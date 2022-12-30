Кінець року не є кінцем польської допомоги для України, - Моравецький
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Завершення 2022 року не означає припинення польської допомоги для України. Наступний рік буде роком перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Твіттері глава польського уряду Матеуш Моравецький, реагуючи на твіт Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з подякою для польського уряду і польського народу за передачу Україні чергової партії терміналів супутникового зв‘язку Starlink.
"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру!",- написав Моравецький, прикріпляючи до твіту повідомлення глави українського уряду.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.12.2022 21:58
+8 YU ST
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+7 Саша Пончик
показати весь коментар30.12.2022 21:58
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До речі, ні німці, ні британці, ні американці, ні країни Балтії, ніколи не нагадають у всіх змі, що вони допомагають Україні
Хто з ваших перечислених приблизився до такої суми ???
Ігор В - пишеш як путінський троль, частина правди, частина брехні. Як ви вважаєте, ми не повинні допомагати біженцям з України? Ви були б щасливі, якби ми замкнули їх у таборах під охороною армії та поліції? Ви б раділи, якби в Україні не воював ні польський танк, ні «Краб»?
А деякі - Коломойський і т.п. - не виставляють , тому що просто нічого не надають
Ней ліпше і надають , і виставляють !!!