Вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

Передноворічна ніч на Нікопольщині була неспокійною. Ворог продовжує обстрілювати громади району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни тричі відкривали вогонь по району з важкої артилерії. Обстріляли дві громади - Мирівську та Марганецьку. Скерували туди зо два десятки снарядів. Людей не зачепило. Наслідки атак з’ясовуються" - йдеться в повідомленні

У інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій.

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