Умер Папа Бенедикт XVI

Бывший глава римско-католической церкви Бенедикт XVI умер в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Бенедикт XVI ушел из жизни в своей резиденции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

В последние несколько дней состояние здоровья бывшего Папы ухудшилось из-за преклонного возраста.

Проститься с бывшим понтификом можно будет с понедельника, 2 января, в базилике Святого Петра.

Светское имя Бенедикта XVI – Йозеф Ратцингер. Он родился в Германии. В 2005 году он стал одним из старейших избранных Пап. В 2013-м - покинул свой пост.

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