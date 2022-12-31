Мания величия Путина может быть побочным эффектом курса лечения, - разведка Дании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Датская военная разведка предполагает, что мания величия, вызванная медикаментами, могла повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину.
Об этом сообщает датское издание Berlingske, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
Глава отдела анализа России Службы военной разведки Дании (его должность не публична и в интервью его называют "Йоаким") сказал изданию, что мания величия и "лунообразное" лицо Путина могут быть побочными эффектами гормонального лечения некоторых форм рака.
Разведчик сказал, что это могло повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину, хотя уверенности в связи этих обстоятельств нет.
Согласно такой версии, крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой могли спровоцировать побочные эффекты от медикаментозного лечения диктатора. Это допущение также объясняет необычные движения и позы Путина, которые попадают на официальные видео.
Разведка считает возможным, что смертельной угрозы от заболевания для Путина нет, однако у него чувствительные хронические боли после лечения. Именно поэтому он, например, рефлекторно хватается за стол, чтобы облегчить боль.
При этом в разведке Дании пока не видят признаков того, что Путина могут лишить власти в России.
Пожалуйста, подождите...
Человек, который пришёл к власти, взрывая жилые дома с собственными гражданами, и вернувший гимн СССР сразу же после прихода к власти, кажется с первых дней дал понять кто он и что собирается делать и какими методами.
А они всё пытаются найти какое-то рациональное объяснение происходящему, розовые инфантильные идиоты.
1. Поражение под Киевом 2. Гибель флагмана ЧФ 3. Бегство армии из Харьковской области 4. Мобилизацию 5. Бегство миллионов россиян из страны 6. Сдачу Херсона. Всех переиграл.
"Какая боль, какая боль,
В Енгельсі бавовна три-ноль.
Какая боль, какая боль,
ПВО на раші - повний ноль!"
Це ж знущання відкрите....
До речі, все це ще раз свідчить про те, насікльки кацапі тупі. Вони постійно наголошують на тому, що у них президент є усобленням справжнього чоловіка. Але при цьому їхній мачо поводить себе як якась дура з інстаграму: робить ін'єкції ботоксу та проходить омолоджувальні процедури.
карлик у якого манія великого імперця , а насправді - це звичайний
упирь і диктатор , якого потрібно негайно знищити 😠
Ця істота здорова і чудово розуміла, що збирається робити, просто під час карантину у бункері стало сумно, от він і вирішив зробити велику справу. Розширити расєйскую ампєрію, бо якщо її не розширяти, то вона ж може розсипатися. Просто ***** тупе від народження, як і його оточення, тому і почали те що їх і знищить. Війна знищіть не нас, а їх.
справа в тому що він наплодив купу силових структур і стравив їх одна з одною, роль "арбітра" має гарантувати йому безпеку, але годівничка вичахає і пси починають шаленіти і час коли вони зчепляться наближається
на користь цього свідчить "дружба" кадирова з прігожиним, дон-дона ненавидять всі кадрові кацапскі силовики, пригожин теж вигнанець з ганебним минулим, тож знайшли один одного
і що цікаво нагло почали тявкати на армію - герасимова з шойгу
тому нам би день простояти і ніч протриматися, а там дасть Бог побачимо у кацапії таку веселуху що тільки попкорн запасай
Це падло створило одразу декілька приватних армій: сподіваюсь скоро в кацапії почнеться громадянська війна.
І чим більше кацапів здохне, тим краще для України!
Юрій Хотинський
Це нація маньяків, Окурок їм лише дозволив бути собою, видав ліцензію на різанину.
"Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад и восток,
Быть может, скоро твой разделит рок.
Настанет час - и скажешь сам надменно
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час - и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!"
Лермонтов М. Ю., Измаил-Бей, 1832
У Гордона в біографії є непродумані епатажні висловлювання. Але це висловлювання є дуже добрим. Воно може бути добрим підкріпленням для ідеології демоскалізації.