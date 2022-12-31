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Днепропетровщина (2888) обстрел (20205) Резниченко (470) Никополь (440)

Ночью россияне трижды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Предновогодняя ночь на Никопольщине была неспокойной. Враг продолжает обстреливать громады района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две громады - Мировскую и Марганецкую. Направили туда около двух десятков снарядов. Людей не зацепило.

В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций.

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31.12.2022 08:20 Ответить
 
 