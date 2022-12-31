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Новини За кордоном
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війна (56511) опитування (1405) Польща (5173)

75% поляків вважають війну в Україні загрозою для своєї держави

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

україна,поляки,польща,українці

Три чверті жителів Польщі вважають війну в Україні загрозою для своєї держави

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром досліджень громадської думки (CBOS). Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на Укрінформ.

У грудні кількість поляків, які вважають війну РФ проти України небезпекою для своєї країни, зросла на 3% у порівнянні з листопадом - до 78%. Водночас, на думку 18% респондентів, війна не загрожує Польщі.

Тим часом 43% опитаних переконані, що війна не пошириться на інші країні. Іншу думку з цього приводу мають 29% респондентів.

На думку 73% учасників опитування, Польща може розраховувати на союзників у захисті своїх кордонів, а 20% не мають такої впевненості.

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Майже половина поляків (49%) вважають відповідними дії НАТО стосовно України в контексті російської агресії. Натомість 36% назвали їх занадто обережними, і лише 4% - надмірними.

Переважна більшість опитаних (79%) вважає, що Польща повинна приймати біженців з України, 15% виступають проти цього.

Читайте також: Польща від початку повномасштабної агресії рф надала Україні допомоги на $9 мільярдів Водночас 52% респондентів заявили, що вони або рідні надають допомогу Україні. На думку 64% польська допомога Україні є достатньою, 29% вважають її занадто великою, а 3% - дуже малою.

Також читайте: Майже половина росіян хотіли б відновлення СРСР, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Опитування було проведено з 28 листопада до 11 грудня, воно охопило 1018 дорослих жителів Польщі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
В найближчій перспективі найбільшою загрозою для України є россія. В довгостроковій перспективі найбільшою загрозою для України є телемарафон.
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31.12.2022 09:16
+6
Пару днів тому був в Польщі зустрівся з багатьма знайомими поляками - в мене склалось таке враження що всі 100% поляків бояться що в разі не дай Бог програшу України у цій війні наступними будуть вони!
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31.12.2022 09:17
+5
На диво тверезий погляд. Яж кажу, навіть дивно що прості люди розуміються на речах що у них не під носом лежать. Якіж всетаки молодці всі наші друзі. Не хотів перераховувати щоб не забути когось. Без них юи ми не вижили.
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31.12.2022 09:34
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В найближчій перспективі найбільшою загрозою для України є россія. В довгостроковій перспективі найбільшою загрозою для України є телемарафон.
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31.12.2022 09:16 Відповісти
Пару днів тому був в Польщі зустрівся з багатьма знайомими поляками - в мене склалось таке враження що всі 100% поляків бояться що в разі не дай Бог програшу України у цій війні наступними будуть вони!
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31.12.2022 09:17 Відповісти
Орки ненавидят поляк не меньше чем украинцев,они вообще всех ненавидят и даже себя,поэтому у утилизируются.
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31.12.2022 09:24 Відповісти
На фото українка і індонезійка? Прапор Польщі догори ногами у вас, якщо що
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31.12.2022 09:27 Відповісти
Це прапор Монако. Це жіноча сотня із однойменного батальону.
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31.12.2022 10:36 Відповісти
Якщо придивитися, це прапор Білорусі.
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31.12.2022 10:37 Відповісти
На диво тверезий погляд. Яж кажу, навіть дивно що прості люди розуміються на речах що у них не під носом лежать. Якіж всетаки молодці всі наші друзі. Не хотів перераховувати щоб не забути когось. Без них юи ми не вижили.
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31.12.2022 09:34 Відповісти
Полякам, періодично про смоленск треба пригадувати.. до того - смоленськ двічі..щоб пригадати що за істота ця - касап звичайний...
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31.12.2022 09:56 Відповісти
По факту, якби український народ не вистояв у лютому-березні, то зараз шахєди і калібри вже розєпашили б польську енергетичну інфраструктуру і економіку вцілому. І мільйони біженців були б із Польщі у Німеччині. Те саме стосується країн Балтії. Так що тут win-win: країни ЄС допомагають нам, а ми допомагаємо країнам ЄС не стати жертвою куйла.
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31.12.2022 10:35 Відповісти
Доля Польщі вирішується на фронтах України. Моравецькому нєх. пи..іти на Бандеру і УПА. Нині саме УПА і бандерівці рятують у т.ч. і Польщу.
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04.01.2023 12:21 Відповісти
 
 