В Одесской и Киевской областях продолжаются экстренные отключения электроэнергии
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31 декабря экстренные отключения света действуют в Киевской и Одесской областях. В этих регионах почасовые графики не работают.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Киевской области введены экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют, отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети .
В Одесской области ограничили работу предприятий в новогоднюю ночь, чтобы дать свет бытовым потребителям.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - отметили в ДТЭК Одесские электросети.
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на вечір скажуть ,що бракує потужностей
30.12.2022 13:54
1. ВНЕСТИ АХМЕТОВА В САНКЦИОНЫНЙ СПИСОК
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Містом продовжують керувати аморальні суб'єкти. Після 24 лютого у них був місячний переляк, а зараз адаптувалися і прийнялися за своє з новими силами та завзяттям.
Війна їм не заважає, вона їм вігидна. Рішення засекречені, сесії закріти…
І це все у той час, коли ми усім миром і дорослі та малі, збираємо по копійчині на парафін, ремонти автівок, берці, смаколики та інше для наших захисників. А виявляється, можна просто так узяти та розтринькати гроші громади. Бо це ж не свої? Навіщо економити?
Чи ви зовсім з глузду з'їхали зі своїми відкатами?
Відтак, нам попалася тендерна закупівля генераторів у системі прозоро:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-21-001949-a.
Виконком Кременчуцької міської ради замовив у ФОП Свіренко Роман Олексійович 26 генераторів:
✓ Електрогенераторна установка AGREGAT TA3200D - 5 шт.
✓ Електрогенераторна установка GENERATOR TA4100D - 7 шт.
✓ Електрогенераторна установка GENERATOR TA6700D -10 шт.
✓ Генератор бензиновий LIANLONG LL8GF-4THA7200 - 4 шт.
Дата оприлюднення - 21 грудня 2022 р.
На загальну суму - 2 481 630,00 грн.
Статус - завершена.
Надалі ми промоніторили інтернет, зробили декілька офіційних запитів. Цікаво, що постачальники про генератори "LIANLONG" взагалі нічого не чули, де їх відкопали з якої провінції Республіки Китай завезли не зрозуміло. Найближчі LIANLONG ми знайшли в інтернет-магазинах Греції по - 1000 євро та на сайтах рашки.
Ну а по агрегатах "Tagred" хлопці нам дали повний розклад. При цьому, у запиті ми вказали саме ті моделі та кількість як і заробітчани з виконкому.
✓ Генератор дизельний 2,9/3,2 КВт TA3200D TAGRED - 5 шт.
✓ Генератор дизельний 3,6/4,1 КВт TA4100D TAGRED - 7 шт.
✓ Генератор дизельний 6,2/6,7 КВт TA6700D TAGRED - 10 шт.
✓ Генератор бензиновий 7,0/7,5 КВт KM8125 комбі (ручний/електр. пуск), KIMOL - зазначену модель узяли як еквівалент китайському - LIANLONG. - 4 шт.
Постачальник готовий продати зазначені генератори (26 одиниць).
УВАГА!
За - 1 604 974 грн.
Беремо калькулятор та вираховуємо різницю, отримуємо - 876 656 грн.
Тобто, виходіть націнка понад 30 % ??? Круто.
Де осіли гроші, задонатили ЗСУ?
Ловіть кримінальне провадження.
Ви не люди, ви істоти.
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У свою чергу, я БИКОВ ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ, 5 липня 1983 року народження, паспорт серія КН 953759 офіційно звертаюся до правоохоронних органів, прошу даний пост розглядати як заяву про злочин, відповідно до статті 214 КПК України невідкладно впродовж 24 годин внести відповідні відомості до ЄРДР. З правилами статей 383, 384 КК України ознайомлений.
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