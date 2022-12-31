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Бенедикт XVI (2) Ватикан (106) смерть (6552)

Помер Папа Бенедикт XVI

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бенедикт

Колишній голова римо-католицької церкви Бенедикт XVI помер у віці 95 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Vatican News.

Бенедикт XVI пішов з життя у своїй резиденції у ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

В останні кілька днів стан здоров’я колишнього Папи погіршився через похилий вік.

Попрощатися з колишнім понтифіком можна буде з понеділка, 2 січня в базиліці Святого Петра.

Світське ім’я Бенедикта XVI - Йозеф Ратцінгер. Він народився в Німеччині. У 2005 році він став одним із найстаріших колись обраних Пап. В 2013-му - облишив свою посаду.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Притомний був Папа. Без епатажу і косяків. Увійшов в історію, як перший Папа, який пішов на пенсію, залишивши Св'ятійший престол добровільно, ще за життя. Цим наслідував Блаженнійшого Любомира Гузара, який окрім Глави УГКЦ був ще й Кардиналом Вселенської церкви.
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31.12.2022 12:22
+11
На відміну від нинішнього абсолютно притомний. Царство Небесне.
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31.12.2022 12:26
+9
Він пішов не добровільно. Пенсія для Пап, до нього це взагалі був нонсенс. Мусив піти, на фоні педофільних скандалів в католицькій церкві. Будучи кардиналом, який очолював комісію по розслідуванню таких випадків, не розслідував їх, а покривав. Це все почало спливати під час його діяльності в якості Папи. Гузар, той дійсно був достойною людиною
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31.12.2022 12:33
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Притомний був Папа. Без епатажу і косяків. Увійшов в історію, як перший Папа, який пішов на пенсію, залишивши Св'ятійший престол добровільно, ще за життя. Цим наслідував Блаженнійшого Любомира Гузара, який окрім Глави УГКЦ був ще й Кардиналом Вселенської церкви.
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31.12.2022 12:22 Відповісти
Він пішов не добровільно. Пенсія для Пап, до нього це взагалі був нонсенс. Мусив піти, на фоні педофільних скандалів в католицькій церкві. Будучи кардиналом, який очолював комісію по розслідуванню таких випадків, не розслідував їх, а покривав. Це все почало спливати під час його діяльності в якості Папи. Гузар, той дійсно був достойною людиною
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31.12.2022 12:33 Відповісти
може папа и сам потихоньку педофилил
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31.12.2022 12:47 Відповісти
якщо кацапів то добре.
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31.12.2022 12:50 Відповісти
Нє, це ваша кацапська -СКРЄПА, навіть самозванець Петро І того не чурався.
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31.12.2022 14:28 Відповісти
в х уйла скрєпу пєдофіла ніхто не забере.. як не старайся, кацапе
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31.12.2022 14:46 Відповісти
Повторб ще раз: він пішов добровільно. Немає ні механізміа, ні сили, яка б змусила Папу зректисчюя престолу. Адже апріорі вважається, що він непогрішний. І якщо він зробив цей мужній крок вперше в історії Церкаи, то це лише додає йому поваги. Я був би радий, якби на фоні скандалів таке робили і деякі президенти, які на відміну від пап не є непогрішимими і підпадають під імпічмент.
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31.12.2022 20:31 Відповісти
Під тиском обставин пішов. Це зовсім не добровільно. Непогрішним був тільки Христос. А папа - звичайна, грішна людина. Історія його попередників і його власна історія життя - тому доказ
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31.12.2022 20:51 Відповісти
На відміну від нинішнього абсолютно притомний. Царство Небесне.
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31.12.2022 12:26 Відповісти
Шкода, що не Франціск.
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31.12.2022 12:38 Відповісти
Перепрошую- це не фотошоп?!!!
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31.12.2022 14:43 Відповісти
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31.12.2022 12:41 Відповісти
Майте повагу до католиків і греко-католиків. Це ж ваші співвітчизники!
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31.12.2022 12:50 Відповісти
Повага є оплатою праведних дій священослужителів. Якщо були дії гріховні з їхнього боку -то й буде відповіднє реагування частини спільноти віруючих.
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31.12.2022 14:48 Відповісти
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31.12.2022 13:33 Відповісти
В «Пророчестве о папах» святого архиепископа Малахии Армаского (ум. 1148) Бенедикт XVI, записанный под номером 111, значится с пророческим девизом «Gloria olivae» (Слава оливы). Это последний римский папы в списке Малахии, который был составлен в понтификат папы Иннокентия II (1130-1143). После Бенедикта XVI Малахия заканчивает своё пророчество словами: «Во время последнего гонения Святой Римской Церкви, воссядет Пётр Римлянин (нынешний папа Франциск, имеющий итальянские корни), который будет пасти овец среди множества терзаний, в завершении которых семихолмный город (Рим, Москва?) будет разрушен, и Судия страшный будет судить свой народ».
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31.12.2022 13:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d6E8OotY7c4

слухати з 10.00 хвилини
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31.12.2022 14:52 Відповісти
Рим - Авентін, Вімінал, Капітолій, Квірінал, Палатин, Целій, Ексвілін.
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31.12.2022 17:41 Відповісти
Семь московских холмов (Энциклопедия «Москва», 1980 г.): 1. Кремлёвский (Боровицкий), 2. Сретенский (Сухаревский), 3. Тверской (Страстная горка), 4. «Три горы» (Тригорный), 5. Таганский (Швивая горка), 6. Лефортовский (Введенские горы), 7. Воробьёвы горы (Ленинские горы). Варианты и названия разнятся.
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31.12.2022 19:00 Відповісти
Вічна пам'ять.
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01.01.2023 04:25 Відповісти
 
 