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Путин своим указом легализовал мародерство оккупантов в Украине, – ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Новый указ российского диктатора Владимира Путина фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на оккупированных территориях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики обращают внимание, что Путин открыл двери для дальнейшей институциализации коррупции из-за манипуляций российской внутренней правовой сферой. 29 декабря он одобрил указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе военнослужащих и правоохранителей, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Действие указа распространяется на военнослужащих, работников органов внутренних дел, находящихся на службе в Росгвардии, работников пенитенциарной системы и следственной системы, а также лиц на должностях во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Указ также упраздняет запрет на получение военнослужащими "благотворительных" подарков в связи с участием в боевых действиях в Украине. Издание The Insider отметило, что этот указ фактически может разрешить российским чиновникам, вовлеченным в войну, конфисковать частную собственность украинских жителей оккупированных территорий, поскольку такая собственность может юридически классифицироваться как "благотворительные подарки".

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Топ комментарии
+23
Путин присоединился к нищебродству и мародёрству,
и никакие десятки миллиардов тут не помогут.
Убогий остаётся убогим.
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31.12.2022 10:27
+19
ну зрозуміло - самий мощний стимул воювати - це грабунок.тут мотивація зашкалює.
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31.12.2022 10:25
+13
русня радіє краденому як урки і це вирок цієй націі нищебродів. Убогі разумом, агресивні ізгої цивілізованого світу.. ***** сам наказав своїх холопів участю відщепенців... Подальша доля русні це як северна корея!!!
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31.12.2022 10:36
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ну зрозуміло - самий мощний стимул воювати - це грабунок.тут мотивація зашкалює.
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31.12.2022 10:25 Ответить
Але воювати,коли двері до безкарних крадіжок відкрито усе важке і важче. Пам'ятаєте невидимий новий літак орків,який так і не з'явився. Нехай крадуть у себе.
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31.12.2022 10:28 Ответить
Путин присоединился к нищебродству и мародёрству,
и никакие десятки миллиардов тут не помогут.
Убогий остаётся убогим.
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31.12.2022 10:27 Ответить
дворова шпана назавджи залишається дворовою шпаною... як завгар завгаром...
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31.12.2022 10:53 Ответить
Щось ти попутав - він і "не отсоединялся" ніколи - гопник - це назажди.
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31.12.2022 10:59 Ответить
Надіюсь шо наші подарунки будуть більш переконливими .
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31.12.2022 10:30 Ответить
Кацапская орда
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31.12.2022 10:34 Ответить
русня радіє краденому як урки і це вирок цієй націі нищебродів. Убогі разумом, агресивні ізгої цивілізованого світу.. ***** сам наказав своїх холопів участю відщепенців... Подальша доля русні це як северна корея!!!
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31.12.2022 10:36 Ответить
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31.12.2022 10:37 Ответить
Путін своїм указом вказує на те, ким він був і є все своє свідоме життя "гопник"(((Для гопників характерне зневажливе ставлення до довколишніх. Гопники самостверджуються, принижуючи, кривдячи, ображаючи інших людей. Типовий гопник може без будь-якої причини чіплятися до перехожих на вулиці, якщо він відчуває, що вони не можуть дати відсіч. У своєму ставленні до суспільної моралі гопники є цинічними г,,ками)
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31.12.2022 10:42 Ответить
Поправка - путін в дитинстві був постійною жертвою гопників.
А тепер він просто мститься всьому світу за приниження в дитинстві.
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31.12.2022 10:49 Ответить
До пори до часу він був жертвою гопників,а тепер він один в один повторює те саме з Україною ,Грузією,Чечнею і т.д що робили гопники над ним в дитинстві.Це копія .
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31.12.2022 10:55 Ответить
Только вождь орков не подумал что они вернутся и будут дальше грабить Рашку.
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31.12.2022 10:44 Ответить
Це й не дивно.... ***** треба спільники щоб утримати владу й кацапорабів у "стойлі"..... от й заохочує нелюдей.
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31.12.2022 11:00 Ответить
Плешивый начинал в питере с того, что задвинул вагон меди. Лживая, алчная и сыкливая падаль.Кадыровцы только и прут туда , чтобы марадерить и грабить. Страна гной.
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31.12.2022 11:02 Ответить
.. проти озбрОєної Української Нації кацапи так самовпевненно не поперли би..
тільки уявіть собі, що на лютий 2022го - "у кожній хаті - "по гарматі""..
"подяка" усім презам, а особливо останньому, яке почало обеззброювати навіть армію, що почала ледь-ледь ставати на ноги після 2014го...
за зданий Південь і за здану Північ, які зараз так важко відвойовуються Героями, Українці Зєлі і його опікунам-дермакам ніколи не забудуть
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31.12.2022 11:06 Ответить
Ось і "вилізла" вся сутність "русского мира". Ще мають нахабство питати чому їх зневажають.
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31.12.2022 11:21 Ответить
Для орди то завжди було нормою - вкрасти. Країна ворів і мусорів.
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31.12.2022 12:20 Ответить
що за дебільний заголовок і висновок?? що значить "легітимував указом мародерство"???
обнулений карлик, що справді думає, що його підпис має хоч якусь силу і щось значить???
в обнуленого і укази - ОБНУЛЕНІ!!!
і 100 тис. обнулених мосКАЛЛів є цьому залізобетонним доказом! і ніякі "укази" їм вже не допоможуть!
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31.12.2022 12:53 Ответить
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31.12.2022 13:27 Ответить
***** с этим провалил Россию даже ниже Северной Корей. Ким в сравнении с ним - пример морали и совести.
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31.12.2022 15:45 Ответить
 
 