Напряжение между президентом и военными – это надуманная история, - Резников

Министр обороны Алексей Резников отрицает наличие конфликтов между Минобороны и Генеральным штабом и между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Резников опроверг слухи о напряженности по некоторым вопросам между Минобороны и Генштабом.

"У меня с Генеральным штабом отличные отношения, с Валерием Федоровичем, главкомом – отличные рабочие отношения... С каждым общаюсь лично, персонально, без каких-либо проблем и на регулярной основе. Я ведь не говорю, что на телефоне 24/7. Это не искусственное общение, это реальное человеческое созданное общение", – сказал Резников. Он добавил, что в отношениях Минобороны и Генштаба есть синергия и нет напряжения.

"Когда кто-то думает, что есть напряжение между президентом и военными, – это тоже надуманная история. Он – верховный главнокомандующий", – заявил глава Минобороны.

Резников не подтвердил слухи, что Залужный однажды "поднял голос на президента". "Я такого не слышал. Это тебе кто-то придумал", – ответил он.

Смотрите: У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества, - Зеленский. ВИДЕО

Глава Минобороны признал, что бывает эмоциональным при общении с подчиненными.

"У меня три генерала, бывших уже, и гражданские. Я со всеми ими на "вы", со всеми, но и могу иногда матом… Это ускоренное донесение сигнала, так скажем. То же Валерий Федорович. Я лично слышал, как он разговаривает со своими подчиненными командующими, на "ты" и матом, и это тоже", – сказал министр.