это особо не скрывает, если проанализировать его бред и тактику ведения войны.
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31.12.2022 06:35 Ответить
Ющенко добився того, що в світі голосно почули про Голодомор!.
Навіть "найвеличніший", назвавши його сеньор Голодомор, паскуда

При ньому створено чудовий комплекс і хоч маленький, але дуже добрий музей на честь постраждавших від Голодомору. І не на виселках а у чудовому місці у центрі столиці

Це його найкращий внесок до історії України. Вже за одне це низький йому уклін.
Тепер кожного року тисячі людей збираються біля цього меморіалу, щоб вшанувати пам"ять жертв цієї, поробленої комуняками трагедії.
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31.12.2022 10:31 Ответить
Ще відбудував гетьманські столиці, перетворивши їх на туристичні центри, у Крутах теж зробив прекрасний меморіальний комплекс
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31.12.2022 11:30 Ответить
А тепер напишуть що Ющенко зробив для ВСУ і взагалі для силових структур держави? Все інше, саме сьогодні, не особливо актуально. А зика хто прем'єром зробив???? На яух
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31.12.2022 13:12 Ответить
чучмек, він вперше заговорив про НАТО, в той час як наш мудрий нарід більшістю був ПРОТИ.
А прем'єра висуває коаліція в Раді, яку тж обрав нарід в 2006
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31.12.2022 14:03 Ответить
Ну заговорив і шо? Лише балачки і не більше….а потім він ще й про горщики трипільської культури багато розповідав, це шо теж досягнення
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02.01.2023 12:14 Ответить
"Ще відбудував гетьманські столиці, перетворивши їх на туристичні центри, у Крутах теж зробив прекрасний меморіальний комплекс"

Ему бы стремиться стать настоящим президентом, вопреки тем куцым полномочиям, которые ему оставили враги. Стать воином, а не...
Мог бы, потребовать под угрозой отказа от власти, хотя бы части полномочий кучмы. Короче, бороться с врагами, а не следовать в том коридоре, который ему оставили - горшки...
Собственно революционный пыл, пассионариев, ушел в свисток с этим ющенком.
Если россияне не уничтожат все его подвиги, то в памяти он останется. О чем я еще раз убедился.
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31.12.2022 14:31 Ответить
Не виставляй себе повним дебілом.
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31.12.2022 10:03 Ответить
Стули писок і не кощунствуй, створіння без моралі.
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31.12.2022 10:32 Ответить
а сделал премьер министром януковича зачем ? ющенко ему открыл дорогу в президенты, так что стулы пельку
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31.12.2022 12:04 Ответить
дурню, прем'єра висуває коаліція в парламенті, який обрав мудрий нарід в 2006
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31.12.2022 14:04 Ответить
"ющенко ему открыл дорогу в президенты"

Ющенко никому ничего не мог открыть. Он отбывал четыре года, как медведев в россии, пока нивелировали результат "Оранжевой революции". Януковичу удавалось поддерживать при нем высокую активность агентурных сетей, которые сложились при кучме. Собираться на слёты в Киеве. Шло слаживание титушкоподобного быдла в стаях.
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31.12.2022 14:38 Ответить
Військовий мабуть буде набагато кращим політиком, ніж клован безмозглий, нездатний два слова зв'язать без папірця.
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30.12.2022 23:35 Ответить
о, згадав де я читав цю чухню, на гоносайті Politeka Головнокомандувача ЗСУ Залужного стравлюють із Зеленським, експерт розкрив, хто і навіщо: "Нестерпно дивитися"

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Згідно з дослідженням ІМІ за березень 2021 року, 81 % матеріалів Politeka містять порушення професійних стандартів журналістики. Лише 19 % матеріалів можна було умовно назвати журналістикою, і це були репости з інших видань[1].

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Як бачимо у деяких питаннях слуги наріда на диво послідовні) Тобто не треба вважати їх ідіотами, принаймі не всіх.
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30.12.2022 22:23 Ответить
Зеленський-Єрмак-Татаров -Шарапов ...- я, громадянин України , на виборах вперто голосую за ВО "Свобода" - дуже багато ВЖЕ знаю про корупційний свинотрест Зеленського . Це падлюччя не може В ПРИНЦИ-ПІ бути зацікавленим в європейському фарватері України . Але тільки і лише в УЗАКОНЮВАНІЙ диктатурі. Зеленський - актор від бога , але цинічний політичний барига. Інформація від наших НЕЗАЛЕЖНИХ експертів про всю сволоту В ТИЛУ наших ЗСУ така - до війни і зараз-що війскова наша прокуратура і антикорупційна не можуть не мати запитань
до Зеленського та його оточення. Але військову прокуратуру очолює ймовірно людина Єрмака , в антикорупійній - заступник - смотрящий від Зе . Ось чому наші славні кервники ЗСУ мають враховувати варіант ПОВЗУЧОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЗРАДИ УКРАЇНИ . Народ вірить нашим ЗСУ і слухає уважно саме їх вердикти про Зеленського та його "любих друзів"
(з ФСБ РФ ?). А не навпаки. Наш народний МАЙДАН пліч-опліч з війско-вими ПРОТИ ДИКТАТУРИ - ось перспектива для Зе .
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30.12.2022 22:29 Ответить
ОУН майже перебите... й*бу*ки воробушки ... поки не гасимо - будуть знущатися.
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30.12.2022 23:26 Ответить
Дозвольте розуміти вислів «Зеленський.- актор від Бога» як сарказм.
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31.12.2022 05:19 Ответить
Отже є конфлікт, шуту не дали втекти і підписати капітуляцію. А по війні, ще й вздьоргнуть
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30.12.2022 22:32 Ответить
Какое имеет отношение резников к армии? яхты, молодая тёлочка жена. 2 года службы в ссср. это всё что нужно знать про резникова. к сожалению про зеленского всё гораздо хуже. но тот хоть как актёр правильно просит
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30.12.2022 22:37 Ответить
Так ведь,таки, служил,ШМАС в Звягиле закончил.Быть МО не обязательно носить генеральские эполеты..Если после Нового Года дядя Сэм и старушка Европа подгонят ВСУ тяжелое вооружение,"Патриоты" , РСЗО > 300км,значит поставим Резникову по делам его"удовлетворительно"
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31.12.2022 11:01 Ответить
Вроде не знаю таких примеров из мировой практики, чтобы во время войны министром обороны был адвокат. Достояно что есть верховный главковерх из людей искусства и есть командующий ЗСУ Залужный и начальник Генштаба. Хватит? Получается что Резник просто посредник т.е. своеобразный «передаст» который ничего не решает и ничего не делает. Ну и зачем его содержать за госрахунок?
Кстати, в военный час вся полнота власти (в т.ч. Исполнительная и законодательная) передается Ставке верховного главнокомандующего и Генеральному штабу). Они должны решать любые вопросы. Парламент и кабмин в полном составе идёт на фронт, а у нас почему то коля митболл и агрохимия всем заправляет….
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01.01.2023 20:29 Ответить
Двуликий, підлий та мерZEнний Ефіальт ти,
Скориставшийся довірою народа
Всю нашу зброю закатав в асфальт
Тобі до пекла буде ця дорога...
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30.12.2022 22:57 Ответить
брешет резников. как зеленский на выборах
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30.12.2022 23:02 Ответить
Та да, військові в окопах на пєрєдку дивляться всі випуски Кварталу 95 і Вечірній Київ 😆
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31.12.2022 01:08 Ответить
Прикусите язык и помогайте своей власти а то будете кормить российскую.
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31.12.2022 11:10 Ответить
Прикусите сами, а ВСУ все помогают!!!
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31.12.2022 11:36 Ответить
 
 