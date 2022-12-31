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Умер Папа Бенедикт XVI
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Бывший глава римско-католической церкви Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
Бенедикт XVI ушел из жизни в своей резиденции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.
В последние несколько дней состояние здоровья бывшего Папы ухудшилось из-за преклонного возраста.
Проститься с бывшим понтификом можно будет с понедельника, 2 января, в базилике Святого Петра.
Светское имя Бенедикта XVI – Йозеф Ратцингер. Он родился в Германии. В 2005 году он стал одним из старейших избранных Пап. В 2013-м - покинул свой пост.
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