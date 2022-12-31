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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму сформированы списки лиц для мобилизации, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

Российские захватчики проводят скрытую мобилизацию на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории АР Крым сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года", - говорится в сообщении.

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И родная гавань на финише оказалась кладбищем.
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31.12.2022 08:02 Ответить
Цікаво б було подивитись на ***** морячка.
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31.12.2022 08:29 Ответить
його хробаки вже з'їли .
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31.12.2022 08:46 Ответить
Хробаки, вони такі! Не гребують жодним лайном.
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31.12.2022 11:37 Ответить
Да нормально все
Гойда, защитнички сруской говени
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31.12.2022 08:41 Ответить
А ось зрадників з Криму в полон не брати,хіба що одразу самі здадуться
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31.12.2022 10:06 Ответить
 
 