Россияне обстреляли гостиницу в Киеве. Поврежден дворец "Украина". ВИДЕО

Российские захватчики ударили по столичной гостинице.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российский новый год за праздничным столом - это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники".



Террористы и убийцы! Разрушенная гостиница в сердце столицы - это их радость за праздничным столом", - говорится в сообщении.

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