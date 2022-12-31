Путин своим указом легализовал мародерство оккупантов в Украине, – ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Новый указ российского диктатора Владимира Путина фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на оккупированных территориях
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Американские аналитики обращают внимание, что Путин открыл двери для дальнейшей институциализации коррупции из-за манипуляций российской внутренней правовой сферой. 29 декабря он одобрил указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах.
Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел, находящихся на службе в Росгвардии, работников пенитенциарной системы и следственной системы, а также лиц на должностях во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
Указ также упраздняет запрет на получение военнослужащими "благотворительных" подарков в связи с участием в боевых действиях в Украине. Издание The Insider отметило, что этот указ фактически может разрешить российским чиновникам, вовлеченным в войну, конфисковать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий, поскольку такая собственность может юридически классифицироваться как "благотворительные подарки".
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и никакие десятки миллиардов тут не помогут.
Убогий остаётся убогим.
А тепер він просто мститься всьому світу за приниження в дитинстві.
тільки уявіть собі, що на лютий 2022го - "у кожній хаті - "по гарматі""..
"подяка" усім презам, а особливо останньому, яке почало обеззброювати навіть армію, що почала ледь-ледь ставати на ноги після 2014го...
за зданий Південь і за здану Північ, які зараз так важко відвойовуються Героями, Українці Зєлі і його опікунам-дермакам ніколи не забудуть
обнулений карлик, що справді думає, що його підпис має хоч якусь силу і щось значить???
в обнуленого і укази - ОБНУЛЕНІ!!!
і 100 тис. обнулених мосКАЛЛів є цьому залізобетонним доказом! і ніякі "укази" їм вже не допоможуть!