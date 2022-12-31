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Новости За рубежом
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Мания величия Путина может быть побочным эффектом курса лечения, - разведка Дании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,санкції

Датская военная разведка предполагает, что мания величия, вызванная медикаментами, могла повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину.

Об этом сообщает датское издание Berlingske, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Глава отдела анализа России Службы военной разведки Дании (его должность не публична и в интервью его называют "Йоаким") сказал изданию, что мания величия и "лунообразное" лицо Путина могут быть побочными эффектами гормонального лечения некоторых форм рака.

Разведчик сказал, что это могло повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину, хотя уверенности в связи этих обстоятельств нет.

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Согласно такой версии, крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой могли спровоцировать побочные эффекты от медикаментозного лечения диктатора. Это допущение также объясняет необычные движения и позы Путина, которые попадают на официальные видео.

Разведка считает возможным, что смертельной угрозы от заболевания для Путина нет, однако у него чувствительные хронические боли после лечения. Именно поэтому он, например, рефлекторно хватается за стол, чтобы облегчить боль.

При этом в разведке Дании пока не видят признаков того, что Путина могут лишить власти в России.
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Топ комментарии
+62
Все набагато простіше... воно просто з народження іпануте.. вони чесно кажучи там всі іпануті..
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30.12.2022 23:36
+57
Черговий проплачений вброс, що нібито росіяни невинні, та й навіть сам ***** невинний, бо то все побічний ефект від ліків... Мабуть тільки його лікар винний, його й треба до Гааги
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30.12.2022 23:39
+48
Итак, весь 2022 год война шла строго по плану Путина. Таким образом, этот план включал в себя:
1. Поражение под Киевом 2. Гибель флагмана ЧФ 3. Бегство армии из Харьковской области 4. Мобилизацию 5. Бегство миллионов россиян из страны 6. Сдачу Херсона. Всех переиграл.
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30.12.2022 23:39
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Тількі не треба рятувати його фейс На гиляку старого ідіота - СКІЛЬКІ українців погубив ‼️‼️
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30.12.2022 23:36 Ответить
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30.12.2022 23:50 Ответить
Все набагато простіше... воно просто з народження іпануте.. вони чесно кажучи там всі іпануті..
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30.12.2022 23:36 Ответить
+
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30.12.2022 23:49 Ответить
Нємцова данцям треба показати. "******** ваш Владимир Владимирович. Чтобы вы понимали" - діагноз поставлений дуже давно
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31.12.2022 00:03 Ответить
В том и дело.
Человек, который пришёл к власти, взрывая жилые дома с собственными гражданами, и вернувший гимн СССР сразу же после прихода к власти, кажется с первых дней дал понять кто он и что собирается делать и какими методами.
А они всё пытаются найти какое-то рациональное объяснение происходящему, розовые инфантильные идиоты.
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31.12.2022 13:32 Ответить
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30.12.2022 23:38 Ответить
Рогозин вообще нервно вздрагивает
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30.12.2022 23:51 Ответить
Мабудь дохне вже!
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31.12.2022 13:23 Ответить
Итак, весь 2022 год война шла строго по плану Путина. Таким образом, этот план включал в себя:
1. Поражение под Киевом 2. Гибель флагмана ЧФ 3. Бегство армии из Харьковской области 4. Мобилизацию 5. Бегство миллионов россиян из страны 6. Сдачу Херсона. Всех переиграл.
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30.12.2022 23:39 Ответить
7. Неодноразове бомбардування стратегічних аеродромів у глибокому тилуба в Енгельсі та Дягілєво, крах міфу про несокрушиму ядерну тріаду.

"Какая боль, какая боль,
В Енгельсі бавовна три-ноль.
Какая боль, какая боль,
ПВО на раші - повний ноль!"
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30.12.2022 23:47 Ответить
змеиный забыл.))))))) , тоталные санкции , потеря европейского рынка для сбыта нефте и газ продуктов , фины и норвеги в нато , сдохший северный поток , более 100 000 убитыми , неминуемый коллапс экономики , тотальное обнищание , недостаток продовольствия , междоусобные войны , и самое главное - распад на республики, которые они так любят придумывать .
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30.12.2022 23:57 Ответить
Черговий проплачений вброс, що нібито росіяни невинні, та й навіть сам ***** невинний, бо то все побічний ефект від ліків... Мабуть тільки його лікар винний, його й треба до Гааги
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30.12.2022 23:39 Ответить
Повністю згоден.
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30.12.2022 23:42 Ответить
Та ладно. Ви всерйоз гадаєте що ***** за подібний піар заплатить?
Це ж знущання відкрите....
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30.12.2022 23:47 Ответить
Це 100% та ж сама техніка, коли адвокат захищає маніяка та пробує довести, що той психічно хворий і йому треба на лікування, а не у в'язницю. І що в його психічний ваді винен хтось інший (батьки, суспільство тощо)
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31.12.2022 00:18 Ответить
Більшість кацапів підтримують війну проти України. Тому ***** і всі кацапи просто кончєні підараси, яких треба знищити, щоб спокійно і добре жилося всьому людству на планеті.
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30.12.2022 23:52 Ответить
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30.12.2022 23:54 Ответить
"Дело врачей-убийц"? Уже было, не помогло..
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31.12.2022 00:01 Ответить
Буде нове "дєло врачєй"? Недарма колишній головний рабин москви пропонує "рвать коґті"...
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31.12.2022 11:50 Ответить
путін сам як побічний еффект.... тварюка на прізвисько ****......
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30.12.2022 23:43 Ответить
*****
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31.12.2022 13:12 Ответить
Нєдолєчілі утирка. Вон оно чьо...
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30.12.2022 23:44 Ответить
Кацапня вся така. Сидять на купі лайна і пишаються цим.
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30.12.2022 23:44 Ответить
Може. Але що тоді є причиною манії величі якою хворі майже всі росіяни?
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30.12.2022 23:45 Ответить
Це ще може бути побічний ефект від постійних спроб вигляди молодшим, ніж він є насправді. Не є таємницею те, що він активно користується послугами косметиничних та пластичних хірургів. Як відомо, "підсадив" його на це його добрий друзяка берлусконі, який теж оьожнює експериментувати зі своєю зовнішністю.

До речі, все це ще раз свідчить про те, насікльки кацапі тупі. Вони постійно наголошують на тому, що у них президент є усобленням справжнього чоловіка. Але при цьому їхній мачо поводить себе як якась дура з інстаграму: робить ін'єкції ботоксу та проходить омолоджувальні процедури.
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30.12.2022 23:46 Ответить
Є версія, що обличчя "тупіна" з певного часу поступово змінювали під можливість легше створювати двійників.
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31.12.2022 00:56 Ответить
Цікаво. Такого ще не чув. А є якісь лінки, щоб почитати?
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31.12.2022 01:02 Ответить
Человек, пародирующий Владимира Владимировича в Камеди Клаб уже постарел. А Владимир Владимирович нет.
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31.12.2022 03:54 Ответить
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31.12.2022 11:25 Ответить
Путлєр - це психічнохворий ублюдок із пітєрскоі підворотні і злобний
карлик у якого манія великого імперця , а насправді - це звичайний
упирь і диктатор , якого потрібно негайно знищити 😠
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30.12.2022 23:46 Ответить
«Коли нема що робити, беруться за великі справи».

Ця істота здорова і чудово розуміла, що збирається робити, просто під час карантину у бункері стало сумно, от він і вирішив зробити велику справу. Розширити расєйскую ампєрію, бо якщо її не розширяти, то вона ж може розсипатися. Просто ***** тупе від народження, як і його оточення, тому і почали те що їх і знищить. Війна знищіть не нас, а їх.
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30.12.2022 23:47 Ответить
зі смертю путіна (а може і раніше) в РФ почнуться цікаві процеси

справа в тому що він наплодив купу силових структур і стравив їх одна з одною, роль "арбітра" має гарантувати йому безпеку, але годівничка вичахає і пси починають шаленіти і час коли вони зчепляться наближається

на користь цього свідчить "дружба" кадирова з прігожиним, дон-дона ненавидять всі кадрові кацапскі силовики, пригожин теж вигнанець з ганебним минулим, тож знайшли один одного

і що цікаво нагло почали тявкати на армію - герасимова з шойгу

тому нам би день простояти і ніч протриматися, а там дасть Бог побачимо у кацапії таку веселуху що тільки попкорн запасай
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30.12.2022 23:48 Ответить
Воно було ******** виродком все своє кляте життя і таким залишилося.
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30.12.2022 23:53 Ответить
PS
Це падло створило одразу декілька приватних армій: сподіваюсь скоро в кацапії почнеться громадянська війна.
І чим більше кацапів здохне, тим краще для України!
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30.12.2022 23:55 Ответить
Вын завжди був такий, ще з часів "ОНА УТОНУЛА". Леприкон з пітерської підворітні - жадібний, злобливий карлик-кровопивця.
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30.12.2022 23:54 Ответить
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30.12.2022 23:55 Ответить
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30.12.2022 23:57 Ответить
Два самых главных признака о готовящейся войне были известны задолго до "болезни"Путина.Это насыпь к косе Тузла при Кучме и строительство Северного потока в обход Украины. Все остальные версии от болячки до маразма не более чем выдумка для любителей покойной бабы Ванги.

Юрій Хотинський
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30.12.2022 23:57 Ответить
Жо цього переліку можна ще додати кримській міст.
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31.12.2022 00:16 Ответить
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30.12.2022 23:59 Ответить
Розвідка Данії даремно їсть гроші.
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31.12.2022 00:00 Ответить
ku*wa, та ви самі там хворі. Бо манія_величі -- в усіх кацапів, особливо після "стегенець_буша".
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31.12.2022 00:08 Ответить
Вони "велик1" були завжди : "смотрите, завидуйте: я - гражданин Советского Союза"; "велика страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"; "слух обо мне пройдёт по всей руси великой"
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31.12.2022 05:04 Ответить
Висирають аби що для порятунку бучанського м'ясника.
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31.12.2022 00:14 Ответить
Takoj on byl vsegda i jedinsveni verni put ego unictozit.Etim dolzni zanimatsia profesionali i cem skorej eto zdelajet, tem luce budet vsem
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31.12.2022 00:19 Ответить
Однажды ему вколют то, что доктор прописал.
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31.12.2022 02:00 Ответить
Проблема не в Окурку, а в кацапах.

Це нація маньяків, Окурок їм лише дозволив бути собою, видав ліцензію на різанину.
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31.12.2022 00:20 Ответить
Згоден з вами на всі1000%
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31.12.2022 00:34 Ответить
В такому випадку.. Ну і за що ви довели тихого австрійського художника до самогубства? Його психіка також постраждала від застосування хімічної зброї під час «захисту» своєї Батьківщини у 1914.
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31.12.2022 00:44 Ответить
Данці прокинулись. Проспали Чеченську війну, війну у Грузії, Сирію, Мюнхенську промову,..., намагання створювати конфлікти по всьому світу.
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31.12.2022 01:15 Ответить
Да он всю жизнь был **...утым. Педофилил, дома взрывал, терроризм насаждал.
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31.12.2022 01:17 Ответить
а манія величі більш як 70% росіян є побічним ефектом чого?
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31.12.2022 01:40 Ответить
А как тогда объяснить действия остальных лаптеногих? Тоже лечением от рака?
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31.12.2022 03:59 Ответить
"курсу лікування" - и що, це вже лікують?!?!
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31.12.2022 07:28 Ответить
Наскільки я розумію, за менталітетом Окурок - типове кацапське бидло з букетом стереотипів про НАТО, Захід, "ані хатят нас заваєвать", "далбануть ядєрним аружиєм", "раздєліть славян" і таке інше.
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31.12.2022 08:15 Ответить
Ху#ло вже родилося хворим на голову і його давно треба було пристрелити як скажену собаку.
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31.12.2022 08:30 Ответить
Настало врємя офігітельних історій
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31.12.2022 08:41 Ответить
На московії ВСІ мають два діагнозу від народження: МАНІЯ ВЕЛИЧІ + МАНІЯ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ...
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31.12.2022 08:56 Ответить
Не гормонів, а ціаніду треба дати.
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31.12.2022 09:00 Ответить
Манія величі не "від хвороби" і не лише в путлера. Її там втокмачували всім з дитинства ще з давніх часів, а т.зв. "класики" рослітератури холуйськи служили захцянкам імперії. Ось лише один приклад, оцих дикунських ідей про "третій Рим":

"Какие степи, горы и моря
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского царя
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес! и запад и восток,
Быть может, скоро твой разделит рок.
Настанет час - и скажешь сам надменно
Пускай я раб, но раб царя вселенной!
Настанет час - и новый грозный Рим
Украсит Север Августом другим!"

Лермонтов М. Ю., Измаил-Бей, 1832
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31.12.2022 10:22 Ответить
Гордон: Чи потрібний мені Пушкін? Чи потрібний мені Лермонтов? Ні. Їхня творчість не зробила нічого для олюднення російського народу.

У Гордона в біографії є непродумані епатажні висловлювання. Але це висловлювання є дуже добрим. Воно може бути добрим підкріпленням для ідеології демоскалізації.
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31.12.2022 12:49 Ответить
На цю тему є книга Еви.М.Томпсон "Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм", варто почитати тим, хто ще сумнівається.
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31.12.2022 13:15 Ответить
Хороші книги це важливо. Але коротка ємна фраза важлива по своєму. Вона може бути доступною мільйонам і допомогти переосмисленню у них.
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31.12.2022 16:08 Ответить
У мене таке відчуття, що негативного впливу медичних преператів зазнають меньше чи більше всі люди цього світу(дякувати піару та грошам фармацевтичних компаній). Виявляється, що це закономірне явище земної цивілізації. Висновок один: треба вбивати "інфікованих" більше і зразу, щоб не розносили заразу.
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31.12.2022 10:27 Ответить
У Гітлера сіпалася рука і він, щоб приховати це, тримав ту руку іншою, звідси його типова поза на парадах "руки на яйцях". ***** на паради не ходить, а під час інтерв'ю тримається правицею за стіл, щоб рука не сіпалася.
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31.12.2022 10:40 Ответить
Путин всегда был ******* имперцем. Еще в 2000-м году когда ТРЕБОВАЛ от Польши и Литвыы сухопутный корилдор из параши в Кениксберг. Тоесть ****** требовал у суверенных стран кусок их территории. Уже тогда европейские лидеры смотрели на него как на сумасшедшего,но решили что это временное сумасшедствие и все пройдет.
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31.12.2022 12:35 Ответить
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31.12.2022 12:47 Ответить
Воно з народження їб@нуте , а решта мокшів , що підтримують х@йла ?Там майже вся територія їб@нутих орків.
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31.12.2022 14:21 Ответить
А нічого що він до війни почав готуватись коли в нього ще не було хапання за стіл і місяцеподібної пики? Просто як прийшов до влади, так і почав озброюватись.
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31.12.2022 18:39 Ответить
 
 