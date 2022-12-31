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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в різних областях, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Атака російських окупантів 31 грудня була спрямована на цивільну інфраструктуру України.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені. росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив глава уряду.
Шмигаль відзначив роботу сил ППО та подякував їм.
"Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету", - підсумував прем'єр.
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