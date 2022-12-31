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Москва (1103) Новий рік (422) ППО (1833) Росія (47229)

Над Москвою у новорічну ніч готують ППО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

У новорічну ніч на бойових постах у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть майже 2 тис. військовослужбовців.

Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

У відомстві зазначили, що загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військовослужбовців.

На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ПКС "покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
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31.12.2022 10:55
+17
рабсеяне, а шо такое, раньше, пока ********** не напал на Украину, не бомбили. Как говорит народная мудрость, не бомби и бомбим не будешь.
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31.12.2022 10:46
+15
И плохим оркам Дед Мороз принесет ракеты Хаймарсов и беспилотников.
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31.12.2022 10:42
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Але, ППО? да! у вас пропущенные! Эта жест добрай воли!11
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31.12.2022 10:40 Відповісти
И плохим оркам Дед Мороз принесет ракеты Хаймарсов и беспилотников.
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31.12.2022 10:42 Відповісти
рабсеяне, а шо такое, раньше, пока ********** не напал на Украину, не бомбили. Как говорит народная мудрость, не бомби и бомбим не будешь.
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31.12.2022 10:46 Відповісти
А шо сі стало?
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31.12.2022 10:46 Відповісти
радість сі настала)...
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31.12.2022 10:56 Відповісти
кацапам сцикотно і бавовна всеодно буде ! Як не Вейшнорія БПЛА зафігачить по аеродрому так кацапи з переляку самі почнуть ракети запускати
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31.12.2022 12:03 Відповісти
Уті-путі. То решту території можна спокійно бавовнити?
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31.12.2022 10:49 Відповісти
Чекають з повітря? Це чудово Отже наші шанси на успішне враження цілей зростають у геометричній прогресії )))
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31.12.2022 10:49 Відповісти
Надіюсь ЗСУ привітають москалів з Новим Роком !
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31.12.2022 10:52 Відповісти
рабсеяне, у вас же хватит ума, не бомбить Украину, чтобы не испортить себе праздник, а там глядишь привыкните и уберетесь на свою гигантскую помойку наводить порядок внутри.
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31.12.2022 10:52 Відповісти
..чекаємо доброї звістки з Мокші о 23.00 (за Києвом)
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31.12.2022 10:52 Відповісти
Раз-два-три! московія-гори !
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31.12.2022 12:04 Відповісти
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31.12.2022 10:53 Відповісти
втікачі-чмобіки
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31.12.2022 11:09 Відповісти
Шось знають...
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31.12.2022 11:26 Відповісти
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31.12.2022 10:55 Відповісти
Питер и Москва должны почувствовать мерзкий вкус войны. Московитяне должны знать, что война уже не по телевизору. Тогда, может быть, что-то изменится...
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31.12.2022 10:56 Відповісти
не зміниться
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31.12.2022 11:08 Відповісти
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31.12.2022 10:57 Відповісти
треба дати їм допересратися, потім розлабитися/набухатися, а вже тоді надсилати подарунки...
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31.12.2022 10:57 Відповісти
Бояться шось гарне пропустити .
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31.12.2022 10:57 Відповісти
А че не четыре тысячи иливосемь? У козломордых боеспособность ПВО определяется количеством дежурящего личного состава, а не количеством комплексов? Ну, да, а боевая способность подразделения обеспечивается количество чмошного мяса, а не количеством приданой брони.
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31.12.2022 11:02 Відповісти
" і дух Степана над мацквою літав, наводячи страх на рашистську орду"
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31.12.2022 11:02 Відповісти
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31.12.2022 11:05 Відповісти
Как там на площади Матиаса Руста ?
Курить можно ?
Ведь это аэродром !
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31.12.2022 11:06 Відповісти
Руст, после этого Нового года , нервно закурит в сторонке.
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31.12.2022 11:28 Відповісти
від Київ за трідньйа до ппо під мацквой, а минуло меньш року. що тут скажеш, #ніпабідімайа_і_лігіндарнайа
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31.12.2022 11:06 Відповісти
Трансформація. Від "Кієв за трі дня" до "защітім мацкву" )))
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31.12.2022 11:07 Відповісти
Українці-побажання
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31.12.2022 11:11 Відповісти
Москвачам приготовится! После запуска фейерверков обделавшиеся операторы С-300 начнут лупить куда попало просроченными ракетами. Но это даже лучше: есть шанс попасть в книгу рекордов Гиннеса за самый дебильный салют.
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31.12.2022 11:14 Відповісти
А біля мовзолею членіна треба розвернути С-500
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31.12.2022 11:16 Відповісти
с Крыма перевели? Отлично!
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31.12.2022 12:00 Відповісти
Представители военного командования ВСУ заявили, что не намерены бомбить Москву в новогоднюю ночь 31 декабря 2022 года. Но это не точно.
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31.12.2022 12:21 Відповісти
Так все-таки когда не намерены, в новоднюю ночь или 31 декабря? А в новогоднее утро или полдень?
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31.12.2022 13:20 Відповісти
На підльоті до москви помічено кілька ескадрилей ю- 87 ,це ,,привіт" від карпатських вуйків.
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31.12.2022 12:31 Відповісти
Можно себе представить уровень ужаса, если бы в прямом эфире с 12-м БУМ!-ом хлопком сносит башню Спасской башни ....
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31.12.2022 13:35 Відповісти
Сситесь? Нічого, скоро статись будете.
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31.12.2022 14:02 Відповісти
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31.12.2022 18:33 Відповісти
 
 