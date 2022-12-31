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Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,чернігівщина

Россияне второй раз за сегодняшний день, 31 декабря, обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Север".

"С 10:10 до 10:48 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасиловка", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что потерь личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК "Север".

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А что мешает зеленым терпилам ****** по Брянской нарочной республике? А , Данилов? Где политическая воля зеленых соплей?
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31.12.2022 12:34 Ответить
Мозг, им мешает мозг. Он есть и потому мешает нашему Генштабу страдать инфантильным максимализмом. Есть такой косяк
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31.12.2022 12:46 Ответить
Не вистачає зброї та набоів до неї.Давно б помножили на 0 місця пусків та засідок.Голодомор на зброю від колхозного Заходу.
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31.12.2022 13:44 Ответить
 
 