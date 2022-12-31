Росія, ймовірно, отримала нові партії дронів-камікадзе від Ірану, - ISW

Збільшення темпів атак "Шахедами" може свідчити про надходження до РФ нових дронів з Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В ніч на 30 грудня росіяни атакували Україну 16 дронами-камікадзе типу Shahed-131 і 136. Система ППО збила всі ворожі БПЛА. Під час масованого ракетного удару РФ по українській критичній інфраструктурі 29 грудня окупанти випустили 23 безпілотники.

"Збільшення темпів атак може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів після тритижневого періоду (17 листопада - 7 грудня) їх невикористання, або ж що РФ отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану", - зазначають фахівці ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що окупанти збільшили темпи атак БПЛА, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критично важливої ​​інфраструктури, враховуючи вичерпання запасів високоточних ракет.

"Українська ППО довела свою високу ефективність у знищенні "Шахедів". Однак росіяни продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти у своїй помилковій спробі змусити Київ до перемовин", - підсумували аналітики.

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