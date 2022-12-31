Мания величия Путина может быть побочным эффектом курса лечения, - разведка Дании

Датская военная разведка предполагает, что мания величия, вызванная медикаментами, могла повлиять на решение российского диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину.

Об этом сообщает датское издание Berlingske, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Глава отдела анализа России Службы военной разведки Дании (его должность не публична и в интервью его называют "Йоаким") сказал изданию, что мания величия и "лунообразное" лицо Путина могут быть побочными эффектами гормонального лечения некоторых форм рака.

Разведчик сказал, что это могло повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину, хотя уверенности в связи этих обстоятельств нет.

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Согласно такой версии, крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой могли спровоцировать побочные эффекты от медикаментозного лечения диктатора. Это допущение также объясняет необычные движения и позы Путина, которые попадают на официальные видео.

Разведка считает возможным, что смертельной угрозы от заболевания для Путина нет, однако у него чувствительные хронические боли после лечения. Именно поэтому он, например, рефлекторно хватается за стол, чтобы облегчить боль.

При этом в разведке Дании пока не видят признаков того, что Путина могут лишить власти в России.