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беспилотник (2095) Иран (1557) Россия (91279) дроны (2111)

Россия, вероятно, получила новые партии дронов-камикадзе от Ирана, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,шахед

Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ночь на 30 декабря россияне атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА. Во время массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря оккупанты выпустили 23 беспилотника.

"Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября - 7 декабря) их неиспользования, или что РФ получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана", - отмечают специалисты ISW.

В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак БПЛА, пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры, учитывая исчерпание запасов высокоточных ракет.

"Украинское ПВО доказало свою высокую эффективность в уничтожении "Шахедов". Однако россияне будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке заставить Киев к переговорам", - подытожили аналитики.

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Та невже!? Ні, ну це глибока "аналітика".
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31.12.2022 08:21 Ответить
Дайте глибшу 😠
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31.12.2022 09:19 Ответить
Не пора ли вытурить иранское посольство НА Х Е Р ?
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31.12.2022 09:41 Ответить
Вместе со всеми иранцами, которые тут делают гешефт?
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31.12.2022 11:08 Ответить
А укроборонпром досі не зробив власний масовий мопед. 😡

Но при тому пилить бюджет на літаючий бомбардувальник що зможе пролетіти туди й назад мінімум на 1000км. Думаю всі розуміють яка астрономічна ціна в цього висера та гівнища буде і як їх повільно та довго будуть виготовляти. А ще як їх легко будуть збивати тому що в повітрі вони будуть довго і їх буде мало. Звичайно бомбардувалиник бпла треба, але ***** мопед треба більше. І бомбардувальник бпла треба робити на основі іншого гівнища типу Тукано, а не чогось такого примітивного що лиш 50 кг зможе нести.
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31.12.2022 18:58 Ответить
 
 