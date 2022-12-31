Сегодня удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы благодаря работе ПВО, - Галущенко

Энергетики работают над тем, чтобы украинцы в новогоднюю ночь были со светом.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мерам сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам министра, энергетики делают все, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.

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