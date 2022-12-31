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безпілотник (2095) Іран (1341) Росія (47229) дрони (2507)

Росія, ймовірно, отримала нові партії дронів-камікадзе від Ірану, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахед

Збільшення темпів атак "Шахедами" може свідчити про надходження до РФ нових дронів з Ірану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В ніч на 30 грудня росіяни атакували Україну 16 дронами-камікадзе типу Shahed-131 і 136. Система ППО збила всі ворожі БПЛА. Під час масованого ракетного удару РФ по українській критичній інфраструктурі 29 грудня окупанти випустили 23 безпілотники.

"Збільшення темпів атак може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів після тритижневого періоду (17 листопада - 7 грудня) їх невикористання, або ж що РФ отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану", - зазначають фахівці ISW.

В Інституті вивчення війни припускають, що окупанти збільшили темпи атак БПЛА, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критично важливої ​​інфраструктури, враховуючи вичерпання запасів високоточних ракет.

"Українська ППО довела свою високу ефективність у знищенні "Шахедів". Однак росіяни продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти у своїй помилковій спробі змусити Київ до перемовин", - підсумували аналітики.

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Автор: Марина Макєєва
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Та невже!? Ні, ну це глибока "аналітика".
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31.12.2022 08:21 Відповісти
Дайте глибшу 😠
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31.12.2022 09:19 Відповісти
Не пора ли вытурить иранское посольство НА Х Е Р ?
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31.12.2022 09:41 Відповісти
Вместе со всеми иранцами, которые тут делают гешефт?
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31.12.2022 11:08 Відповісти
А укроборонпром досі не зробив власний масовий мопед. 😡

Но при тому пилить бюджет на літаючий бомбардувальник що зможе пролетіти туди й назад мінімум на 1000км. Думаю всі розуміють яка астрономічна ціна в цього висера та гівнища буде і як їх повільно та довго будуть виготовляти. А ще як їх легко будуть збивати тому що в повітрі вони будуть довго і їх буде мало. Звичайно бомбардувалиник бпла треба, але ***** мопед треба більше. І бомбардувальник бпла треба робити на основі іншого гівнища типу Тукано, а не чогось такого примітивного що лиш 50 кг зможе нести.
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31.12.2022 18:58 Відповісти
 
 