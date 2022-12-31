Российские захватчики обстреляли Краматорск, погибших и раненых нет, - мэр Гончаренко
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31 декабря российские военные днем в очередной раз обстреляли Краматорск.
Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракетный удар по Краматорской промышленной зоне. По предварительной информации, обошлось без жертв", — написал Гончаренко.
Глава общества призвал жителей оставаться в укрытиях, ведь опасность не миновала.
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