Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в разных областях, - Шмыгаль

Атака российских оккупантов 31 декабря была направлена на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые. Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на Новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил работу сил ПВО и поблагодарил их.

"Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету", - подытожил премьер.

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