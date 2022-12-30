Напряжение между президентом и военными – это надуманная история, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников отрицает наличие конфликтов между Минобороны и Генеральным штабом и между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Резников опроверг слухи о напряженности по некоторым вопросам между Минобороны и Генштабом.
"У меня с Генеральным штабом отличные отношения, с Валерием Федоровичем, главкомом – отличные рабочие отношения... С каждым общаюсь лично, персонально, без каких-либо проблем и на регулярной основе. Я ведь не говорю, что на телефоне 24/7. Это не искусственное общение, это реальное человеческое созданное общение", – сказал Резников. Он добавил, что в отношениях Минобороны и Генштаба есть синергия и нет напряжения.
"Когда кто-то думает, что есть напряжение между президентом и военными, – это тоже надуманная история. Он – верховный главнокомандующий", – заявил глава Минобороны.
Резников не подтвердил слухи, что Залужный однажды "поднял голос на президента". "Я такого не слышал. Это тебе кто-то придумал", – ответил он.
Глава Минобороны признал, что бывает эмоциональным при общении с подчиненными.
"У меня три генерала, бывших уже, и гражданские. Я со всеми ими на "вы", со всеми, но и могу иногда матом… Это ускоренное донесение сигнала, так скажем. То же Валерий Федорович. Я лично слышал, как он разговаривает со своими подчиненными командующими, на "ты" и матом, и это тоже", – сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Але максимум на що вони здатні - срати в коментах підбурючи наших рагулів))
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коли кукла Бені гарантувала що Червоний Хрест на себе візьме відповідальність і спасе Азовців* ...
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* - пишу з великою тому що це вже зараз СИМВОЛ патріотів, яких загнали туда як П до цього в котли... Чому знаю ? Тому що там було 4 знайомих друзів які до цього ули в різних частях/батальйонах... 3 вже мертві, 1 пропав(в списках немає, додому не повернутий).
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
В нього віддавна нелади з армійцями.
Думаю достаточно, бот на зарплате в вузе? Обычно, эти, работат на сайтах в этом режиме. Нее?
"Щас показать" - минуло вже 8 років, а він все показує, показушнік хрєнов і все за свої грощі,
які наворовав на свому шоколаді 😆
Блд, ця радянська заздрість це щось епічне що зєднує всіх ватних і зелених в одну купу яка
в 2019 проголусавала за персонажа з серіала
Порох столько своих денег ввалил в армию как никто из "нежадноватих"
Назовите хоть одного "нежадноватого", хоть одного кто столько помог армии.
Ждем ответа!!! Факти в студию! Иначе это тупое пропагандонство
https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
СЕМЬЯ ПОРОШЕНКО ПОТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМИЮ И ИНФРАСТРУКТУРУ
На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.
https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
Будущим жильцам осталось лишь внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам
В военной части в Калиновке, в Винницкой области, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией в рамках благотворительного проекта
Аналогичный жилой дом Roshen построила под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма и передала им в 2014 году. Он расположен рядом с военной частью.
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_poroshenko-ne-prezident-a-zhile-*******-prodolzhaet-stroit/918662
"Хочу отметить, что в прошлом году только для военнослужащих Вооруженных сил Украины, для наших воинов было построено более 1000 квартир.
В бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 млн грн. Но и это еще не все, потому что по моему поручению за счет средств, которые мы конфисковали у преступников из предыдущей власти, сейчас строятся 184 жилых комплекса для контрактников", - отметил он.
gordonua.com/news/war/poroshenko-soobshchil-chto-v-proshlom-godu-dlya-******************-postroili-bolee-1000-kvartir-227614.html
Від фондів та компаній, які належать Петру Порошенку
Військове спорядження 97 846 875
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Тактичне спорядження 12 300 698
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Метеостанція (комплект) 298 765
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Одяг та взуття 32 047 884
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Безпілотники 10 383 678
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Транспортні витрати 99 889
Всього 274 610 275
Это ж надо! Еще тогда Путен мечтал , чтоб украинци замерзли.
А тут , понимаешь, вагоны с украинским углем из украинских шахт для украинцев, чтоб они не замерзли, "идут и и идут"
Теперь уже не идут, радуйся.
Все ворует кацапня
"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ.
Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень.
Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових...."
Залужний великий професіонал, але не кожен професіонал зможе працювати в тому серпентарії.
Ющенко багато зробив, хоч короткозорі горлапани цього не бачать.
Я в Києві, який був тоді філіалом Рассєї.
Кіно в кінотеатрах дублювалось кацапською, українська була мовою приїжджих селюків, про УПА в школі не розповідали, а Голодомор це було щось таке колись. На ТВ крутились кацапські актори і співаки, на Новий рік дивились їхні шоу і фільми і реально більшість вважали нас "аднім народом".
Саме такий стан речей влаштовував нашу нашу метрополію - кремль.
І Ющенко почав нас від них відривати, показувати малоросам, що ми не такі, що в нас своя історія і культура, відкрив архіви СБУ, почав сприяти розвитку культури і вивченню історії. Далі - 2005-2010 були хорошими роками для бізнесу, закінчились перевірки і здирництво.
ВПЕРШЕ випускники поступали по ЗНО, чесно і справедливо. ВПЕРШЕ були повністю чесні і вільні вибори як в Раду в 2006, так і президентські в 2010. ВПЕРШЕ журналістів не щемили і не переслідували, а вони відривались як могли, за гроші і просто так, описуючи крутий телефон його сина.
І багато чого іншого, але ви нічого не помітили, бо для вас важливіше те, що він спізнювався інколи.
Украина, глядя с вершин этого времени, не могла развиваться иначе. Слишком опытен враг за поребриком. Слишком хорошо была продумана при совке система отбора и выращивания совка. Исправить систему кормления сексотов не возможно. Шоковая терапия для Украины - теперь это понятно - только война за свою свободу и независимость. Иначе - смерть для большинства мужчин и ассимиляция для детей и женщин. Тех кто выживет после бомбежок. Путин это особо не скрывает, если проанализировать его бред и тактику ведения войны.
Навіть "найвеличніший", назвавши його сеньор Голодомор, паскуда
При ньому створено чудовий комплекс і хоч маленький, але дуже добрий музей на честь постраждавших від Голодомору. І не на виселках а у чудовому місці у центрі столиці
Це його найкращий внесок до історії України. Вже за одне це низький йому уклін.
Тепер кожного року тисячі людей збираються біля цього меморіалу, щоб вшанувати пам"ять жертв цієї, поробленої комуняками трагедії.
А прем'єра висуває коаліція в Раді, яку тж обрав нарід в 2006
Ему бы стремиться стать настоящим президентом, вопреки тем куцым полномочиям, которые ему оставили враги. Стать воином, а не...
Мог бы, потребовать под угрозой отказа от власти, хотя бы части полномочий кучмы. Короче, бороться с врагами, а не следовать в том коридоре, который ему оставили - горшки...
Собственно революционный пыл, пассионариев, ушел в свисток с этим ющенком.
Если россияне не уничтожат все его подвиги, то в памяти он останется. О чем я еще раз убедился.
Ющенко никому ничего не мог открыть. Он отбывал четыре года, как медведев в россии, пока нивелировали результат "Оранжевой революции". Януковичу удавалось поддерживать при нем высокую активность агентурных сетей, которые сложились при кучме. Собираться на слёты в Киеве. Шло слаживание титушкоподобного быдла в стаях.
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Як бачимо у деяких питаннях слуги наріда на диво послідовні) Тобто не треба вважати їх ідіотами, принаймі не всіх.
до Зеленського та його оточення. Але військову прокуратуру очолює ймовірно людина Єрмака , в антикорупійній - заступник - смотрящий від Зе . Ось чому наші славні кервники ЗСУ мають враховувати варіант ПОВЗУЧОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЗРАДИ УКРАЇНИ . Народ вірить нашим ЗСУ і слухає уважно саме їх вердикти про Зеленського та його "любих друзів"
(з ФСБ РФ ?). А не навпаки. Наш народний МАЙДАН пліч-опліч з війско-вими ПРОТИ ДИКТАТУРИ - ось перспектива для Зе .
Кстати, в военный час вся полнота власти (в т.ч. Исполнительная и законодательная) передается Ставке верховного главнокомандующего и Генеральному штабу). Они должны решать любые вопросы. Парламент и кабмин в полном составе идёт на фронт, а у нас почему то коля митболл и агрохимия всем заправляет….
Скориставшийся довірою народа
Всю нашу зброю закатав в асфальт
Тобі до пекла буде ця дорога...