6 523 38
Над Москвою у новорічну ніч готують ППО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У новорічну ніч на бойових постах у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть майже 2 тис. військовослужбовців.
Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
У відомстві зазначили, що загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військовослужбовців.
На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ПКС "покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії".
Топ коментарі
+20 Владимир fd08a616
показати весь коментар31.12.2022 10:55
+17 Petrov Viktor
показати весь коментар31.12.2022 10:46
+15 govtva
показати весь коментар31.12.2022 10:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Курить можно ?
Ведь это аэродром !