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Зеленський звернувся до росіян: "Терор вам ніхто ніколи не пробачить"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян РФ та наголосив, що ніхто не пробачить Росії терор.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що росіяни здійснювали ракетні атаки на Україну під час Різдва та Великодня.

"Вони називають себе християнами, дуже чваняться своїм православ'ям. Але вони – за дияволом. Вони за нього і з ним", - сказав він.

Також глава держави звернувся до росіян.

"Вся ця війна, яку ви ведете, ви - Росія, вона не з НАТО, як брешуть ваші пропагандисти. Вона не за щось там історичне. Вона за те, щоб одна людина до кінця свого життя залишалася при владі. А що залишиться від вас, громадяни Росії, його не хвилює.

Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців.

Він ховається за вами і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не пробачить. Ніхто у світі вам цього не пробачить. Україна ніколи не пробачить. Та й ви самі не пробачите йому все це, що він зруйнує, і всіх, кого він уб'є", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Сьогоднішня ракетна атака - це не підсумок року, це підсумок долі самої Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Зраду теж ніхто і ніколи не пробачить
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31.12.2022 18:11
+26
Это нация недолюдей, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Тут без вопросов и очень давно. А асфальт как, оказался лучше своих систем ПВО? Или сильно очень бабла хотелось?
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31.12.2022 18:15
+20
Звичайно московитам ми ніколи не пробачимо терор, ніколи не пробачимо зруйновані міста і заводи, вбивства жінок і дітей а також ми ніколи не пробачимо тим, хто про...ав гроші і час і замість оборони, дурив людей, відводив війська і закопав навіки в асфальт ракетні програми.
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31.12.2022 18:23
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Зраду теж ніхто і ніколи не пробачить
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31.12.2022 18:11 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вова , той хто тобі це написав .. то мудрий чоловік !!!
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31.12.2022 18:13 Відповісти
Там целая команда Дмитрия Литвина. Тексты неплохие, а человек - дерьмовый.
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31.12.2022 18:16 Відповісти
Промов цей Литвин написав вже на кілька книжок які Зе видав
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31.12.2022 18:41 Відповісти
Книжки ему клепает другое антиукраинское чмо, издатель книжек Бузины Красовицкий



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01.01.2023 10:46 Відповісти
Хто б сумнівався. їм з антиукраїнськими силами комфортніше. Антимайдан зараз править
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01.01.2023 20:24 Відповісти
Вони не чекають пробачення, вони намагаються нас приборкати і підкорити, змусити їх терпіти
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31.12.2022 18:15 Відповісти
Посил таких роликів що бідний свинособачий народ же страждає! Їх же бідних примушують! Якби не ***** вони б не гвалтували й не мародерили! Адінарод же.
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31.12.2022 18:21 Відповісти
Это нация недолюдей, генетический мусор Земли, собранный в одном месте. Тут без вопросов и очень давно. А асфальт как, оказался лучше своих систем ПВО? Или сильно очень бабла хотелось?
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31.12.2022 18:15 Відповісти
Паслєдній рускій на зємлє нє будєт ваєвать
Он тіхо сядят в уголкє і будєт тіхо срать
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31.12.2022 18:15 Відповісти
Людина для якої одіннарод і свинособача мова рідна не повинна бути президентом України, той хто кацапів називав браттями не може бути президентом України, Президент ніколи, НІКОЛИ не повинен відкривати рота й розмовляти кацапською мовою, така людина не поважає ні Українців, ні свою посаду, ні державу.
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31.12.2022 18:15 Відповісти
Не існує ніякої кацапської мови і ніколи не існувало!
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31.12.2022 19:16 Відповісти
Навіщо звертатися до цих людиноподібних істот? Хороші кацапи - лише ті, яких не видно в тепловізор
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31.12.2022 18:15 Відповісти
Это не для них. С ними вообще нет смысла разговаривать. Это шоу для своих.
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31.12.2022 18:18 Відповісти
👍👍👍
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31.12.2022 20:14 Відповісти
Руские-шлюхины дети
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31.12.2022 18:16 Відповісти
Ой, та хто крім нас має пробачати? Ми років 40-50 найближчих не пробачимо, а світу по барабану. Бізнес і гроші - на першому місці, вони важливіші, ніж якісь там знедолені українці. Вибачте за цинізм, але саме так думають у нинішньому меркантильному та егоїстичному світі.
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31.12.2022 18:18 Відповісти
Звичайно московитам ми ніколи не пробачимо терор, ніколи не пробачимо зруйновані міста і заводи, вбивства жінок і дітей а також ми ніколи не пробачимо тим, хто про...ав гроші і час і замість оборони, дурив людей, відводив війська і закопав навіки в асфальт ракетні програми.
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31.12.2022 18:23 Відповісти
не дивуйтесь "прозрінню" віслюка,бо поки грошенята з орди текли-все норм було( і "мир в глазах" і "главное перестать стрелять").він же професійний артист,тому хто платить,той його і "пользует".головне,щоб у американців цю шоблу китайці не перекупили-тоді трапиться стратегічний в історичній перспективі піз..ь
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31.12.2022 18:26 Відповісти
от мені цікаво, який сенс таких роликів? чи зеленому чувачку просто настільки нефіг що робити, що залишаєтьтся лише "шота папіzдеть в тєлік", аби зайняти себе чимсь?
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31.12.2022 18:26 Відповісти
Москалям надо почувстовать это на себе (лично), нужно по москве долбануть чувствительно, пусть прочувствуют!
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31.12.2022 18:27 Відповісти
Ніхто нам не дасть ракет щоб бомбити свинособак в москві... Максимум свої дрони, але занадто велика відстань, залишаються диверсії або ж щось накшталт вантажівки смерті на свинособачому мосту десь по кацапській електростанції.
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31.12.2022 18:34 Відповісти
То все до лампади - пробачить-не пробачить.
Кацапи вбили третину населення Чечні і зараз синки згвалтованих росіянами чеченок, аірно служать вбивцям своїх предків.
Кацапи заморили голодом мільйони українців в 33-му, а через 7 років ті висолопивши язика захищали їх срану маскву поклавши ще 6 мільйонів душ.
Якщо ми не вб'ємо їх всіх зараз, історія знову повториться, які б гарні тексти бубочка не зачитував...
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31.12.2022 18:31 Відповісти
Слова, слова..
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31.12.2022 18:33 Відповісти
Мне нравится что вот вчера Резников, сегодня Зеленский переживают за судьбу русских. А вот за украинцев нет. Причем до русских эти ролики не дойдут, они даже об этом не узнают, так что это работа исключительно на нашу аудиторию.

Вот отчего украинцам так нравится слушать как у русских будет плохо и как их жалко вместо того чтобы думать как плохо украинцам другой вопрос. Чем это отличается от русского что на Западе все замерзнут или там мигранты всех убьют.
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31.12.2022 18:40 Відповісти
Та сторона почула? І шо відповідає?
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31.12.2022 18:42 Відповісти
ОХ.
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31.12.2022 19:43 Відповісти
Как заколебали вот эти терпильные "воззвания к россиянам". Цуко, о своих думай! Кацапам насрать на твои видосы, обращения и угрозы. Дело делай.
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31.12.2022 18:55 Відповісти
Ну так видосики и есть его дело.
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31.12.2022 19:18 Відповісти
Зверненням до кацапів придурок ганьбить Україну і навіть не розуміє цього... Вже ж **********, ****, до війни. Тепер що? мріє *********** до миру? Дайте не минайте, пожалійте не вбивайте? Виродок...
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31.12.2022 19:01 Відповісти
Тільки удари у відповідь припинять ці атаки!!!
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31.12.2022 19:11 Відповісти
Годі балачок потрібно вже лупити за кожен обстріл.Ми довго це вже терпіли.Перед нами ворог і його треба знищити.
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31.12.2022 19:20 Відповісти
Пробачать, забуть, незнатимуть. Як і теперішній нарід, предків якого москалі знищували кілька столітть підряд. Народ без еліти як стадо баранів...
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31.12.2022 19:20 Відповісти
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31.12.2022 19:21 Відповісти
Та какая разніца - це ж наші мишебратья влаштовують нам терор, а не просто миші.
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31.12.2022 20:06 Відповісти
пабедітель ти наш оманський. узурповані канали 5-й прямий і еспрессо, злив вагнера, відвід військ, нелох ітп - все тобі нагадають
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31.12.2022 22:17 Відповісти
 
 