Зеленський звернувся до росіян: "Терор вам ніхто ніколи не пробачить"

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян РФ та наголосив, що ніхто не пробачить Росії терор.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що росіяни здійснювали ракетні атаки на Україну під час Різдва та Великодня.

"Вони називають себе християнами, дуже чваняться своїм православ'ям. Але вони – за дияволом. Вони за нього і з ним", - сказав він.

Також глава держави звернувся до росіян.

"Вся ця війна, яку ви ведете, ви - Росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти. Вона не за щось там історичне. Вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. А що залишиться від вас, громадяни Росії, його не хвилює.

Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців.

Він ховається за вами і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не пробачите йому все це, що він зруйнує, і всіх, кого він уб'є", - сказав Зеленський.

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