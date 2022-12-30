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Напруга між президентом і військовими – це надумана історія, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський,залужний

Міністр оборони Олексій Резніков заперечує наявність конфліктів між Міноборони і Генеральним штабом, та між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Резніков спростував чутки про напруженість у деяких питаннях між Міноборони та Генштабом.

"У мене з Генеральним штабом чудові відносини, з Валерієм Федоровичем, головкомом – чудові робочі відносини... З кожним спілкуюся особисто, персонально, без будь-яких проблем і на регулярній основі. Адже я не кажу, що на телефоні 24/7. Це не штучне спілкування, це реальне людське створене спілкування", – сказав Резніков. Він додав, що у відносинах Міноборони та Генштабу є синергія і немає напруження.

"Коли хтось думає, що є напруга між президентом і військовими, – це теж надумана історія. Він – верховний головнокомандувач", – заявив глава Міноборони. 

Резніков не підтвердив чутки, що Залужний якось "підняв голос на президента". "Я такого не чув. Це тобі хтось придумав", – відповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського, - The Economist

Очільник Міноборони визнав, що буває емоційним при спілкування з підлеглими.

"В мене три генерали, колишніх вже, і цивільні. Я зі всіма ними на "ви", зі всіма, але й можу іноді матом… Це прискорене донесення сигналу, так скажемо. Те ж саме Валерій Федорович. Я особисто чув, як він розмовляє по-батькові зі своїми підлеглими командувачами, на "ти" і матом, і це теж", – сказав міністр.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
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30.12.2022 21:37
+32
Шашлычная падла засуетилась?
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30.12.2022 21:46
+22
Може спитати про напругу між президентом та військовими у маріупольского гарнізону?
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30.12.2022 21:38
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Волога мрія ***** - посіяти конфлікти і недовіру в керівництві України.
Але максимум на що вони здатні - срати в коментах підбурючи наших рагулів))
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30.12.2022 21:36 Відповісти
Якщо таке говорить Резніченко, то значить є. Не усе так просто в оп.
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30.12.2022 21:38 Відповісти
Думаю, навіть Слуги розуміють, завдяки кому вони живі і далі гребуть бабло, тому сидять тихо і не заважають.
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30.12.2022 21:51 Відповісти
ЭТУ МАНТРУ куклы ермака будут повторять все чаще и чаще , потому что они уже готовят выборы , а мосийчучка - ( симонян ) уже поет дифирамбы янелоху по всем возможным и невозможным ресурсам .
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30.12.2022 22:29 Відповісти
Повторюсь,стомлений зе для цих упирів втрата влади,грошей, життя не фотографів. Дай Боже,щоб життя публічне президента таки скосило зе.
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30.12.2022 22:32 Відповісти
Які ще вибори під час військового стану?
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30.12.2022 23:11 Відповісти
они уже закончили войну , готовят проект парада на хрещатике , и главный нелох прыгая по сцене будет рассказывать всем , какой он великий и единственный .
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31.12.2022 00:00 Відповісти
Какое еще повышение тарифов на военное время после моратория, подписанного Зеленским?
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31.12.2022 05:40 Відповісти
100%
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30.12.2022 22:09 Відповісти
Керівництво України - це хто? Той буратіно, який окрім власного рейтингу більше ніпрощо не думає?!
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30.12.2022 22:17 Відповісти
ты сам то..залетный
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30.12.2022 22:19 Відповісти
рагулів у нас аж 73%
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31.12.2022 10:12 Відповісти
людей обманули і промили мізки, не треба їх за це ображати. В ЗСУ теж десь 73% голосували за актора, а ЗСУ заслуговує тільки на повагу.
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31.12.2022 11:16 Відповісти
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30.12.2022 21:37 Відповісти
😁😉
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30.12.2022 21:39 Відповісти
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30.12.2022 21:41 Відповісти
Процент вподобань якийсь підозрілий
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30.12.2022 21:58 Відповісти
за яку шкірку? )))))
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30.12.2022 22:04 Відповісти
інструментальну
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30.12.2022 22:08 Відповісти
Може спитати про напругу між президентом та військовими у маріупольского гарнізону?
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30.12.2022 21:38 Відповісти
🧨🧨🧨Ага про Азов краще!!!🧨🧨🧨

🎠 🎡 🎭 🎪 🎄

коли кукла Бені гарантувала що Червоний Хрест на себе візьме відповідальність і спасе Азовців* ...

🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨🧨

____
* - пишу з великою тому що це вже зараз СИМВОЛ патріотів, яких загнали туда як П до цього в котли... Чому знаю ? Тому що там було 4 знайомих друзів які до цього ули в різних частях/батальйонах... 3 вже мертві, 1 пропав(в списках немає, додому не повернутий).
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30.12.2022 23:23 Відповісти
Все одно майбутне за нашими військовими.
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30.12.2022 21:40 Відповісти
Дай , Боже!
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30.12.2022 21:50 Відповісти
Просто их орбиты не пересекаются...
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30.12.2022 21:42 Відповісти
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30.12.2022 21:44 Відповісти
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса.

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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30.12.2022 21:44 Відповісти
Це неможливо було дивитися? Як він зараз зможе вибачитися перед цією Людиною та іншими захисниками????(((((
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31.12.2022 11:34 Відповісти
Шашлычная падла засуетилась?
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30.12.2022 21:46 Відповісти
выборы на носу
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30.12.2022 22:18 Відповісти
Так, все підрихтовується під вибори
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31.12.2022 10:14 Відповісти
А президент не справжній, це якийсь дерьмакозелупний, справжнього проє....ли.Справжній з військовими конфлікту не мав би.
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30.12.2022 22:05 Відповісти
Не може не бути розбіжностей між професійними військовими і бізнес- шоу бізнесменами.тимчасовий симбіоз,але,ненадовго.це суть різні психотипи .і в умовах війни одна з цих ,,організацій" дематерилізується.або книги по історії брешуть!.
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30.12.2022 22:07 Відповісти
Напруги нема, але Вован напружений. Постійно...
В нього віддавна нелади з армійцями.
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30.12.2022 22:10 Відповісти
А как по-другому... Менты в свое время косо смотрели на четырежды не судимого пердуковича. Так и в этом случае, военные не могут по-другому смотреть на четырежды уклониста... ЗЫ...«У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь» в г. Енакиево Донецкой области. Виктор Федорович был задержан и отправлен в ИВС, однако ему удалось «замять» дело при помощи космонавта СССР Берегового, который баллотировался в Верховный Совет СССР по г. Енакиево (Виктор Федорович на выборах был доверенным лицом космонавта)…..»
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30.12.2022 22:25 Відповісти
Ну вот этим его путлер и шантажировал. Помнишь все (и первый Кучма) кричали что судимости у зэка погашены и он оправдан. Оказалось не так - в городской, областной и ген прокуратуре Украины янек все судовые дела почистил и сжёг (за бабки). Но не учёл что один экз. оставался в архиве генпрокуратуры СССР, которая стала Генпрокуратурой рашки. Эти справы отыскали, принесли плешивому царю, а он таким шантажом отговорил зэка и от ЕС (если помнишь вступление в ЕС было предвыборной программе зэка) и от НАТО и от других западных курсов и готов был затащить Украину в своё гавняное болото (ОДКБ, ТС, ЕАЭС, ШОС и др. Гавно). Так что Майдан был во время и очень правильно! Слава Украине
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30.12.2022 22:40 Відповісти
Путлер не шантажировал, а отдавал команды януковичу. Это большая разница. И, очевидно, что выбирали "дважды не судимого", януковича, не для того, чтоб он куда то там вел кого-то, а чтоб эффектно завести Украину в стойло "русского мира", вместе с "евроинтеграторами" и прочими "либеральными" кадрами, - его холуи мутили здесь по всем направлениям, ибо навербовано этого дерьма: несметные полчища в Украине. Все в красивой упаковке: демократические выбор, многовекторность, дедывоевали... Одно соединение футбольных лиг с российской чего стоило коломойским, сууркисятам, ахметову, ярославскому и поменьшим сошкам, типа рабиновича с "Арсеналом"? А то начинаете разводить ботяркие антимонии. Еще про тимошенко упомянуть, что если бы "выбрали" ее - то Украина бы стала независимой и процветающей. Те же яйца, но в профиль. Украина проходит свой путь становления только сейчас. Иного пути к независимости у нее не было. В этом и прелесть истории. У путина все меньше агентуры остается здесь. Вместе с зеленскими и дерьмаками, эта жабья кожа сползет окончательно. Вам, многолетним пердунам, ли не об этом догадываться.
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31.12.2022 06:23 Відповісти
Я твоими словами - у тебяте же яйца только в профиль. Про зелёную кожу согласен на +100. Про многолетних пердунов - раскрой тему по подробнее плз. А то как то вскользь….
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31.12.2022 14:01 Відповісти
Да чё там раскрывать? Живо рассуждаешь нарративами двадцатилетней давности: о кучме и прочем бестиарии. Возраст достаточный для моих выводов. Особенно настараживает в таких случаях, желание навязать эти нарративы: мол януковощ был чем-то самостоятельным, и мы, мол, вынуждено участвовали в этих путинских интригах, когда говорили одно, делали другое, - а выходил, в перспективе: таможенный соз, шос. Ну, сами понимаете... Короче, заводишь об этом дерьме постоянно, и под разными никами, бесконечно, пока куратор не сменит пластинку. Тимошенница - это с этого репертуара.
Думаю достаточно, бот на зарплате в вузе? Обычно, эти, работат на сайтах в этом режиме. Нее?
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31.12.2022 14:21 Відповісти
Возраст немножко за 40, остальное, как ты пишешь - НЕЕ. Особенно про кураторов, ботов и разные ники. В Шерлока или в Пуаро не годишься. Сам то кем будешь а эмигрант
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31.12.2022 17:07 Відповісти
а ось Бутусов інше каже

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30.12.2022 22:10 Відповісти
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30.12.2022 22:10 Відповісти
Тому - Залужного у наступні президенти! Вважаю що він краще впорається!!!
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30.12.2022 22:13 Відповісти
Він військовий, а не політик, то зовсім інше мислення.
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30.12.2022 22:15 Відповісти
Ну если ты считаешь что Зеля политик, тогда я вьетнамская балерина. Мышление? Это значит клоунам и кгбешникам можно а армейцам нельзя? А Ющенко шо ******* нным политиком был? Ты почитай на всякий случай биографию Залужного и ещё о его освите, особенно про то что он делал в Острожском университете. Я за него голосовать буду, может хоть при нем мы наконец в ЕС и в НАТО вступим, а всяким Беням путь на кичу в Америку покажем
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30.12.2022 22:29 Відповісти
Він актор і я за нього не голосував. Порох політик, він зі всіма міг домовитись і проштовхнути всі потрібні євро-закони.
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30.12.2022 23:04 Відповісти
Порох гарантом больше не будет. Раньше (во время каденции) надо было о своей репутации думать а не о своём бизнесе. Способный и политик и языки знает но хитрый и Жадноватый оказался…. Сейчас пытается показать свою щедрость и помощь ВСУ (и это хорошо и полезно) но поздно. Помнишь пословицу - поздно пить Боржоми когда жопа отвалилась!
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31.12.2022 00:08 Відповісти
Так Порох снайперські комплекти по штуцеру баксів возив на пєрєдок ще іу 2015 - 1018 ))
"Щас показать" - минуло вже 8 років, а він все показує, показушнік хрєнов і все за свої грощі,
які наворовав на свому шоколаді 😆
Блд, ця радянська заздрість це щось епічне що зєднує всіх ватних і зелених в одну купу яка
в 2019 проголусавала за персонажа з серіала
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31.12.2022 01:12 Відповісти
Вот про "жадноватий" меньше всего звиздеть надо.
Порох столько своих денег ввалил в армию как никто из "нежадноватих"

Назовите хоть одного "нежадноватого", хоть одного кто столько помог армии.

Ждем ответа!!! Факти в студию! Иначе это тупое пропагандонство
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31.12.2022 10:20 Відповісти
Это он делает сейчас, согласен , сейчас ввалил много (выборы впереди). А во время каденции? Помню во время моей службы в АТО, мы всё удивлялись, вроде воюем а вагоны с углём из луганды все идут и идут, а мертвечук к путлеру все летает и летает, а поезда в мацкву все ездят и ездят, электроэнергию все продают и продают, а магазины Рошен все строят и строят… ну и т.д. Ну и твоими словами - теперь ты -факты в студию иначе ты пропагандон пороха.
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31.12.2022 13:02 Відповісти
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен

https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html

СЕМЬЯ ПОРОШЕНКО ПОТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМИЮ И ИНФРАСТРУКТУРУ

На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.

https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
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02.01.2023 00:17 Відповісти
УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ ВОЕННЫМ

Будущим жильцам осталось лишь внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам

В военной части в Калиновке, в Винницкой области, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией в рамках благотворительного проекта

Аналогичный жилой дом Roshen построила под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма и передала им в 2014 году. Он расположен рядом с военной частью.

https://gazeta.ua/ru/articles/life/_poroshenko-ne-prezident-a-zhile-*******-prodolzhaet-stroit/918662
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02.01.2023 00:19 Відповісти
В 2017 году для военнослужащих Вооруженных сил Украины построили более 1000 квартир, сообщил президент Украины Петр Порошенко

"Хочу отметить, что в прошлом году только для военнослужащих Вооруженных сил Украины, для наших воинов было построено более 1000 квартир.

В бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 млн грн. Но и это еще не все, потому что по моему поручению за счет средств, которые мы конфисковали у преступников из предыдущей власти, сейчас строятся 184 жилых комплекса для контрактников", - отметил он.
gordonua.com/news/war/poroshenko-soobshchil-chto-v-proshlom-godu-dlya-******************-postroili-bolee-1000-kvartir-227614.html
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02.01.2023 00:22 Відповісти
Детальний звіт про передачу товарів та надання послуг на благодійність для потреб ЗСУв 2014-2016 рр.

Від фондів та компаній, які належать Петру Порошенку

Військове спорядження 97 846 875

Оптичні прилади 36 708 428

Радіозвязок 30 664 831

Тактичне спорядження 12 300 698

Бронежилети 7 876 143

Ремонт військової техніки 7 724 814

Зброя, набої та комплектуючі 2 270 196

Метеостанція (комплект) 298 765

Військове будівництво 45 254 041

Автомобілі та автоустаткування 49 189 949

Автомобілі 47 733 529

Автошини 933 399

Автозапчастини та ремонт авто 523 021

Одяг та взуття 32 047 884

ІТ- обладнання та запчастини 24 473 378

Безпілотники 10 383 678

Експедиційне спорядження 10 238 019

Електротехнічне обладнання 2 379 854

Медичні вироби 421 076

Продукти харчування 1 275 632

Транспортні витрати 99 889

Всього 274 610 275
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02.01.2023 00:23 Відповісти
"а вагоны с углём из луганды все идут и идут"
Это ж надо! Еще тогда Путен мечтал , чтоб украинци замерзли.

А тут , понимаешь, вагоны с украинским углем из украинских шахт для украинцев, чтоб они не замерзли, "идут и и идут"

Теперь уже не идут, радуйся.
Все ворует кацапня
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02.01.2023 00:27 Відповісти
ВИПУСК ТСН. (Г+Г, МЕЖДУ ПРОЧИМ!) 19:30 ЗА 31 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ.

Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень.

Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових...."
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02.01.2023 00:37 Відповісти
Я должен кричать ура и бежать на избирательный участок? Смешной ты. Я не голосовал ни за Зельца ни за Пороха, мой кандидат проиграл. Теперь буду за Залужного, если он решится конечно. А вы славьте дальше и Пороха и Юща и ЙУлю, это ваше дело…
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02.01.2023 12:10 Відповісти
Кілька років тому тут Гадю Савченко в президенти слали)) і Пороха матюкали, що недостатньо швидко звільняє її.

Залужний великий професіонал, але не кожен професіонал зможе працювати в тому серпентарії.
Ющенко багато зробив, хоч короткозорі горлапани цього не бачать.
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30.12.2022 23:08 Відповісти
Без сумніву, що серпентарій Залужний перед початком каденції дуже добре «прочистить». А каденція юща для мене це марно витрачені для України роки. Якщо я не правий наведіть будь ласка приклади досягнень цього індівідума-нарциса. Він же ж навіть людей не поважав спізнючись на будь-які наради або зібрання за його участю на 2 а то й на 3 години
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30.12.2022 23:52 Відповісти
Де ви проживали наприклад 2004 року?
Я в Києві, який був тоді філіалом Рассєї.
Кіно в кінотеатрах дублювалось кацапською, українська була мовою приїжджих селюків, про УПА в школі не розповідали, а Голодомор це було щось таке колись. На ТВ крутились кацапські актори і співаки, на Новий рік дивились їхні шоу і фільми і реально більшість вважали нас "аднім народом".
Саме такий стан речей влаштовував нашу нашу метрополію - кремль.
І Ющенко почав нас від них відривати, показувати малоросам, що ми не такі, що в нас своя історія і культура, відкрив архіви СБУ, почав сприяти розвитку культури і вивченню історії. Далі - 2005-2010 були хорошими роками для бізнесу, закінчились перевірки і здирництво.
ВПЕРШЕ випускники поступали по ЗНО, чесно і справедливо. ВПЕРШЕ були повністю чесні і вільні вибори як в Раду в 2006, так і президентські в 2010. ВПЕРШЕ журналістів не щемили і не переслідували, а вони відривались як могли, за гроші і просто так, описуючи крутий телефон його сина.
І багато чого іншого, але ви нічого не помітили, бо для вас важливіше те, що він спізнювався інколи.
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31.12.2022 00:53 Відповісти
Поэтому ющенко наскреб а ж 3% на выборах 10 года - и власть перешла донецким оккупационным войскам, во главе с януковичем, для уничтожения Украины.
Украина, глядя с вершин этого времени, не могла развиваться иначе. Слишком опытен враг за поребриком. Слишком хорошо была продумана при совке система отбора и выращивания совка. Исправить систему кормления сексотов не возможно. Шоковая терапия для Украины - теперь это понятно - только война за свою свободу и независимость. Иначе - смерть для большинства мужчин и ассимиляция для детей и женщин. Тех кто выживет после бомбежок. Путин это особо не скрывает, если проанализировать его бред и тактику ведения войны.
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31.12.2022 06:35 Відповісти
Ющенко добився того, що в світі голосно почули про Голодомор!.
Навіть "найвеличніший", назвавши його сеньор Голодомор, паскуда

При ньому створено чудовий комплекс і хоч маленький, але дуже добрий музей на честь постраждавших від Голодомору. І не на виселках а у чудовому місці у центрі столиці

Це його найкращий внесок до історії України. Вже за одне це низький йому уклін.
Тепер кожного року тисячі людей збираються біля цього меморіалу, щоб вшанувати пам"ять жертв цієї, поробленої комуняками трагедії.
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31.12.2022 10:31 Відповісти
Ще відбудував гетьманські столиці, перетворивши їх на туристичні центри, у Крутах теж зробив прекрасний меморіальний комплекс
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31.12.2022 11:30 Відповісти
А тепер напишуть що Ющенко зробив для ВСУ і взагалі для силових структур держави? Все інше, саме сьогодні, не особливо актуально. А зика хто прем'єром зробив???? На яух
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31.12.2022 13:12 Відповісти
чучмек, він вперше заговорив про НАТО, в той час як наш мудрий нарід більшістю був ПРОТИ.
А прем'єра висуває коаліція в Раді, яку тж обрав нарід в 2006
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31.12.2022 14:03 Відповісти
Ну заговорив і шо? Лише балачки і не більше….а потім він ще й про горщики трипільської культури багато розповідав, це шо теж досягнення
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02.01.2023 12:14 Відповісти
"Ще відбудував гетьманські столиці, перетворивши їх на туристичні центри, у Крутах теж зробив прекрасний меморіальний комплекс"

Ему бы стремиться стать настоящим президентом, вопреки тем куцым полномочиям, которые ему оставили враги. Стать воином, а не...
Мог бы, потребовать под угрозой отказа от власти, хотя бы части полномочий кучмы. Короче, бороться с врагами, а не следовать в том коридоре, который ему оставили - горшки...
Собственно революционный пыл, пассионариев, ушел в свисток с этим ющенком.
Если россияне не уничтожат все его подвиги, то в памяти он останется. О чем я еще раз убедился.
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31.12.2022 14:31 Відповісти
Не виставляй себе повним дебілом.
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31.12.2022 10:03 Відповісти
Стули писок і не кощунствуй, створіння без моралі.
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31.12.2022 10:32 Відповісти
а сделал премьер министром януковича зачем ? ющенко ему открыл дорогу в президенты, так что стулы пельку
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31.12.2022 12:04 Відповісти
дурню, прем'єра висуває коаліція в парламенті, який обрав мудрий нарід в 2006
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31.12.2022 14:04 Відповісти
"ющенко ему открыл дорогу в президенты"

Ющенко никому ничего не мог открыть. Он отбывал четыре года, как медведев в россии, пока нивелировали результат "Оранжевой революции". Януковичу удавалось поддерживать при нем высокую активность агентурных сетей, которые сложились при кучме. Собираться на слёты в Киеве. Шло слаживание титушкоподобного быдла в стаях.
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31.12.2022 14:38 Відповісти
Військовий мабуть буде набагато кращим політиком, ніж клован безмозглий, нездатний два слова зв'язать без папірця.
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30.12.2022 23:35 Відповісти
о, згадав де я читав цю чухню, на гоносайті Politeka Головнокомандувача ЗСУ Залужного стравлюють із Зеленським, експерт розкрив, хто і навіщо: "Нестерпно дивитися"

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Згідно з дослідженням ІМІ за березень 2021 року, 81 % матеріалів Politeka містять порушення професійних стандартів журналістики. Лише 19 % матеріалів можна було умовно назвати журналістикою, і це були репости з інших видань[1].

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Як бачимо у деяких питаннях слуги наріда на диво послідовні) Тобто не треба вважати їх ідіотами, принаймі не всіх.
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30.12.2022 22:23 Відповісти
Зеленський-Єрмак-Татаров -Шарапов ...- я, громадянин України , на виборах вперто голосую за ВО "Свобода" - дуже багато ВЖЕ знаю про корупційний свинотрест Зеленського . Це падлюччя не може В ПРИНЦИ-ПІ бути зацікавленим в європейському фарватері України . Але тільки і лише в УЗАКОНЮВАНІЙ диктатурі. Зеленський - актор від бога , але цинічний політичний барига. Інформація від наших НЕЗАЛЕЖНИХ експертів про всю сволоту В ТИЛУ наших ЗСУ така - до війни і зараз-що війскова наша прокуратура і антикорупційна не можуть не мати запитань
до Зеленського та його оточення. Але військову прокуратуру очолює ймовірно людина Єрмака , в антикорупійній - заступник - смотрящий від Зе . Ось чому наші славні кервники ЗСУ мають враховувати варіант ПОВЗУЧОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЗРАДИ УКРАЇНИ . Народ вірить нашим ЗСУ і слухає уважно саме їх вердикти про Зеленського та його "любих друзів"
(з ФСБ РФ ?). А не навпаки. Наш народний МАЙДАН пліч-опліч з війско-вими ПРОТИ ДИКТАТУРИ - ось перспектива для Зе .
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30.12.2022 22:29 Відповісти
ОУН майже перебите... й*бу*ки воробушки ... поки не гасимо - будуть знущатися.
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30.12.2022 23:26 Відповісти
Дозвольте розуміти вислів «Зеленський.- актор від Бога» як сарказм.
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31.12.2022 05:19 Відповісти
Отже є конфлікт, шуту не дали втекти і підписати капітуляцію. А по війні, ще й вздьоргнуть
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30.12.2022 22:32 Відповісти
Какое имеет отношение резников к армии? яхты, молодая тёлочка жена. 2 года службы в ссср. это всё что нужно знать про резникова. к сожалению про зеленского всё гораздо хуже. но тот хоть как актёр правильно просит
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30.12.2022 22:37 Відповісти
Так ведь,таки, служил,ШМАС в Звягиле закончил.Быть МО не обязательно носить генеральские эполеты..Если после Нового Года дядя Сэм и старушка Европа подгонят ВСУ тяжелое вооружение,"Патриоты" , РСЗО > 300км,значит поставим Резникову по делам его"удовлетворительно"
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31.12.2022 11:01 Відповісти
Вроде не знаю таких примеров из мировой практики, чтобы во время войны министром обороны был адвокат. Достояно что есть верховный главковерх из людей искусства и есть командующий ЗСУ Залужный и начальник Генштаба. Хватит? Получается что Резник просто посредник т.е. своеобразный «передаст» который ничего не решает и ничего не делает. Ну и зачем его содержать за госрахунок?
Кстати, в военный час вся полнота власти (в т.ч. Исполнительная и законодательная) передается Ставке верховного главнокомандующего и Генеральному штабу). Они должны решать любые вопросы. Парламент и кабмин в полном составе идёт на фронт, а у нас почему то коля митболл и агрохимия всем заправляет….
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01.01.2023 20:29 Відповісти
Двуликий, підлий та мерZEнний Ефіальт ти,
Скориставшийся довірою народа
Всю нашу зброю закатав в асфальт
Тобі до пекла буде ця дорога...
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30.12.2022 22:57 Відповісти
брешет резников. как зеленский на выборах
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30.12.2022 23:02 Відповісти
Та да, військові в окопах на пєрєдку дивляться всі випуски Кварталу 95 і Вечірній Київ 😆
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31.12.2022 01:08 Відповісти
Прикусите язык и помогайте своей власти а то будете кормить российскую.
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31.12.2022 11:10 Відповісти
Прикусите сами, а ВСУ все помогают!!!
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31.12.2022 11:36 Відповісти
 
 