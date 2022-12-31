УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18048 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 013 5
війна (56511) обстріл (21114) ППО (1833) енергетика (1652) Галущенко (251)

Сьогодні вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми завдяки роботі ППО, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергетики

Енергетики працюють над тим, щоб українці у новорічну ніч були зі світлом.

Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, енергетики роблять все, щоб у новорічну ніч українці були зі світлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 20 осіб, з них 14 госпіталізовані,- Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую ППО, що змогли хоч на годину залишити людей з світлом.
показати весь коментар
31.12.2022 17:04 Відповісти
Всем, кто воюет за Украину спасибо. Кто-то скачивает для нас данные из кацапского центра программирования ракет, кто-то вывел из строя парочку станков на производстве ракетных компонентов, кто-то вскрыл фирму прокладку по обходу санкций и при помощи локальных СМИ и давления на чиновников закрыл канал поставки критических импортных компонентов, кто-то кто-то споймал кацапского летчика по месту жительства и засунул ему бутылку в жопу. И еще многое-многое другое.
показати весь коментар
31.12.2022 17:09 Відповісти
не пи-стіть -північ Одеська область, вже 28 годин без води і світла , а до цього по 3 години на добу впродовж місяця..
показати весь коментар
31.12.2022 18:46 Відповісти
Слава УКРАЇНІ! Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
31.12.2022 18:49 Відповісти
 
 