Россияне продолжают обстрелы Харьковщины. Под вражеским огнем оказался Купянский район, погибший, - ОВА

За прошедшие сутки враг обстрелял Купянск и Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские оккупанты били по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"В минувшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранения получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте.

В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет", - говорится в сообщении.

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