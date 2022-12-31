В окупованому Криму сформовані списки осіб для мобілізації, - Генштаб
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Російські загарбники проводять приховану мобілізацію на окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим, сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року",- йдеться в повідомленні.
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Гойда, защитнички сруской говени