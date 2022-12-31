Манія величі Путіна може бути побічним ефектом курсу лікування, - розвідка Данії

Данська військова розвідка припускає, що манія величі, спричинена медикаментами, могла вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна розпочати вторгнення до України.

Про це повідомляє данське видання Berlingske, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії (його посада не публічна і в інтерв'ю його називають "Йоаким") сказав виданню, що манія величі та "місяцеподібне" обличчя Путіна можуть бути побічними ефектами гормонального лікування деяких форм раку.

Розвідник сказав, що це могло вплинути на рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення до України, хоча впевненості щодо цих обставин немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін розуміє, що Росія має великі проблеми і намагається розпорошити відповідальність, - Буданов

Згідно з такою версією, найбільшу війну в Європі з часів Другої світової могли спровокувати побічні ефекти медикаментозного лікування диктатора. Це припущення також пояснює незвичайні рухи та пози Путіна, які потрапляють на офіційні відео.

Розвідка вважає за можливе, що смертельної загрози від захворювання для Путіна немає, однак у нього чутливі хронічні болі після лікування. Саме тому він, наприклад, рефлекторно хапається за стіл, щоб полегшити біль.

Водночас у розвідці Данії поки що не бачать ознак того, що Путіна можуть позбавити влади в Росії.