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Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в разных областях, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Атака российских оккупантов 31 декабря была направлена на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые. Россияне хотят запугать, оставить нас в темноте на Новый год, нанести как можно больше вреда гражданской инфраструктуре. Несмотря на это наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил работу сил ПВО и поблагодарил их.

"Россия и ее террористические войска будут наказаны за каждую ракету", - подытожил премьер.

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Топ комментарии
+8
Покарані за кожну ракету? Чим? Поки вся ця бравада лише додає люті на вас покидьків, якщо нема чого сказати, якщо нема чим відповісти то краще промовчати. Зроби, а потім бий себе в груди.
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31.12.2022 16:08
+6
Опять пустые слова, сначала слелай и только потом говори.
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31.12.2022 16:12
+4
Краще би сиділи в бункері, терпили, а то тільки звіздьож, народ і так все бачить, а ви незламні, краще би заткнулись.
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31.12.2022 16:13
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Покарані за кожну ракету? Чим? Поки вся ця бравада лише додає люті на вас покидьків, якщо нема чого сказати, якщо нема чим відповісти то краще промовчати. Зроби, а потім бий себе в груди.
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31.12.2022 16:08 Ответить
Пустобрехство!
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31.12.2022 16:13 Ответить
Опять пустые слова, сначала слелай и только потом говори.
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31.12.2022 16:12 Ответить
все-равно - Украина выстоит... а свинорылокозломордые кацапы пусть готовятся к кастрации и стерилизации... руский - это помесь козла с кобылицей из марей, вепсов, рюцких, мордвы, якутов, бурят... такая помесь не должна существовать на Земле...
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31.12.2022 16:13 Ответить
Краще би сиділи в бункері, терпили, а то тільки звіздьож, народ і так все бачить, а ви незламні, краще би заткнулись.
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31.12.2022 16:13 Ответить
1 січня, або кацапське різдво - хороші дати для добивання кримського моста. А кацапам треба влаштувати завтра день відходняка.
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31.12.2022 16:14 Ответить
Якби ці очільники мовчали -- то ми б сказали - сидят і мовчат -- як всралися .
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31.12.2022 16:16 Ответить
А у відпрвідь влупити слабо?!!! Чи д'єрмачище не дозволяє? Хоча би асфальтом! Ах да, "ми жє нє ахрєссарі"!!!
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31.12.2022 16:30 Ответить
Отмахались нормально... Рашисты попали по гражданским объектам, значит туда и целились, знали, что там меньше прикрыто... просто хотели убить и разрушить, орки, что с них взять. Орда она и есть орда. Ничего, кто сеет ветер - пожнёт бурю.
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31.12.2022 16:31 Ответить
немає ніяких "рассеян", котрих вигадав борис, є бандити окупанти мародери...
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31.12.2022 16:32 Ответить
Мені цікаво, хто все зруйноване, яке дісталося нам у спадок від СРСР, буде відбудовувати, якщо, МИ ВПРОДОВЖ 30 РОКІВ САМІ РУЙНУВАЛИ СПАДОК, І НІЧОГО НОВОГО НЕЗБУДУВАЛИ. Можна почути після кожного бомбардування, що, ми все відбудуємо, з такою корупцією і заробітними платами в 6000 грн. ми не те що відбудуємо а виздихаємо.
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31.12.2022 19:11 Ответить
 
 