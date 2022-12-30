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Кінець року не є кінцем польської допомоги для України, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

Завершення 2022 року не означає припинення польської допомоги для України. Наступний рік буде роком перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Твіттері глава польського уряду Матеуш Моравецький, реагуючи на твіт Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з подякою для польського уряду і польського народу за передачу Україні чергової партії терміналів супутникового зв‘язку Starlink.

"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру!",- написав Моравецький, прикріпляючи до твіту повідомлення глави українського уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща і Литва пропонують переглядати санкції проти РФ раз на рік, - Моравецький

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Дякуемо Польщі! Вітаемо з Новим роком !
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30.12.2022 21:58
+8
Niech żyje Polska! Слава Україні!
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30.12.2022 22:12
+7
Велика подяка польскому народу.
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30.12.2022 21:58
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Велика подяка польскому народу.
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30.12.2022 21:58 Відповісти
Дякуемо Польщі! Вітаемо з Новим роком !
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30.12.2022 21:58 Відповісти
Niech żyje Polska! Слава Україні!
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30.12.2022 22:12 Відповісти
Чесно кажучи, трохи задовбало, що поляки із усіх бачків по 100 раз на тиждень розповідають, що допомагають Україні. Почнемо з того, що Євросоюз виділяє чималі кошти на наших біженців саме уряду Польщі. Наші біженці, які влаштувалися робити на панів, вже заплатили податків у двічі більше, а ніж на них усіх витратила Польща. Сюди ще добавим, що укр біженці, які не живуть за подачки біженця, а працюють віддалено на Україну мають платити польські податки. Добавимо, що польська економіка отримує додатковий майже мільярд баксів щомісячних переводів з України. І це ще не все, є зростання польської економіки за рахунок біженців та ще багато чого приємного від прийому біженців.
До речі, ні німці, ні британці, ні американці, ні країни Балтії, ніколи не нагадають у всіх змі, що вони допомагають Україні
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30.12.2022 22:13 Відповісти
Вуйку. Так як Польща поступила - ніхто ані близько. Навіть то, що прийняли мільйони біженців у свої будинки. Для німців це було шоком, а поляки на границю приїжджали, щоб забрати українців. Так, що не треба.
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30.12.2022 22:18 Відповісти
А німці, що не селять у свої будинки біженців? А британці? А голландці? А шведи? А швейцарці? А канадці? У поляків якийсь комплекс меншовартості - вони постійно хочуть щоб усі знали, що вони роблять, при цьому так само нашим допомагають майже усі європейські нації.
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30.12.2022 22:30 Відповісти
Ні, німці не селять. Вони навіть не уявляють, що когось чужого можна пустити до себе у хату.
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30.12.2022 22:39 Відповісти
Моя троюрідна сестра з дітьми жила у німецькій сім'ї поруч з Мюнхеном. Є знайома, яка жила у німецькому кантоні в Швейцарії
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31.12.2022 06:16 Відповісти
Поляки надали Україні біля 8млд $$$ допомоги .
Хто з ваших перечислених приблизився до такої суми ???
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30.12.2022 23:06 Відповісти
Американці, британці, німці. Якщо порівнювати до рівня ВВП, то Естонія і Латвія дали найбільше
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31.12.2022 06:17 Відповісти
Ihor V - piszesz jak trol Putina, trochę prawdy, trochę kłamstwa. Uważasz, że nie powinniśmy pomagać uchodźcom z Ukrainy? Byłbyś zadowolony gdybyśmy zamykali ich w pilnowanych przez wojsko i policje obozach? Cieszył byś się gdyby żaden polski czołg czy Krab nie walczył w wojnie w Ukrainie?
Ігор В - пишеш як путінський троль, частина правди, частина брехні. Як ви вважаєте, ми не повинні допомагати біженцям з України? Ви були б щасливі, якби ми замкнули їх у таборах під охороною армії та поліції? Ви б раділи, якби в Україні не воював ні польський танк, ні «Краб»?
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30.12.2022 23:38 Відповісти
Цей дописувач казав про інше. Зараз увесь Західний світ допомагає українцям, однак ні Шольц, ні Сунак, ні Байден, тричі на тиждень не розказують у змі про свою допомогу Україні, яка є значно більшою у порівнянні із втратами власного бюджету. Дійсно, складається таке враження, що поляків якийсь комплекс недооціненності.
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31.12.2022 06:25 Відповісти
то саме , що Пороху виказують - що він свою допомогу ЗСУ напоказ виставляє ...
А деякі - Коломойський і т.п. - не виставляють , тому що просто нічого не надають
Ней ліпше і надають , і виставляють !!!
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31.12.2022 09:25 Відповісти
 
 