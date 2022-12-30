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Путін розуміє, що Росія має великі проблеми і намагається розпорошити відповідальність, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

буданов

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що Росія має великі проблеми, а тому він і його оточення намагаються зняти з себе відповідальність за війну проти України.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація, яку доносять російському керівництву, зазвичай дуже прикрашена та видозмінена, щоб Кремль міг сприймати її у звичному форматі.

"Об'єктивною інформацією вони не володіють, але станом на зараз розуміють, що проблеми дуже великі. З цим якраз пов'язана зміна риторики офіційних осіб, які у своїх виступах намагаються зняти із себе відповідальність і перекласти її на інших", — сказав Буданов.

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Він зазначив, що російські вищі особи з риторики про особисте ухвалення рішень намагаються змістити фокус на колегіальність.

Розвідник заявив, що критика Путіна наростає, а загроза його режиму дуже велика.

"Прояви цього в наявності. Навіть в офіційних пропагандистських програмах змінюється риторика — від "Київ за три дні" та "весь світ у радіоактивний попіл" до "нам не програти б і зберегти свої життя, коли все зміниться", — резюмував він.
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Топ коментарі
+7
Новорічні казки від буданова. Він,як розвідка, не може ворога так недооцінювати, бо це життя людей, а він так браво і так погладшав
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30.12.2022 17:51
+6
керівник гідрометцентру під прикриттям нагадує про своє існування
вангуйчик ти наш зелений!
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30.12.2022 18:17
+5
До зриву зеленою владою спецоперації по вагнерівцям, багато хто чув про начальника ГУР В.В.Бурбу? Певен, що ні! Бо людина на такій посаді не може бути публічною особою! А зараз нарцис Буданов, замість виконання своїх обов"язків, забирає кусок хліба у люськи! Ну прямо мольфар якийсь.з усією повагою до останніх!
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30.12.2022 18:42
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Новорічні казки від буданова. Він,як розвідка, не може ворога так недооцінювати, бо це життя людей, а він так браво і так погладшав
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30.12.2022 17:51 Відповісти
Лучше бы рассказал о своем сожителе гогилашвили. Этому ЧМО нужно говорить том, что он понимает!
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30.12.2022 18:15 Відповісти
https://youtube.com/shorts/ASh09jP0QGo?feature=share...

Это Харьков сегодня...👍✊
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30.12.2022 18:16 Відповісти
керівник гідрометцентру під прикриттям нагадує про своє існування
вангуйчик ти наш зелений!
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30.12.2022 18:17 Відповісти
Заваліть вже цьому «розвіднику» в'якало! Що за баба базарна!
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30.12.2022 18:20 Відповісти
Цікаво,цей суперЗЕрозвідник хоч інколи з"являється в ГУР,чи він вже цілодобово інтерв"ю роздає? Жданов і Арестович розчаровано плачуть...
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30.12.2022 18:29 Відповісти
А друге підборіддя що нам розповість? ***, ну який з нього розвідник?
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30.12.2022 18:32 Відповісти
Стісняюсь спросить, він не з "этіх"??? Бо шось вєчно накрашений....
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30.12.2022 18:32 Відповісти
Сьогоднішній лозунг "кремлівських" до "рассеян": "Не дрейфь, Козлодоев! Сядем усе!"
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30.12.2022 18:37 Відповісти
Щось від "нервового стресу", всіх тільки розносить. Поїхав колега на навчання худенький, а приїхав за місяць з пузярою.
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30.12.2022 18:39 Відповісти
До зриву зеленою владою спецоперації по вагнерівцям, багато хто чув про начальника ГУР В.В.Бурбу? Певен, що ні! Бо людина на такій посаді не може бути публічною особою! А зараз нарцис Буданов, замість виконання своїх обов"язків, забирає кусок хліба у люськи! Ну прямо мольфар якийсь.з усією повагою до останніх!
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30.12.2022 18:42 Відповісти
Он знает что означает ГУР!
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30.12.2022 18:46 Відповісти
https://youtu.be/4hKgFQWj32g...

Офіцер ЗСУ Игор Лапін о корисних ідіотах у владі...
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30.12.2022 18:52 Відповісти
Рашка кончается как гнилая колода. Уже и опята проросли- Верный знак что хана рабским вымиратам
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30.12.2022 19:57 Відповісти
 
 