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Сегодня удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы благодаря работе ПВО, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетики

Энергетики работают над тем, чтобы украинцы в новогоднюю ночь были со светом.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мерам сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам министра, энергетики делают все, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.

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Дякую ППО, що змогли хоч на годину залишити людей з світлом.
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31.12.2022 17:04 Ответить
Всем, кто воюет за Украину спасибо. Кто-то скачивает для нас данные из кацапского центра программирования ракет, кто-то вывел из строя парочку станков на производстве ракетных компонентов, кто-то вскрыл фирму прокладку по обходу санкций и при помощи локальных СМИ и давления на чиновников закрыл канал поставки критических импортных компонентов, кто-то кто-то споймал кацапского летчика по месту жительства и засунул ему бутылку в жопу. И еще многое-многое другое.
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31.12.2022 17:09 Ответить
не пи-стіть -північ Одеська область, вже 28 годин без води і світла , а до цього по 3 години на добу впродовж місяця..
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31.12.2022 18:46 Ответить
Слава УКРАЇНІ! Слава ЗСУ!!
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31.12.2022 18:49 Ответить
 
 