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Новости За рубежом
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75% поляков считают войну в Украине угрозой для своего государства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

україна,поляки,польща,українці

Три четверти жителей Польши считают войну в Украине угрозой для своего государства

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований общественного мнения (CBOS). Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Укринформ.

В декабре количество поляков, считающих войну РФ против Украины опасностью для своей страны, выросло на 3% по сравнению с ноябрем – до 78%. В то же время, по мнению 18% респондентов, война не угрожает Польше.

Между тем, 43% опрошенных убеждены, что война не распространится на другие страны. Другое мнение на этот счет имеют 29% респондентов.

По мнению 73% участников опроса, Польша может рассчитывать на союзников в защите своих границ, а у 20% нет такой уверенности.

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Почти половина поляков (49%) считают соответствующими действия НАТО по отношению к Украине в контексте российской агрессии. 36% назвали их слишком осторожными, и только 4% - чрезмерными.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) считают, что Польша должна принимать беженцев из Украины, 15% выступают против этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша с начала полномасштабной агрессии РФ предоставила Украине помощи на $9 миллиардов В то же время 52% респондентов заявили, что они или родные оказывают помощь Украине. По мнению 64% польская помощь Украине достаточно, 29% считают ее слишком большой, а 3% - очень малой.

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Опрос был проведен с 28 ноября по 11 декабря, он охватил 1018 взрослых жителей Польши.
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Топ комментарии
+16
В найближчій перспективі найбільшою загрозою для України є россія. В довгостроковій перспективі найбільшою загрозою для України є телемарафон.
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31.12.2022 09:16
+6
Пару днів тому був в Польщі зустрівся з багатьма знайомими поляками - в мене склалось таке враження що всі 100% поляків бояться що в разі не дай Бог програшу України у цій війні наступними будуть вони!
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31.12.2022 09:17
+5
На диво тверезий погляд. Яж кажу, навіть дивно що прості люди розуміються на речах що у них не під носом лежать. Якіж всетаки молодці всі наші друзі. Не хотів перераховувати щоб не забути когось. Без них юи ми не вижили.
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31.12.2022 09:34
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В найближчій перспективі найбільшою загрозою для України є россія. В довгостроковій перспективі найбільшою загрозою для України є телемарафон.
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31.12.2022 09:16 Ответить
Пару днів тому був в Польщі зустрівся з багатьма знайомими поляками - в мене склалось таке враження що всі 100% поляків бояться що в разі не дай Бог програшу України у цій війні наступними будуть вони!
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31.12.2022 09:17 Ответить
Орки ненавидят поляк не меньше чем украинцев,они вообще всех ненавидят и даже себя,поэтому у утилизируются.
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31.12.2022 09:24 Ответить
На фото українка і індонезійка? Прапор Польщі догори ногами у вас, якщо що
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31.12.2022 09:27 Ответить
Це прапор Монако. Це жіноча сотня із однойменного батальону.
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31.12.2022 10:36 Ответить
Якщо придивитися, це прапор Білорусі.
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31.12.2022 10:37 Ответить
На диво тверезий погляд. Яж кажу, навіть дивно що прості люди розуміються на речах що у них не під носом лежать. Якіж всетаки молодці всі наші друзі. Не хотів перераховувати щоб не забути когось. Без них юи ми не вижили.
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31.12.2022 09:34 Ответить
Полякам, періодично про смоленск треба пригадувати.. до того - смоленськ двічі..щоб пригадати що за істота ця - касап звичайний...
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31.12.2022 09:56 Ответить
По факту, якби український народ не вистояв у лютому-березні, то зараз шахєди і калібри вже розєпашили б польську енергетичну інфраструктуру і економіку вцілому. І мільйони біженців були б із Польщі у Німеччині. Те саме стосується країн Балтії. Так що тут win-win: країни ЄС допомагають нам, а ми допомагаємо країнам ЄС не стати жертвою куйла.
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31.12.2022 10:35 Ответить
Доля Польщі вирішується на фронтах України. Моравецькому нєх. пи..іти на Бандеру і УПА. Нині саме УПА і бандерівці рятують у т.ч. і Польщу.
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04.01.2023 12:21 Ответить
 
 