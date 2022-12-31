Манія величі Путіна може бути побічним ефектом курсу лікування, - розвідка Данії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Данська військова розвідка припускає, що манія величі, спричинена медикаментами, могла вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати вторгнення до України.
Про це повідомляє данське видання Berlingske, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Глава відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії (його посада не публічна і в інтерв'ю його називають "Йоаким") сказав виданню, що манія величі та "місяцеподібне" обличчя Путіна можуть бути побічними ефектами гормонального лікування деяких форм раку.
Розвідник сказав, що це могло вплинути на рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення до України, хоча впевненості щодо цих обставин немає.
Згідно з такою версією, найбільшу війну в Європі з часів Другої світової могли спровокувати побічні ефекти медикаментозного лікування диктатора. Це припущення також пояснює незвичайні рухи та пози Путіна, які потрапляють на офіційні відео.
Розвідка вважає за можливе, що смертельної загрози від захворювання для Путіна немає, однак у нього чутливі хронічні болі після лікування. Саме тому він, наприклад, рефлекторно хапається за стіл, щоб полегшити біль.
Водночас у розвідці Данії поки що не бачать ознак того, що Путіна можуть позбавити влади в Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Человек, который пришёл к власти, взрывая жилые дома с собственными гражданами, и вернувший гимн СССР сразу же после прихода к власти, кажется с первых дней дал понять кто он и что собирается делать и какими методами.
А они всё пытаются найти какое-то рациональное объяснение происходящему, розовые инфантильные идиоты.
1. Поражение под Киевом 2. Гибель флагмана ЧФ 3. Бегство армии из Харьковской области 4. Мобилизацию 5. Бегство миллионов россиян из страны 6. Сдачу Херсона. Всех переиграл.
"Какая боль, какая боль,
В Енгельсі бавовна три-ноль.
Какая боль, какая боль,
ПВО на раші - повний ноль!"
Це ж знущання відкрите....
До речі, все це ще раз свідчить про те, насікльки кацапі тупі. Вони постійно наголошують на тому, що у них президент є усобленням справжнього чоловіка. Але при цьому їхній мачо поводить себе як якась дура з інстаграму: робить ін'єкції ботоксу та проходить омолоджувальні процедури.
карлик у якого манія великого імперця , а насправді - це звичайний
упирь і диктатор , якого потрібно негайно знищити 😠
Ця істота здорова і чудово розуміла, що збирається робити, просто під час карантину у бункері стало сумно, от він і вирішив зробити велику справу. Розширити расєйскую ампєрію, бо якщо її не розширяти, то вона ж може розсипатися. Просто ***** тупе від народження, як і його оточення, тому і почали те що їх і знищить. Війна знищіть не нас, а їх.
справа в тому що він наплодив купу силових структур і стравив їх одна з одною, роль "арбітра" має гарантувати йому безпеку, але годівничка вичахає і пси починають шаленіти і час коли вони зчепляться наближається
на користь цього свідчить "дружба" кадирова з прігожиним, дон-дона ненавидять всі кадрові кацапскі силовики, пригожин теж вигнанець з ганебним минулим, тож знайшли один одного
і що цікаво нагло почали тявкати на армію - герасимова з шойгу
тому нам би день простояти і ніч протриматися, а там дасть Бог побачимо у кацапії таку веселуху що тільки попкорн запасай
Це падло створило одразу декілька приватних армій: сподіваюсь скоро в кацапії почнеться громадянська війна.
І чим більше кацапів здохне, тим краще для України!
Юрій Хотинський
Це нація маньяків, Окурок їм лише дозволив бути собою, видав ліцензію на різанину.
"Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад и восток,
Быть может, скоро твой разделит рок.
Настанет час - и скажешь сам надменно
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час - и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!"
Лермонтов М. Ю., Измаил-Бей, 1832
У Гордона в біографії є непродумані епатажні висловлювання. Але це висловлювання є дуже добрим. Воно може бути добрим підкріпленням для ідеології демоскалізації.