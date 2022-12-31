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Данія (376) Путін (21440) розвідка (3618) Росія (47229) лікування (561) психіатрія (89)

Манія величі Путіна може бути побічним ефектом курсу лікування, - розвідка Данії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,санкції

Данська військова розвідка припускає, що манія величі, спричинена медикаментами, могла вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати вторгнення до України.

 Про це повідомляє данське видання Berlingske, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії (його посада не публічна і в інтерв'ю його називають "Йоаким") сказав виданню, що манія величі та "місяцеподібне" обличчя Путіна можуть бути побічними ефектами гормонального лікування деяких форм раку.

Розвідник сказав, що це могло вплинути на рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення до України, хоча впевненості щодо цих обставин немає.

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Згідно з такою версією, найбільшу війну в Європі з часів Другої світової могли спровокувати побічні ефекти медикаментозного лікування диктатора. Це припущення також пояснює незвичайні рухи та пози Путіна, які потрапляють на офіційні відео.

Розвідка вважає за можливе, що смертельної загрози від захворювання для Путіна немає, однак у нього чутливі хронічні болі після лікування. Саме тому він, наприклад, рефлекторно хапається за стіл, щоб полегшити біль.

Водночас у розвідці Данії поки що не бачать ознак того, що Путіна можуть позбавити влади в Росії.
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Топ коментарі
+62
Все набагато простіше... воно просто з народження іпануте.. вони чесно кажучи там всі іпануті..
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30.12.2022 23:36
+57
Черговий проплачений вброс, що нібито росіяни невинні, та й навіть сам ***** невинний, бо то все побічний ефект від ліків... Мабуть тільки його лікар винний, його й треба до Гааги
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30.12.2022 23:39
+48
Итак, весь 2022 год война шла строго по плану Путина. Таким образом, этот план включал в себя:
1. Поражение под Киевом 2. Гибель флагмана ЧФ 3. Бегство армии из Харьковской области 4. Мобилизацию 5. Бегство миллионов россиян из страны 6. Сдачу Херсона. Всех переиграл.
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30.12.2022 23:39
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Тількі не треба рятувати його фейс На гиляку старого ідіота - СКІЛЬКІ українців погубив ‼️‼️
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30.12.2022 23:36 Відповісти
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30.12.2022 23:50 Відповісти
Все набагато простіше... воно просто з народження іпануте.. вони чесно кажучи там всі іпануті..
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30.12.2022 23:36 Відповісти
+
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30.12.2022 23:49 Відповісти
Нємцова данцям треба показати. "******** ваш Владимир Владимирович. Чтобы вы понимали" - діагноз поставлений дуже давно
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31.12.2022 00:03 Відповісти
В том и дело.
Человек, который пришёл к власти, взрывая жилые дома с собственными гражданами, и вернувший гимн СССР сразу же после прихода к власти, кажется с первых дней дал понять кто он и что собирается делать и какими методами.
А они всё пытаются найти какое-то рациональное объяснение происходящему, розовые инфантильные идиоты.
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31.12.2022 13:32 Відповісти
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30.12.2022 23:38 Відповісти
Рогозин вообще нервно вздрагивает
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30.12.2022 23:51 Відповісти
Мабудь дохне вже!
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31.12.2022 13:23 Відповісти
Итак, весь 2022 год война шла строго по плану Путина. Таким образом, этот план включал в себя:
1. Поражение под Киевом 2. Гибель флагмана ЧФ 3. Бегство армии из Харьковской области 4. Мобилизацию 5. Бегство миллионов россиян из страны 6. Сдачу Херсона. Всех переиграл.
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30.12.2022 23:39 Відповісти
7. Неодноразове бомбардування стратегічних аеродромів у глибокому тилуба в Енгельсі та Дягілєво, крах міфу про несокрушиму ядерну тріаду.

"Какая боль, какая боль,
В Енгельсі бавовна три-ноль.
Какая боль, какая боль,
ПВО на раші - повний ноль!"
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30.12.2022 23:47 Відповісти
змеиный забыл.))))))) , тоталные санкции , потеря европейского рынка для сбыта нефте и газ продуктов , фины и норвеги в нато , сдохший северный поток , более 100 000 убитыми , неминуемый коллапс экономики , тотальное обнищание , недостаток продовольствия , междоусобные войны , и самое главное - распад на республики, которые они так любят придумывать .
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30.12.2022 23:57 Відповісти
Черговий проплачений вброс, що нібито росіяни невинні, та й навіть сам ***** невинний, бо то все побічний ефект від ліків... Мабуть тільки його лікар винний, його й треба до Гааги
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30.12.2022 23:39 Відповісти
Повністю згоден.
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30.12.2022 23:42 Відповісти
Та ладно. Ви всерйоз гадаєте що ***** за подібний піар заплатить?
Це ж знущання відкрите....
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30.12.2022 23:47 Відповісти
Це 100% та ж сама техніка, коли адвокат захищає маніяка та пробує довести, що той психічно хворий і йому треба на лікування, а не у в'язницю. І що в його психічний ваді винен хтось інший (батьки, суспільство тощо)
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31.12.2022 00:18 Відповісти
Більшість кацапів підтримують війну проти України. Тому ***** і всі кацапи просто кончєні підараси, яких треба знищити, щоб спокійно і добре жилося всьому людству на планеті.
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30.12.2022 23:52 Відповісти
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30.12.2022 23:54 Відповісти
"Дело врачей-убийц"? Уже было, не помогло..
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31.12.2022 00:01 Відповісти
Буде нове "дєло врачєй"? Недарма колишній головний рабин москви пропонує "рвать коґті"...
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31.12.2022 11:50 Відповісти
путін сам як побічний еффект.... тварюка на прізвисько ****......
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30.12.2022 23:43 Відповісти
*****
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31.12.2022 13:12 Відповісти
Нєдолєчілі утирка. Вон оно чьо...
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30.12.2022 23:44 Відповісти
Кацапня вся така. Сидять на купі лайна і пишаються цим.
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30.12.2022 23:44 Відповісти
Може. Але що тоді є причиною манії величі якою хворі майже всі росіяни?
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30.12.2022 23:45 Відповісти
Це ще може бути побічний ефект від постійних спроб вигляди молодшим, ніж він є насправді. Не є таємницею те, що він активно користується послугами косметиничних та пластичних хірургів. Як відомо, "підсадив" його на це його добрий друзяка берлусконі, який теж оьожнює експериментувати зі своєю зовнішністю.

До речі, все це ще раз свідчить про те, насікльки кацапі тупі. Вони постійно наголошують на тому, що у них президент є усобленням справжнього чоловіка. Але при цьому їхній мачо поводить себе як якась дура з інстаграму: робить ін'єкції ботоксу та проходить омолоджувальні процедури.
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30.12.2022 23:46 Відповісти
Є версія, що обличчя "тупіна" з певного часу поступово змінювали під можливість легше створювати двійників.
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31.12.2022 00:56 Відповісти
Цікаво. Такого ще не чув. А є якісь лінки, щоб почитати?
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31.12.2022 01:02 Відповісти
Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.
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31.12.2022 03:54 Відповісти
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31.12.2022 11:25 Відповісти
Путлєр - це психічнохворий ублюдок із пітєрскоі підворотні і злобний
карлик у якого манія великого імперця , а насправді - це звичайний
упирь і диктатор , якого потрібно негайно знищити 😠
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30.12.2022 23:46 Відповісти
«Коли нема що робити, беруться за великі справи».

Ця істота здорова і чудово розуміла, що збирається робити, просто під час карантину у бункері стало сумно, от він і вирішив зробити велику справу. Розширити расєйскую ампєрію, бо якщо її не розширяти, то вона ж може розсипатися. Просто ***** тупе від народження, як і його оточення, тому і почали те що їх і знищить. Війна знищіть не нас, а їх.
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30.12.2022 23:47 Відповісти
зі смертю путіна (а може і раніше) в РФ почнуться цікаві процеси

справа в тому що він наплодив купу силових структур і стравив їх одна з одною, роль "арбітра" має гарантувати йому безпеку, але годівничка вичахає і пси починають шаленіти і час коли вони зчепляться наближається

на користь цього свідчить "дружба" кадирова з прігожиним, дон-дона ненавидять всі кадрові кацапскі силовики, пригожин теж вигнанець з ганебним минулим, тож знайшли один одного

і що цікаво нагло почали тявкати на армію - герасимова з шойгу

тому нам би день простояти і ніч протриматися, а там дасть Бог побачимо у кацапії таку веселуху що тільки попкорн запасай
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30.12.2022 23:48 Відповісти
Воно було ******** виродком все своє кляте життя і таким залишилося.
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30.12.2022 23:53 Відповісти
PS
Це падло створило одразу декілька приватних армій: сподіваюсь скоро в кацапії почнеться громадянська війна.
І чим більше кацапів здохне, тим краще для України!
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30.12.2022 23:55 Відповісти
Вын завжди був такий, ще з часів "ОНА УТОНУЛА". Леприкон з пітерської підворітні - жадібний, злобливий карлик-кровопивця.
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30.12.2022 23:54 Відповісти
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30.12.2022 23:55 Відповісти
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30.12.2022 23:57 Відповісти
Два самых главных признака о готовящейся войне были известны задолго до "болезни"Путина.Это насыпь к косе Тузла при Кучме и строительство Северного потока в обход Украины. Все остальные версии от болячки до маразма не более чем выдумка для любителей покойной бабы Ванги.

Юрій Хотинський
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30.12.2022 23:57 Відповісти
Жо цього переліку можна ще додати кримській міст.
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31.12.2022 00:16 Відповісти
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30.12.2022 23:59 Відповісти
Розвідка Данії даремно їсть гроші.
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31.12.2022 00:00 Відповісти
ku*wa, та ви самі там хворі. Бо манія_величі -- в усіх кацапів, особливо після "стегенець_буша".
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31.12.2022 00:08 Відповісти
Вони "велик1" були завжди : "смотрите, завидуйте: я - гражданин Советского Союза"; "велика страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"; "слух обо мне пройдёт по всей руси великой"
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31.12.2022 05:04 Відповісти
Висирають аби що для порятунку бучанського м'ясника.
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31.12.2022 00:14 Відповісти
Takoj on byl vsegda i jedinsveni verni put ego unictozit.Etim dolzni zanimatsia profesionali i cem skorej eto zdelajet, tem luce budet vsem
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31.12.2022 00:19 Відповісти
Однажды ему вколют то, что доктор прописал.
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31.12.2022 02:00 Відповісти
Проблема не в Окурку, а в кацапах.

Це нація маньяків, Окурок їм лише дозволив бути собою, видав ліцензію на різанину.
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31.12.2022 00:20 Відповісти
Згоден з вами на всі1000%
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31.12.2022 00:34 Відповісти
В такому випадку.. Ну і за що ви довели тихого австрійського художника до самогубства? Його психіка також постраждала від застосування хімічної зброї під час «захисту» своєї Батьківщини у 1914.
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31.12.2022 00:44 Відповісти
Данці прокинулись. Проспали Чеченську війну, війну у Грузії, Сирію, Мюнхенську промову,..., намагання створювати конфлікти по всьому світу.
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31.12.2022 01:15 Відповісти
Да он всю жизнь был **...утым. Педофилил, дома взрывал, терроризм насаждал.
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31.12.2022 01:17 Відповісти
а манія величі більш як 70% росіян є побічним ефектом чого?
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31.12.2022 01:40 Відповісти
А как тогда объяснить действия остальных лаптеногих? Тоже лечением от рака?
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31.12.2022 03:59 Відповісти
"курсу лікування" - и що, це вже лікують?!?!
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31.12.2022 07:28 Відповісти
Наскільки я розумію, за менталітетом Окурок - типове кацапське бидло з букетом стереотипів про НАТО, Захід, "ані хатят нас заваєвать", "далбануть ядєрним аружиєм", "раздєліть славян" і таке інше.
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31.12.2022 08:15 Відповісти
Ху#ло вже родилося хворим на голову і його давно треба було пристрелити як скажену собаку.
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31.12.2022 08:30 Відповісти
Настало врємя офігітельних історій
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31.12.2022 08:41 Відповісти
На московії ВСІ мають два діагнозу від народження: МАНІЯ ВЕЛИЧІ + МАНІЯ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ...
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31.12.2022 08:56 Відповісти
Не гормонів, а ціаніду треба дати.
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31.12.2022 09:00 Відповісти
Манія величі не "від хвороби" і не лише в путлера. Її там втокмачували всім з дитинства ще з давніх часів, а т.зв. "класики" рослітератури холуйськи служили захцянкам імперії. Ось лише один приклад, оцих дикунських ідей про "третій Рим":

"Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад и восток,
Быть может, скоро твой разделит рок.
Настанет час - и скажешь сам надменно
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час - и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!"

Лермонтов М. Ю., Измаил-Бей, 1832
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31.12.2022 10:22 Відповісти
Гордон: Чи потрібний мені Пушкін? Чи потрібний мені Лермонтов? Ні. Їхня творчість не зробила нічого для олюднення російського народу.

У Гордона в біографії є непродумані епатажні висловлювання. Але це висловлювання є дуже добрим. Воно може бути добрим підкріпленням для ідеології демоскалізації.
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31.12.2022 12:49 Відповісти
На цю тему є книга Еви.М.Томпсон "Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм", варто почитати тим, хто ще сумнівається.
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31.12.2022 13:15 Відповісти
Хороші книги це важливо. Але коротка ємна фраза важлива по своєму. Вона може бути доступною мільйонам і допомогти переосмисленню у них.
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31.12.2022 16:08 Відповісти
У мене таке відчуття, що негативного впливу медичних преператів зазнають меньше чи більше всі люди цього світу(дякувати піару та грошам фармацевтичних компаній). Виявляється, що це закономірне явище земної цивілізації. Висновок один: треба вбивати "інфікованих" більше і зразу, щоб не розносили заразу.
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31.12.2022 10:27 Відповісти
У Гітлера сіпалася рука і він, щоб приховати це, тримав ту руку іншою, звідси його типова поза на парадах "руки на яйцях". ***** на паради не ходить, а під час інтерв'ю тримається правицею за стіл, щоб рука не сіпалася.
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31.12.2022 10:40 Відповісти
Путин всегда был ******* имперцем. Еще в 2000-м году когда ТРЕБОВАЛ от Польши и Литвыы сухопутный корилдор из параши в Кениксберг. Тоесть ****** требовал у суверенных стран кусок их территории. Уже тогда европейские лидеры смотрели на него как на сумасшедшего,но решили что это временное сумасшедствие и все пройдет.
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31.12.2022 12:35 Відповісти
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31.12.2022 12:47 Відповісти
Воно з народження їб@нуте , а решта мокшів , що підтримують х@йла ?Там майже вся територія їб@нутих орків.
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31.12.2022 14:21 Відповісти
А нічого що він до війни почав готуватись коли в нього ще не було хапання за стіл і місяцеподібної пики? Просто як прийшов до влади, так і почав озброюватись.
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31.12.2022 18:39 Відповісти
 
 