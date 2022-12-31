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Сьогодні вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми завдяки роботі ППО, - Галущенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Енергетики працюють над тим, щоб українці у новорічну ніч були зі світлом.
Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, енергетики роблять все, щоб у новорічну ніч українці були зі світлом.
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Валентина Саюн c856325a
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Лаур
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