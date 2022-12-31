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Путін своїм указом легалізував мародерство окупантів в Україні, – ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Новий указ російського диктатора Володимира Путіна фактично легалізував конфіскацію майна українців на окупованих територіях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звертають увагу, що Путін відкрив двері для подальшої інституціалізації корупції через маніпуляції російською внутрішньою правовою сферою. 29 грудня він схвалив указ, який звільняє всіх російських чиновників, у тому числі військовослужбовців і правоохоронців, від обов’язку оприлюднювати декларації про доходи.

Дія указу поширюється на військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, осіб, які перебувають на службі в Росгвардії, працівників пенітенціарної системи та слідчої системи, а також осіб на посадах у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Указ також скасовує заборону на отримання військовослужбовцями "благодійних" подарунків у зв’язку з участю в бойових діях в Україні. Видання The Insider зазначило, що цей указ фактично може дозволити російським чиновникам, залученим у війну, конфіскувати приватну власність українських мешканців окупованих територій, оскільки така власність може юридично класифікуватися як "благодійні подарунки".

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+23
Путин присоединился к нищебродству и мародёрству,
и никакие десятки миллиардов тут не помогут.
Убогий остаётся убогим.
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31.12.2022 10:27
+19
ну зрозуміло - самий мощний стимул воювати - це грабунок.тут мотивація зашкалює.
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31.12.2022 10:25
+13
русня радіє краденому як урки і це вирок цієй націі нищебродів. Убогі разумом, агресивні ізгої цивілізованого світу.. ***** сам наказав своїх холопів участю відщепенців... Подальша доля русні це як северна корея!!!
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31.12.2022 10:36
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ну зрозуміло - самий мощний стимул воювати - це грабунок.тут мотивація зашкалює.
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31.12.2022 10:25 Відповісти
Але воювати,коли двері до безкарних крадіжок відкрито усе важке і важче. Пам'ятаєте невидимий новий літак орків,який так і не з'явився. Нехай крадуть у себе.
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31.12.2022 10:28 Відповісти
Путин присоединился к нищебродству и мародёрству,
и никакие десятки миллиардов тут не помогут.
Убогий остаётся убогим.
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31.12.2022 10:27 Відповісти
дворова шпана назавджи залишається дворовою шпаною... як завгар завгаром...
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31.12.2022 10:53 Відповісти
Щось ти попутав - він і "не отсоединялся" ніколи - гопник - це назажди.
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31.12.2022 10:59 Відповісти
Надіюсь шо наші подарунки будуть більш переконливими .
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31.12.2022 10:30 Відповісти
Кацапская орда
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31.12.2022 10:34 Відповісти
русня радіє краденому як урки і це вирок цієй націі нищебродів. Убогі разумом, агресивні ізгої цивілізованого світу.. ***** сам наказав своїх холопів участю відщепенців... Подальша доля русні це як северна корея!!!
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31.12.2022 10:36 Відповісти
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31.12.2022 10:37 Відповісти
Путін своїм указом вказує на те, ким він був і є все своє свідоме життя "гопник"(((Для гопників характерне зневажливе ставлення до довколишніх. Гопники самостверджуються, принижуючи, кривдячи, ображаючи інших людей. Типовий гопник може без будь-якої причини чіплятися до перехожих на вулиці, якщо він відчуває, що вони не можуть дати відсіч. У своєму ставленні до суспільної моралі гопники є цинічними г,,ками)
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31.12.2022 10:42 Відповісти
Поправка - путін в дитинстві був постійною жертвою гопників.
А тепер він просто мститься всьому світу за приниження в дитинстві.
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31.12.2022 10:49 Відповісти
До пори до часу він був жертвою гопників,а тепер він один в один повторює те саме з Україною ,Грузією,Чечнею і т.д що робили гопники над ним в дитинстві.Це копія .
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31.12.2022 10:55 Відповісти
Только вождь орков не подумал что они вернутся и будут дальше грабить Рашку.
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31.12.2022 10:44 Відповісти
Це й не дивно.... ***** треба спільники щоб утримати владу й кацапорабів у "стойлі"..... от й заохочує нелюдей.
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31.12.2022 11:00 Відповісти
Плешивый начинал в питере с того, что задвинул вагон меди. Лживая, алчная и сыкливая падаль.Кадыровцы только и прут туда , чтобы марадерить и грабить. Страна гной.
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31.12.2022 11:02 Відповісти
.. проти озбрОєної Української Нації кацапи так самовпевненно не поперли би..
тільки уявіть собі, що на лютий 2022го - "у кожній хаті - "по гарматі""..
"подяка" усім презам, а особливо останньому, яке почало обеззброювати навіть армію, що почала ледь-ледь ставати на ноги після 2014го...
за зданий Південь і за здану Північ, які зараз так важко відвойовуються Героями, Українці Зєлі і його опікунам-дермакам ніколи не забудуть
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31.12.2022 11:06 Відповісти
Ось і "вилізла" вся сутність "русского мира". Ще мають нахабство питати чому їх зневажають.
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31.12.2022 11:21 Відповісти
Для орди то завжди було нормою - вкрасти. Країна ворів і мусорів.
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31.12.2022 12:20 Відповісти
що за дебільний заголовок і висновок?? що значить "легітимував указом мародерство"???
обнулений карлик, що справді думає, що його підпис має хоч якусь силу і щось значить???
в обнуленого і укази - ОБНУЛЕНІ!!!
і 100 тис. обнулених мосКАЛЛів є цьому залізобетонним доказом! і ніякі "укази" їм вже не допоможуть!
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31.12.2022 12:53 Відповісти
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31.12.2022 13:27 Відповісти
***** с этим провалил Россию даже ниже Северной Корей. Ким в сравнении с ним - пример морали и совести.
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31.12.2022 15:45 Відповісти
 
 