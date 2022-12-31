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Вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Передноворічна ніч на Нікопольщині була неспокійною. Ворог продовжує обстрілювати громади району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.  

"Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів. Людей не зачепило. Наслідки атак з’ясовуються" - йдеться в повідомленні

У інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій.

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Автор: Марина Макєєва
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31.12.2022 08:20 Відповісти
 
 