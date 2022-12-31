Ночью россияне трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии

Предновогодняя ночь на Никопольщине была неспокойной. Враг продолжает обстреливать громады района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две громады - Мировскую и Марганецкую. Направили туда около двух десятков снарядов. Людей не зацепило.

В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций.

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