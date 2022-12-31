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Над Москвой в новогоднюю ночь готовят ПВО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія

В новогоднюю ночь на боевых постах в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить около 2 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

В ведомстве отметили, что всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих.

На объединение ПВО-ПРО особого назначения ПКС "возложена задача по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне разворачивают вблизи Москвы системы ПВО. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
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31.12.2022 10:55
+17
рабсеяне, а шо такое, раньше, пока ********** не напал на Украину, не бомбили. Как говорит народная мудрость, не бомби и бомбим не будешь.
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31.12.2022 10:46
+15
И плохим оркам Дед Мороз принесет ракеты Хаймарсов и беспилотников.
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31.12.2022 10:42
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Але, ППО? да! у вас пропущенные! Эта жест добрай воли!11
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31.12.2022 10:40 Ответить
И плохим оркам Дед Мороз принесет ракеты Хаймарсов и беспилотников.
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31.12.2022 10:42 Ответить
рабсеяне, а шо такое, раньше, пока ********** не напал на Украину, не бомбили. Как говорит народная мудрость, не бомби и бомбим не будешь.
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31.12.2022 10:46 Ответить
А шо сі стало?
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31.12.2022 10:46 Ответить
радість сі настала)...
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31.12.2022 10:56 Ответить
кацапам сцикотно і бавовна всеодно буде ! Як не Вейшнорія БПЛА зафігачить по аеродрому так кацапи з переляку самі почнуть ракети запускати
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31.12.2022 12:03 Ответить
Уті-путі. То решту території можна спокійно бавовнити?
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31.12.2022 10:49 Ответить
Чекають з повітря? Це чудово Отже наші шанси на успішне враження цілей зростають у геометричній прогресії )))
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31.12.2022 10:49 Ответить
Надіюсь ЗСУ привітають москалів з Новим Роком !
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31.12.2022 10:52 Ответить
рабсеяне, у вас же хватит ума, не бомбить Украину, чтобы не испортить себе праздник, а там глядишь привыкните и уберетесь на свою гигантскую помойку наводить порядок внутри.
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31.12.2022 10:52 Ответить
..чекаємо доброї звістки з Мокші о 23.00 (за Києвом)
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31.12.2022 10:52 Ответить
Раз-два-три! московія-гори !
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31.12.2022 12:04 Ответить
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31.12.2022 10:53 Ответить
втікачі-чмобіки
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31.12.2022 11:09 Ответить
Шось знають...
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31.12.2022 11:26 Ответить
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31.12.2022 10:55 Ответить
Питер и Москва должны почувствовать мерзкий вкус войны. Московитяне должны знать, что война уже не по телевизору. Тогда, может быть, что-то изменится...
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31.12.2022 10:56 Ответить
не зміниться
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31.12.2022 11:08 Ответить
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31.12.2022 10:57 Ответить
треба дати їм допересратися, потім розлабитися/набухатися, а вже тоді надсилати подарунки...
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31.12.2022 10:57 Ответить
Бояться шось гарне пропустити .
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31.12.2022 10:57 Ответить
А че не четыре тысячи иливосемь? У козломордых боеспособность ПВО определяется количеством дежурящего личного состава, а не количеством комплексов? Ну, да, а боевая способность подразделения обеспечивается количество чмошного мяса, а не количеством приданой брони.
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31.12.2022 11:02 Ответить
" і дух Степана над мацквою літав, наводячи страх на рашистську орду"
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31.12.2022 11:02 Ответить
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31.12.2022 11:05 Ответить
Как там на площади Матиаса Руста ?
Курить можно ?
Ведь это аэродром !
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31.12.2022 11:06 Ответить
Руст, после этого Нового года , нервно закурит в сторонке.
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31.12.2022 11:28 Ответить
від Київ за трідньйа до ппо під мацквой, а минуло меньш року. що тут скажеш, #ніпабідімайа_і_лігіндарнайа
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31.12.2022 11:06 Ответить
Трансформація. Від "Кієв за трі дня" до "защітім мацкву" )))
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31.12.2022 11:07 Ответить
Українці-побажання
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31.12.2022 11:11 Ответить
Москвачам приготовится! После запуска фейерверков обделавшиеся операторы С-300 начнут лупить куда попало просроченными ракетами. Но это даже лучше: есть шанс попасть в книгу рекордов Гиннеса за самый дебильный салют.
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31.12.2022 11:14 Ответить
А біля мовзолею членіна треба розвернути С-500
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31.12.2022 11:16 Ответить
с Крыма перевели? Отлично!
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31.12.2022 12:00 Ответить
Представители военного командования ВСУ заявили, что не намерены бомбить Москву в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года. Но это не точно.
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31.12.2022 12:21 Ответить
Так все-таки когда не намерены, в новоднюю ночь или 31 декабря? А в новогоднее утро или полдень?
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31.12.2022 13:20 Ответить
На підльоті до москви помічено кілька ескадрилей ю- 87 ,це ,,привіт" від карпатських вуйків.
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31.12.2022 12:31 Ответить
Можно себе представить уровень ужаса, если бы в прямом эфире с 12-м БУМ!-ом хлопком сносит башню Спасской башни ....
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31.12.2022 13:35 Ответить
Сситесь? Нічого, скоро статись будете.
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31.12.2022 14:02 Ответить
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31.12.2022 18:33 Ответить
 
 