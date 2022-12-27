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Новости Война в Украине
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Киев (24533) Пантелеев Петр (73) отключение света (131)

Экстренные отключения света в Киеве будут продолжаться всю зиму, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

Ситуация с электроэнергией в столице остается сложной. Продолжаются экстренные отключения света, и в таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева в эфире телеканала "Киев".

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", - сказал Пантелеев.

Также он добавил, что выходные являются специфическими днями, уменьшается нагрузка, меньше потребления, чем в будни.

"Ситуация не простая, и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", - подчеркнул замглавы КГГА.

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Топ комментарии
+12
А марахвон і горя не знає. Гребе кіловати без обмежень
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27.12.2022 20:26
+12
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27.12.2022 20:27
+8
Ого, за зиму вони так нічого не відремонтують! Напевне грошей бракує (чекають підвищення тарифів), а продати собаку (віллу за кордоном) щоб відремонтувати своє ж майно їм слабо!
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27.12.2022 20:25
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Очень обрадовали, с новым годом .
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27.12.2022 19:52 Ответить
Головне щоб тільки цю зиму..
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27.12.2022 19:52 Ответить
Шмыгаль говорит- будет свет, а вот электричество -дзуськи
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27.12.2022 19:53 Ответить
закинул удочку на поднятие тарифов...
"щоб мешканцям було комфортно"...
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27.12.2022 20:03 Ответить
зачем вы убивали своим бездействием энергетическую безопасность страны? Вам этот вопрос будет задан.
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27.12.2022 20:06 Ответить
и метро в хайфу..
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27.12.2022 20:12 Ответить
з*являється інформація, що ДТЕК та КМДА на цьому, начебто...заробляють..чув, навіть деякі розцінки...що одному підприємству озвучили 300 тис
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27.12.2022 20:13 Ответить
Ще є інформація, шо на цьому годується також нєкій Саша Кієв. Цифри озвучувати не будемо, але вони приголомшують.
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27.12.2022 21:00 Ответить
чому ж ..нєкій? Друже я на цьому сайті , лише зареєстрований ..з 2010 року.
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27.12.2022 23:50 Ответить
Яким чином заробляють?
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27.12.2022 22:57 Ответить
начебто пропонують за плату поміняти групу та гаранту.ть не відключення. сам не хочу вірить, але, знаючи Київенерго як би воно зараз не звалось як системну корупційну сструктуру ..схильний більше вірити..тим більше...як то казав одни персонаж..."данниє знаєтє лі нє хорошіє"...Ця структура корупційне гальмо для будь якого бізнесу..хто хоч раз стикався той знає...всупереч існуванню поняття "стандартне приєднання" просто так приєднатися до мереж не можливо
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27.12.2022 23:48 Ответить
Тобто, ніхто ніц не лагодитиме. Та й подаватимуть під жалібну картинку "Київ у темряві" на Заході будуть охочіше - ге ж, товсті?
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27.12.2022 20:13 Ответить
Ого, за зиму вони так нічого не відремонтують! Напевне грошей бракує (чекають підвищення тарифів), а продати собаку (віллу за кордоном) щоб відремонтувати своє ж майно їм слабо!
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27.12.2022 20:25 Ответить
А марахвон і горя не знає. Гребе кіловати без обмежень
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27.12.2022 20:26 Ответить
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27.12.2022 20:27 Ответить
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27.12.2022 20:27 Ответить
при критической нехватке мощности советовать пользоваться эл чайниками?
что ж, мы всегда славились исключительным идиотизмом.
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27.12.2022 23:26 Ответить
Та чого всю зиму, пишіть як є, відключення будуть поки буде правити зеля. Це зручно. Казати війна, а самому продавати електрику.
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27.12.2022 20:47 Ответить
Це оті 5 крайніх шахедів такого наробили?!
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27.12.2022 20:57 Ответить
Ну і якого дідька воно вискочило зі своєю «новиною»?
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27.12.2022 21:16 Ответить
Хреново. В большинстве областей Украины по графику отключают 2 через 4, или 4 через 2, или 2 через 6.

А у нас в Киеве вообще нельхя планировать свою жизнь. Могут выключить в любую минуту и включить в любое время. Строго как попало.
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27.12.2022 22:56 Ответить
укрєнерго разхерачело все подстанции..а теперь берут плату за безлимитное освещение
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28.12.2022 00:04 Ответить
А в Києві що,вся Україна сидить?
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28.12.2022 02:30 Ответить
 
 