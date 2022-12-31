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В окупованому Криму сформовані списки осіб для мобілізації, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Російські загарбники проводять приховану мобілізацію на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим, сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року",- йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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И родная гавань на финише оказалась кладбищем.
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31.12.2022 08:02 Відповісти
Цікаво б було подивитись на ***** морячка.
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31.12.2022 08:29 Відповісти
його хробаки вже з'їли .
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31.12.2022 08:46 Відповісти
Хробаки, вони такі! Не гребують жодним лайном.
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31.12.2022 11:37 Відповісти
Да нормально все
Гойда, защитнички сруской говени
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31.12.2022 08:41 Відповісти
А ось зрадників з Криму в полон не брати,хіба що одразу самі здадуться
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31.12.2022 10:06 Відповісти
 
 