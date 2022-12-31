Россияне снова обстреляли приграничье Сумской области
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Россияне второй раз за сегодняшний день, 31 декабря, обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Север".
"С 10:10 до 10:48 сообщили о 14 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Нововасиловка", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что потерь личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК "Север".
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Vadim Smirnoff
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