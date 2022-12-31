В оккупированном Крыму сформированы списки лиц для мобилизации, - Генштаб

Российские захватчики проводят скрытую мобилизацию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории АР Крым сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года", - говорится в сообщении.

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