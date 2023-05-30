Росіяни обстріляли готель у Києві. Пошкоджено "Палац Україна". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Російські загарбники вдарили по столичному готелю.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята".
Терористи та вбивці! Розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - йдеться в повідомленні.
Тимошенко також опублікував фото пошкоджень "Палацу Україна".
"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор", - прокоментував він.
Топ коментарі
+66 Migel Blanco
показати весь коментар31.12.2022 14:56
+55 Evgen Karpenko
показати весь коментар31.12.2022 14:59
+49 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар31.12.2022 14:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Слышал, накануне российский самолет на Донбассе упал. Но, не мог никак связать сразу в кучу, поскольку не мог объяснить себе - почему так много приспущенных, траурных знамен.
Спросил у кого-то поблизости - так и есть: о погибших кацапах траур устроили в центре столицы Украины.
І питання киянам - пам'ятник Ватутіну все ще на місці?
Якщо на місці обкладіть його мішками з піском що б не постраждав
Та звізда має звалитися з кремля щоб у 2023 році усім цим кацапомордим пілоросам прийшла повна 100% п*здда...!!!
Гарне питання ?
Как правда и то ,что за это нужно "благодарить " некоего бджоляра-гниломордника,что втянул Украину в геополитические разборки по наитию западного блока,при том не озаботившись договорами и союзниками с этого западного блока.
В итоге Украина осталась с РФ сам на сам,при полном подстрекательстве (прямом и косвенном) к жёсткому противостоянию с РФ от нынешних "союзников".
Бо він вкрав у банку та вивів у 1993-му році 80 млн у доларовому вимірі, не на Каймани, а у Москву.
Бо він навмисно, за згодою з путлером розірвав дуже вигідні контракти по газу, котрі своїм здоров'ям вигриз Кучма у Єльціна.
Бо це при ньому Півден маш провів роботи по обслуговуванню всіх балістичних ракет, які і досі стоять на бойвому чергуванні у рф.
Він ворог!!!
З нього і почалось оте нікому не потрібне в ті часи протистояння (помахав червоною ганчіркою перед кацапсьским бичарою,а потім всрався)
І махання те привело до того,що весь вектор політики кацапстану повернувся на нас,замість того,щоб знайти інші цілі .
І все було б ні чого,якби одночасно були підписані договори про вступ до НАТО,із тими ж США.
Але нічого не зроблено-і пояснення у них теж є-винен той нещасний український народ-бо він не хотів,бо він не підтримував,бо він повибирав і т.п. галіматья псевдодемократична,якою на заході і у нас прикриваються від відповідальності
>Він ворог безсумнівно,тільки на жаль продався він тим глобалістам,а не московитами.
>З нього і почалось оте нікому не потрібне в ті часи протистояння (помахав червоною ганчіркою перед кацапсьским бичарою,а потім всрався)
Я правильно вас зрозумів: ви шкодуєте за тим, що Ющенко (по-вашому) продався, та не московитам, а "глобалістам"?
А от пан Ющенко -по всім його вчинкам просто агент впливу,а не президент незалежної країни.
Ну а чий ,то й так зрозуміло з його "діянь".
Він так запрацювався на закордонних власників,що навіть не зміг втриматись на другий строк,так надоїв городу своєю демагогією і брехнею (про чисті руки,)
У 2000-му році до влади прийшов путлер і за рік об'явив про створення з рф супер енергетичної держави.
До речі про Бен Ладена та недолугих президентів у США. Башти "Близнюки" повісили ні на того кого було треба. На тренажері, як стверджують наші льотчики- випробувальнікі, ТАК підготовитись було неможливо, бо над Нью Йорком дуже складні повітряні потоки, тому потрібен був наліт не менш 100 годин на такому ж Боїнгу, а всі центри такої підготовки відомі. І лише рф не дозволила ФБР провести у своєму центрі розслідування!!!
Відповісти собі на питання - кому була вигідна атака на США 11 вересня? Кому був вигідним стрибок цін на енергоносії?
А Кучма підписав ДОВГОСТРОКОВИЙ ДОГОВІР, якій став дуже незручним путлеру. І ось з якогось бена Ющенко розірвав цей договір, ввів на ринок газу прокладку путлера-фірташа "РосУкренерго", а його старший брат Петро присмоктався до газової теми "ПетроГаз". А після цієї зради України, цей поц у вишиванці, типу український націоналіст, а насправді злодій та зрадник, казав Юлії Тимошенко - "ваш вонючий газ"!!!
У 1996-му році Президент США, за ядерне роззброєння України, вже мав намір надати Україні статус "Стратегічного союзника США поза блоком НАТО" Але!!!
Але як з'ясувала військова розвідка України, тодішнє керівництво СБУ провело операцію по дескредитації України та Кучми і Президент Клінтон відмовився від цієї ідеї.
Все колись випливає на поверхню!
-не важливо хто воює (не тільки зброєю,а й економічно)-допомагаємо обом виснажитись,а самі в цей час нагулюємо жир.
От із цього простого принципу і дивіться на дії наших західних "союзників" в недалекому минулому і особливо зараз.
Це серйозно? Як по мене, то це Кремлівська агітка.
Поцікавтесь для початку дії США до гітлеровської Германії на початку 30-х-хто став власниками найбільших німецьких підприємств (а особливо коли стали),про кредити від США,про списання боргу Германії по репараціям і т.п.Хто допоміг індустрілізувати германією і головне на чиї гроші.
Ну про то,хто реально побудував не менше 500 величезних гігантів індустрії в СРСР нагадувати не буду ,як не буду нагадувати про те що всього за 2 пятилітки (до 1938 р.) ,Той же СРСР став другою економікою світу.
Японія-до падіння торпед і бомб на Перл-Харбор,майже все паливо для Японії постачали США (це помимо вольфраму,міді,алюмінію і т.п.стратегічних товарів)Деякі американські фірми,що мали закордонні філіали продавали паливо ще майже до кінця 1942 р.,та ще відсудили після війни шкоду за потопленні танкери від США)
Одночасно працював лендліз для Британії і СРСР.
Ото така доволі неприглядна картина,але яка цілком відповідає протестантські етиці
По-перше. До 1913-го року ЖОДНА країна Європи не мала на території США своєї розвід сеті, крім військових аташе та дипломатів, тому що вважали це даремною тратою грошей, бо США тоді ні на що не впливали.
По-друге. Під час Першої світової Японія та Італія ВОЮВАЛИ на боці ВБ, РІ, Франції. Тому постачання стратегічних товарів ПІСЛЯ військової перемоги цілком логично.
По-трете. Це Мацква надавала ресурси Гітлеру. Це Сталін з Гітлером підписали таємну частину розподілу Європи "Пакт Молотова - Ріббентропа". Це Червона армія з Вермахтом провели парад у захопленому гітлерівцями Бресті у 1939-му році, а потім Гітлер, згідно домовленості, передав Брест Сталіну.
Ось така вона, ця сатанинська московія, котра знищувала Християнськи церкви та Собори, вбила трьома Голодоморами, Колективізацією, репресіями більше 20 мільйонів українців.
А ви намагаєтесь перевести все вселенське зло на США та Протестантську релігію.
Предыдущие санкции - кстати, более жёсткие, чем против России - против Ирана, Венесуэлы, КНДР, Кубы и ЮАР времени апартеида - применялись в отношении не таких значимых стран для мировой экономики, как Россия.
Николас Малдер, экономист и один из самых авторитетных исследователей воздействия санкций, автор книги «The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War» («Экономическое оружие: рост санкций как инструмента современной войны»), напоминает в журнале МВФ «Финансы и развитие» (июнь 2022), что прецедент в истории был. Это санкции 1930-х - первой половины 1940-х против Германии, Италии и Японии.
«В пределах полутора месяцев после вторжения Муссолини в Эфиопию в октябре 1935 года Лига Наций разработала пакет санкций против Италии, 8-й по величине экономики мира. В то время пакет санкций был реализован 52 из примерно 60 суверенных государств мира. Эти меры включали эмбарго на поставки оружия, замораживание финансовых операций и запрет на экспорт ряда сырьевых товаров, жизненно важных для военного производства. Но самой значительной мерой стал запрет на любой импорт из Италии.
С октября 1935 года по июнь 1936 года промышленное производство Италии снизилось на 21,2%, а за первые пять месяцев действия санкций экспорт упал на 47%, после чего стабилизировался на уровне примерно 2/3 от досанкционного уровня. Запрет, введённый Лигой Наций на импорт из Италии, привел к росту мировых цен на такие продукты питания, как мясо, фрукты и масло, а также на сырьё и промышленные товары, такие как шерсть, текстиль и кожаные изделия. Очень важно то обстоятельство, что санкции не помешали Италии завоевать Эфиопию, во многом потому, что США и Германия, соответственно, крупнейшая и 3-я по величине экономики мира, не были членами Лиги Наций и не присоединились к санкциям. В результате Италия продолжала импортировать уголь и нефть.
В конце 1930-х годов Япония была 7-й по величине экономикой мира, а в отношении торговли она была даже более открытым государством, чем Италия. В период с лета 1939 года по август 1941 года растущая коалиция западных государств, стремящихся сдержать завоевательную войну Японии в Китае, ввела санкции, которые постепенно сокращали число доступных торговых партнёров. Начало Второй мировой войны заставило Британскую империю и её колонии и доминионы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Индия, Австралия, Новая Зеландия и Канада) ограничить экспорт стратегического сырья и в приоритетном порядке использовать его внутри империи.
Таким образом, к концу 1930-х Япония в ещё большей степени, чем прежде, зависела от импорта сырья (особенно нефти, железной руды, меди) из крупнейшей тихоокеанской экономики, сохранявшей нейтралитет - США. В ответ на японские завоевания в 1940 и 1941 годах США постепенно усиливали принимаемые ими экономические меры, пока, наконец, не ввели полное нефтяное эмбарго вместе с Британской империей и Нидерландами. Они также заморозили резервы в йенах, хранящиеся в США. К концу 1941 года объём торговли Японии сократился на 20-25%, причём всего за 18 месяцев. Столкнувшись с риском утери доступа к ключевым импортным товарам, Япония напала на США и европейские колонии в Юго-Восточной Азии, чтобы получить сырьё, необходимое для поддержания её военной машины».
Но и тот опыт был отличен от российского. Япония, Италия и Германия отчаянно нуждались в сырье - нефти, чёрных и цветных металлах, угле, зерне, древесине и т.д. Западные санкции, наоборот, интенсифицировали их военные действия, которые в т.ч. были «походом за сырьём». Россия же нуждается не в сырье, а западном оборудовании и технологиях, которые не добудешь военными действиями. Так что эксперимент с санкциями против России - пока уникален для мира.
>Украина осталась с РФ сам на сам,при полном подстрекательстве (прямом и косвенном) к жёсткому противостоянию с РФ от нынешних "союзников"
Я не фан Ющенка, хоча мед люблю.
Але не треба тому "на дзеркало пєнять, колі рожа крива".
Зараз за вступ до НАТО є не менше 75% населення України, а скільки їх було у 2004-му, 2008-му?
Тепер о "союзніках". Десь далі в своєму пості ви жалкуєте, що Ющенко продався "глобалістам", а не московитам.
Ви розумієте, що ці самі "глобалісти" є зараз єдиними союзниками України?
Дивіться вперед. Нещасний український народ наробив немало помилок, але сподіваюсь, більша частина його винесла правильні уроки з минулого.
Тому в мене нема сумнівів, що Україна має майбутнє!
(А спершу ворогам таки - смерть. ).
От так із тим НАТО.
Була б політична воля наших і особливо бажання США і головних країн (Германії , Британії, Франції).
А оті розмови про волю народу і ще щось подібне-демагогія,потрібна при потребі для розмиття відповідальності .
Невже і ви за поширеним пропагандистським наративом так необдумано і недалекоглядно перекладаєте чиюсь провину на народ?
З Новим Роком!
>Про які помилки ви маєте на увазі, український народ наробив?
>Невже і ви за поширеним пропагандистським наративом так необдумано і недалекоглядно перекладаєте чиюсь провину на народ?
А давайте подискутуємо.
Я залишаю в стороні недолугий закид про "пропагандистський наратив" (тим більше, що не всяка пропаганда є шкідливою; це залежить від того, що пропагується), але хотів би поговорити про святий український народ і його вдачу.
Почати можна навіть з Богдана, хоча мені здається, що гетьман тоді просто затіяв якусь хитромудру комбінацію, яку йому не дали довести до кінця. Далі можна продовжити про зрадників серед запорожців, навіть керівних. Потім перейти на Центральну Раду і ставлення українців до нарешті своєї національної держави. Згадати УПА і порівняти з маленькою Ірландією, яка на чолі з ІРА змагалась за незалежність і повернення Північної Ірландії від Британії від 20-х років минулого століття і мало не до його закінчення.
Ну а за 2000-ні можна знімати серіал про "мудрість" українського народу. Ну що, підхоплюєте тему, є контраргументи?
Центральна Рада зробила багато помилок чи можливо представляла інтереси лише деяких верств і тому й не мала підтримки серед більшості українського населення.
Ви не порівнюйте демократичну ліберальну Великобританію з авторитарним режимом срср, який повністю знищував усіх незгідних.
Видно, що ви балансуєте на межі ненависті до українського народу, мабуть тому, що неправильно його сприймаєте, не так як належало б. Я б сприймав народ як це роблять і безкарно користуються професійні пропагандисти, що контролюють весь медіа ресурс у державі, в якості гумусу, де що посієш - те й пожнеш.
Якщо ви такий розумник, то за кого ви голосували? Не назвете ім'я того гасударственніка?
>Якщо ви такий розумник, то за кого ви голосували? Не назвете ім'я того гасударственніка?
Це ви до мене?
Добре, тут мені нема чого приховувати. У 1994, як і уся Львівщина, голосував проти Кучми.
У 1999 голосував проти Симоненка.
У 2004 голосував за Ющенка.
А далі українська влада відсікла усіх таких, як я, від голосування у Закордонному окрузі.
Сказала, ви вже не українці, "ви зробили свій вибір" (це дослівні слова клерка у нью-йоркському консулаті). І ні при Порошенку, ні при Зеленському нічого не помінялось.
Чи був Ющенко державником? Мабуть, ні. Взагалі (за моїм неекспертним переконанням) єдиним державником серед українських президентів з 1991р. був лише Петро Порошенко. Який зробив себе вразливим через неспроможність позбавитись від "любих друзів", чим і скористались вороги України.
Я не фанат Порошенка і не вважаю його у чомусь кардинально відмінним від Януковича чи Зеленського. Останнього, до речі піарять і прославлять у США не на жарт, ви мали б його також собі вподобати, хоча в Україні його підтримка повністю протилежна.
По-друге, при захисті Криму загинули майор та прапорщик ЗСУ. На півострові було стільки зрадників, що путлер тільки і чекав збройного опору - могли половину України тоді втратити.
З тезисами про майбутнє та армію - згоден.
І нам треба відмовлятися від президентства, а переходити на Парламентську форму правління. Президенство себе повністю дискредитувало.
Крим пройшов як повний експромт з їхньої сторони (досить було Нігеру із США сказати Вевепут,що досить балувати і все закінчилось би в один момент).
Зрадники і пристосуванці -то окреме питання.
Не готова була і кацапська армія до війни (а не тільки наша)-тільки почалась у них реформа військова,нічого не готове,тих БТГ не було,зброї не було нової і т.п.
Не проведена і дипломатична підготовка аннексії
Прилетело,видимо туда,где в арошлый раз боец на видео стрелял пзрк с крыши многоэтажки.ЗАЧЕМ ЭТО БЫЛО ПОКАЗЫВАТЬ?