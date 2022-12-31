Зеленский обратился к россиянам: "Террор вам никто никогда не простит"

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам РФ и подчеркнул, что никто не простит России террор.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что россияне совершали ракетные атаки на Украину во время Рождества и Пасхи.

"Они называют себя христианами, очень чванятся своим православием. Но они – за дьяволом. Они за него и с ним", - сказал он.

Также глава государства обратился к россиянам.

"Вся эта война, которую вы ведете, вы – Россия, она не с НАТО, как врут ваши пропагандисты. Она не за что-то там историческое. Она за то, чтобы один человек до конца своей жизни оставался у власти. А что останется от вас, граждане России, его не волнует.

Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.

Он скрывается за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. И вы сами не простите ему все то, что он разрушит, и всех, кого он убьет", - сказал Зеленский.

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