Напруга між президентом і військовими – це надумана історія, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заперечує наявність конфліктів між Міноборони і Генеральним штабом, та між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Резніков спростував чутки про напруженість у деяких питаннях між Міноборони та Генштабом.

"У мене з Генеральним штабом чудові відносини, з Валерієм Федоровичем, головкомом – чудові робочі відносини... З кожним спілкуюся особисто, персонально, без будь-яких проблем і на регулярній основі. Адже я не кажу, що на телефоні 24/7. Це не штучне спілкування, це реальне людське створене спілкування", – сказав Резніков. Він додав, що у відносинах Міноборони та Генштабу є синергія і немає напруження.

"Коли хтось думає, що є напруга між президентом і військовими, – це теж надумана історія. Він – верховний головнокомандувач", – заявив глава Міноборони.

Резніков не підтвердив чутки, що Залужний якось "підняв голос на президента". "Я такого не чув. Це тобі хтось придумав", – відповів він.

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Очільник Міноборони визнав, що буває емоційним при спілкування з підлеглими.

"В мене три генерали, колишніх вже, і цивільні. Я зі всіма ними на "ви", зі всіма, але й можу іноді матом… Це прискорене донесення сигналу, так скажемо. Те ж саме Валерій Федорович. Я особисто чув, як він розмовляє по-батькові зі своїми підлеглими командувачами, на "ти" і матом, і це теж", – сказав міністр.