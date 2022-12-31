РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17766 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 323 4
война (46847) дети (6023) обстрел (20205) Херсонщина (3514) Янушкевич Ярослав (77)

Двое детей получили тяжелые ранения вследствие обстрела Херсонщины российскими оккупантами, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

В результате обстрела Херсонщины российскими оккупантами ранения получили двое детей - 13-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Надднепрянское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы. На улице находились двое детей - 13-летний мальчик и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Пока дети в операционной, где хирурги борются за их жизнь.

Читайте также: 868 детей получили ранения в Украине с начала полномасштабной войны
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Живіть,тільки залишайтесь живими. Не може сьогодні Миколай лишити життя діток.
показать весь комментарий
31.12.2022 18:07 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
31.12.2022 18:09 Ответить
Ось що творять ці варвари ,будьте прокляті ви і ваш дибільний народ,смерть рашиським окупантам.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:11 Ответить
якщо колись буде в нас свій Моссад, а я сподіваюсь, що так і буде, то першими цілями для нього я б назначив літунів з бомбардувальної авіації і тих що програмують маршрути ракет.
показать весь комментарий
31.12.2022 20:22 Ответить
 
 