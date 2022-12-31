Над Москвой в новогоднюю ночь готовят ПВО

В новогоднюю ночь на боевых постах в системе противоракетной обороны Москвы будут дежурить около 2 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

В ведомстве отметили, что всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих.

На объединение ПВО-ПРО особого назначения ПКС "возложена задача по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России".

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