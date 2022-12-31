75% поляков считают войну в Украине угрозой для своего государства

Три четверти жителей Польши считают войну в Украине угрозой для своего государства

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований общественного мнения (CBOS). Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Укринформ.

В декабре количество поляков, считающих войну РФ против Украины опасностью для своей страны, выросло на 3% по сравнению с ноябрем – до 78%. В то же время, по мнению 18% респондентов, война не угрожает Польше.

Между тем, 43% опрошенных убеждены, что война не распространится на другие страны. Другое мнение на этот счет имеют 29% респондентов.

По мнению 73% участников опроса, Польша может рассчитывать на союзников в защите своих границ, а у 20% нет такой уверенности.

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Почти половина поляков (49%) считают соответствующими действия НАТО по отношению к Украине в контексте российской агрессии. 36% назвали их слишком осторожными, и только 4% - чрезмерными.

Подавляющее большинство опрошенных (79%) считают, что Польша должна принимать беженцев из Украины, 15% выступают против этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша с начала полномасштабной агрессии РФ предоставила Украине помощи на $9 миллиардов В то же время 52% респондентов заявили, что они или родные оказывают помощь Украине. По мнению 64% польская помощь Украине достаточно, 29% считают ее слишком большой, а 3% - очень малой.

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Опрос был проведен с 28 ноября по 11 декабря, он охватил 1018 взрослых жителей Польши.