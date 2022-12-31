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Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,чернігівщина

Росіяни вдруге за сьогодні, 31 грудня, обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 10:10 до 10:48 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що втрат серед особистого складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".

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Автор: Марина Макєєва
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А что мешает зеленым терпилам ****** по Брянской нарочной республике? А , Данилов? Где политическая воля зеленых соплей?
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31.12.2022 12:34 Відповісти
Мозг, им мешает мозг. Он есть и потому мешает нашему Генштабу страдать инфантильным максимализмом. Есть такой косяк
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31.12.2022 12:46 Відповісти
Не вистачає зброї та набоів до неї.Давно б помножили на 0 місця пусків та засідок.Голодомор на зброю від колхозного Заходу.
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31.12.2022 13:44 Відповісти
 
 