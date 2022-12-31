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Зеленский обратился к россиянам: "Террор вам никто никогда не простит"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ и подчеркнул, что никто не простит России террор.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что россияне совершали ракетные атаки на Украину во время Рождества и Пасхи.

"Они называют себя христианами, очень чванятся своим православием. Но они – за дьяволом. Они за него и с ним", - сказал он.

Также глава государства обратился к россиянам.

"Вся эта война, которую вы ведете, вы – Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое. Она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от вас, граждане России, его не волнует.

Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.

Он скрывается за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. И вы сами не простите ему все то, что он разрушит, и всех, кого он убьет", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Сегодняшняя ракетная атака – это не итог года, это итог судьбы самой России, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Зраду теж ніхто і ніколи не пробачить
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31.12.2022 18:11
+26
Это нация недолюдей, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Тут без вопросов и очень давно. А асфальт как, оказался лучше своих систем ПВО? Или сильно очень бабла хотелось?
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31.12.2022 18:15
+20
Звичайно московитам ми ніколи не пробачимо терор, ніколи не пробачимо зруйновані міста і заводи, вбивства жінок і дітей а також ми ніколи не пробачимо тим, хто про...ав гроші і час і замість оборони, дурив людей, відводив війська і закопав навіки в асфальт ракетні програми.
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31.12.2022 18:23
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Зраду теж ніхто і ніколи не пробачить
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31.12.2022 18:11 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вова , той хто тобі це написав .. то мудрий чоловік !!!
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31.12.2022 18:13 Ответить
Там целая команда Дмитрия Литвина. Тексты неплохие, а человек - дерьмовый.
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31.12.2022 18:16 Ответить
Промов цей Литвин написав вже на кілька книжок які Зе видав
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31.12.2022 18:41 Ответить
Книжки ему клепает другое антиукраинское чмо, издатель книжек Бузины Красовицкий



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01.01.2023 10:46 Ответить
Хто б сумнівався. їм з антиукраїнськими силами комфортніше. Антимайдан зараз править
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01.01.2023 20:24 Ответить
Вони не чекають пробачення, вони намагаються нас приборкати і підкорити, змусити їх терпіти
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31.12.2022 18:15 Ответить
Посил таких роликів що бідний свинособачий народ же страждає! Їх же бідних примушують! Якби не ***** вони б не гвалтували й не мародерили! Адінарод же.
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31.12.2022 18:21 Ответить
Это нация недолюдей, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Тут без вопросов и очень давно. А асфальт как, оказался лучше своих систем ПВО? Или сильно очень бабла хотелось?
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31.12.2022 18:15 Ответить
Паслєдній рускій на зємлє нє будєт ваєвать
Он тіхо сядят в уголкє і будєт тіхо срать
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31.12.2022 18:15 Ответить
Людина для якої одіннарод і свинособача мова рідна не повинна бути президентом України, той хто кацапів називав браттями не може бути президентом України, Президент ніколи, НІКОЛИ не повинен відкривати рота й розмовляти кацапською мовою, така людина не поважає ні Українців, ні свою посаду, ні державу.
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31.12.2022 18:15 Ответить
Не існує ніякої кацапської мови і ніколи не існувало!
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31.12.2022 19:16 Ответить
Навіщо звертатися до цих людиноподібних істот? Хороші кацапи - лише ті, яких не видно в тепловізор
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31.12.2022 18:15 Ответить
Это не для них. С ними вообще нет смысла разговаривать. Это шоу для своих.
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31.12.2022 18:18 Ответить
👍👍👍
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31.12.2022 20:14 Ответить
Руские-шлюхины дети
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31.12.2022 18:16 Ответить
Ой, та хто крім нас має пробачати? Ми років 40-50 найближчих не пробачимо, а світу по барабану. Бізнес і гроші - на першому місці, вони важливіші, ніж якісь там знедолені українці. Вибачте за цинізм, але саме так думають у нинішньому меркантильному та егоїстичному світі.
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31.12.2022 18:18 Ответить
Звичайно московитам ми ніколи не пробачимо терор, ніколи не пробачимо зруйновані міста і заводи, вбивства жінок і дітей а також ми ніколи не пробачимо тим, хто про...ав гроші і час і замість оборони, дурив людей, відводив війська і закопав навіки в асфальт ракетні програми.
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31.12.2022 18:23 Ответить
не дивуйтесь "прозрінню" віслюка,бо поки грошенята з орди текли-все норм було( і "мир в глазах" і "главное перестать стрелять").він же професійний артист,тому хто платить,той його і "пользует".головне,щоб у американців цю шоблу китайці не перекупили-тоді трапиться стратегічний в історичній перспективі піз..ь
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31.12.2022 18:26 Ответить
от мені цікаво, який сенс таких роликів? чи зеленому чувачку просто настільки нефіг що робити, що залишаєтьтся лише "шота папіzдеть в тєлік", аби зайняти себе чимсь?
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31.12.2022 18:26 Ответить
Москалям надо почувстовать это на себе (лично), нужно по москве долбануть чувствительно, пусть прочувствуют!
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31.12.2022 18:27 Ответить
Ніхто нам не дасть ракет щоб бомбити свинособак в москві... Максимум свої дрони, але занадто велика відстань, залишаються диверсії або ж щось накшталт вантажівки смерті на свинособачому мосту десь по кацапській електростанції.
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31.12.2022 18:34 Ответить
То все до лампади - пробачить-не пробачить.
Кацапи вбили третину населення Чечні і зараз синки згвалтованих росіянами чеченок, аірно служать вбивцям своїх предків.
Кацапи заморили голодом мільйони українців в 33-му, а через 7 років ті висолопивши язика захищали їх срану маскву поклавши ще 6 мільйонів душ.
Якщо ми не вб'ємо їх всіх зараз, історія знову повториться, які б гарні тексти бубочка не зачитував...
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31.12.2022 18:31 Ответить
Слова, слова..
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31.12.2022 18:33 Ответить
Мне нравится что вот вчера Резников, сегодня Зеленский переживают за судьбу русских. А вот за украинцев нет. Причем до русских эти ролики не дойдут, они даже об этом не узнают, так что это работа исключительно на нашу аудиторию.

Вот отчего украинцам так нравится слушать как у русских будет плохо и как их жалко вместо того чтобы думать как плохо украинцам другой вопрос. Чем это отличается от русского что на Западе все замерзнут или там мигранты всех убьют.
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31.12.2022 18:40 Ответить
Та сторона почула? І шо відповідає?
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31.12.2022 18:42 Ответить
ОХ.
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31.12.2022 19:43 Ответить
Как заколебали вот эти терпильные "воззвания к россиянам". Цуко, о своих думай! Кацапам насрать на твои видосы, обращения и угрозы. Дело делай.
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31.12.2022 18:55 Ответить
Ну так видосики и есть его дело.
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31.12.2022 19:18 Ответить
Зверненням до кацапів придурок ганьбить Україну і навіть не розуміє цього... Вже ж **********, ****, до війни. Тепер що? мріє *********** до миру? Дайте не минайте, пожалійте не вбивайте? Виродок...
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31.12.2022 19:01 Ответить
Тільки удари у відповідь припинять ці атаки!!!
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31.12.2022 19:11 Ответить
Годі балачок потрібно вже лупити за кожен обстріл.Ми довго це вже терпіли.Перед нами ворог і його треба знищити.
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31.12.2022 19:20 Ответить
Пробачать, забуть, незнатимуть. Як і теперішній нарід, предків якого москалі знищували кілька столітть підряд. Народ без еліти як стадо баранів...
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31.12.2022 19:20 Ответить
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31.12.2022 19:21 Ответить
Та какая разніца - це ж наші мишебратья влаштовують нам терор, а не просто миші.
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31.12.2022 20:06 Ответить
пабедітель ти наш оманський. узурповані канали 5-й прямий і еспрессо, злив вагнера, відвід військ, нелох ітп - все тобі нагадають
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31.12.2022 22:17 Ответить
 
 