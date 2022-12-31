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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в різних областях, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Атака російських окупантів 31 грудня була спрямована на цивільну інфраструктуру України.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Терористи. Атаки на цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країні. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені. росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак", - наголосив глава уряду.

Шмигаль відзначив роботу сил ППО та подякував їм.

"Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету", - підсумував прем'єр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Покарані за кожну ракету? Чим? Поки вся ця бравада лише додає люті на вас покидьків, якщо нема чого сказати, якщо нема чим відповісти то краще промовчати. Зроби, а потім бий себе в груди.
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31.12.2022 16:08
+6
Опять пустые слова, сначала слелай и только потом говори.
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31.12.2022 16:12
+4
Краще би сиділи в бункері, терпили, а то тільки звіздьож, народ і так все бачить, а ви незламні, краще би заткнулись.
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31.12.2022 16:13
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Покарані за кожну ракету? Чим? Поки вся ця бравада лише додає люті на вас покидьків, якщо нема чого сказати, якщо нема чим відповісти то краще промовчати. Зроби, а потім бий себе в груди.
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31.12.2022 16:08 Відповісти
Пустобрехство!
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31.12.2022 16:13 Відповісти
Опять пустые слова, сначала слелай и только потом говори.
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31.12.2022 16:12 Відповісти
все-равно - Украина выстоит... а свинорылокозломордые кацапы пусть готовятся к кастрации и стерилизации... руский - это помесь козла с кобылицей из марей, вепсов, рюцких, мордвы, якутов, бурят... такая помесь не должна существовать на Земле...
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31.12.2022 16:13 Відповісти
Краще би сиділи в бункері, терпили, а то тільки звіздьож, народ і так все бачить, а ви незламні, краще би заткнулись.
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31.12.2022 16:13 Відповісти
1 січня, або кацапське різдво - хороші дати для добивання кримського моста. А кацапам треба влаштувати завтра день відходняка.
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31.12.2022 16:14 Відповісти
Якби ці очільники мовчали -- то ми б сказали - сидят і мовчат -- як всралися .
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31.12.2022 16:16 Відповісти
А у відпрвідь влупити слабо?!!! Чи д'єрмачище не дозволяє? Хоча би асфальтом! Ах да, "ми жє нє ахрєссарі"!!!
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31.12.2022 16:30 Відповісти
Отмахались нормально... Рашисты попали по гражданским объектам, значит туда и целились, знали, что там меньше прикрыто... просто хотели убить и разрушить, орки, что с них взять. Орда она и есть орда. Ничего, кто сеет ветер - пожнёт бурю.
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31.12.2022 16:31 Відповісти
немає ніяких "рассеян", котрих вигадав борис, є бандити окупанти мародери...
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31.12.2022 16:32 Відповісти
Мені цікаво, хто все зруйноване, яке дісталося нам у спадок від СРСР, буде відбудовувати, якщо, МИ ВПРОДОВЖ 30 РОКІВ САМІ РУЙНУВАЛИ СПАДОК, І НІЧОГО НОВОГО НЕЗБУДУВАЛИ. Можна почути після кожного бомбардування, що, ми все відбудуємо, з такою корупцією і заробітними платами в 6000 грн. ми не те що відбудуємо а виздихаємо.
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31.12.2022 19:11 Відповісти
 
 