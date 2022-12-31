Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області
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Росіяни вдруге за сьогодні, 31 грудня, обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".
"З 10:10 до 10:48 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка", - йдеться в повідомленні.
Військові зазначають, що втрат серед особистого складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".
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Vadim Smirnoff
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Dyukov
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Иван Кравченко 507ed38e
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