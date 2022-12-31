Россия, вероятно, получила новые партии дронов-камикадзе от Ирана, - ISW

Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ночь на 30 декабря россияне атаковали Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136. Система ПВО сбила все вражеские БПЛА. Во время массированного ракетного удара РФ по украинской критической инфраструктуре 29 декабря оккупанты выпустили 23 беспилотника.

"Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября - 7 декабря) их неиспользования, или что РФ получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана", - отмечают специалисты ISW.

В Институте изучения войны предполагают, что оккупанты увеличили темпы атак БПЛА, пытаясь поддерживать свою кампанию против критически важной инфраструктуры, учитывая исчерпание запасов высокоточных ракет.

"Украинское ПВО доказало свою высокую эффективность в уничтожении "Шахедов". Однако россияне будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке заставить Киев к переговорам", - подытожили аналитики.

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