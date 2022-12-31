6 524 38
Над Москвой в новогоднюю ночь готовят ПВО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В новогоднюю ночь на боевых постах в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить около 2 тыс. военнослужащих.
Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
В ведомстве отметили, что всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих.
На объединение ПВО-ПРО особого назначения ПКС "возложена задача по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России".
Топ комментарии
+20 Владимир fd08a616
показать весь комментарий31.12.2022 10:55
+17 Petrov Viktor
показать весь комментарий31.12.2022 10:46
+15 govtva
показать весь комментарий31.12.2022 10:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Курить можно ?
Ведь это аэродром !