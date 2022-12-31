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Зеленский поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность премьер-министра Израиля, а также обсудил с ним сотрудничество Украинского и Израильского государств в сфере безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Лично поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими государствами, в частности в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках. Затронули тему реализации украинской формулы мира", - написал Зеленский.
Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в шестой раз.
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+18 Andry Moon
показать весь комментарий31.12.2022 18:35
+15 Макс Полиграф
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+13 Alex Kalinin
показать весь комментарий31.12.2022 18:50
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Яка це вже його прем'єрська "ходка" -- четверта чи п'ята?
як пагано що обом Україна байдужа.
як страшно, що одне з них призедент!
Это тот случай когда ДИКТАТУРА (как чрезвычайный институт государственного спасения) будет уместен!