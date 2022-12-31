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Новости Политика Украины
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Зеленский поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленский,нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность премьер-министра Израиля, а также обсудил с ним сотрудничество Украинского и Израильского государств в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Лично поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Обсудили двустороннее сотрудничество между нашими государствами, в частности в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках. Затронули тему реализации украинской формулы мира", - написал Зеленский.

Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в шестой раз.

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Топ комментарии
+18
Це той що з колорадською лєнточкою дєдов на палці носив, разом з ******?
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31.12.2022 18:35
+15
Мама Римма с папой Сашей передают привет с виллы за 8 млн. долл в Герцлии (Израиль) с бассейном и 4-мя охранниками из британского спецназа ($50 тыс в месяц)
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31.12.2022 18:44
+13
як добре, що два еврея привіталися.
як пагано що обом Україна байдужа.
як страшно, що одне з них призедент!
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31.12.2022 18:50
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Це той що з колорадською лєнточкою дєдов на палці носив, разом з ******?
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31.12.2022 18:35 Ответить
Він. Той, що лос колорадос на себе чіпляв.

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31.12.2022 18:55 Ответить
Мама Римма с папой Сашей передают привет с виллы за 8 млн. долл в Герцлии (Израиль) с бассейном и 4-мя охранниками из британского спецназа ($50 тыс в месяц)
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31.12.2022 18:44 Ответить
Непотопляємий Нетаньяху.

Яка це вже його прем'єрська "ходка" -- четверта чи п'ята?
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31.12.2022 18:48 Ответить
вже шоста
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31.12.2022 20:01 Ответить
як добре, що два еврея привіталися.
як пагано що обом Україна байдужа.
як страшно, що одне з них призедент!
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31.12.2022 18:50 Ответить
Як нам не показує Володя файних хлопців з Ізраїлю, але їм більше личить Засрашка і жодної ракети вони нам не передали і не передадуть, хоча сьогодні нас вбивають за допомогою дронів та іншої зброї Ірану, які її готували для Ізраїлю. От все українське, наприклад канадська діаспора і їх уряд допомагають України і зброєю і грошима, але нам пропагують Ізраїль, який нам передав коломойських, боголюбських, фрідманів та інших пожирателів військового бюджету.
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31.12.2022 18:54 Ответить
Ізраїль заслуговує на Натаньяху. Більше не скажу. З політкоректності...
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31.12.2022 18:56 Ответить
А Натаньяху поздоровив українців через свого дружка путіна ракетами. Бог судья цьому ізраїльському чорту!
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31.12.2022 19:08 Ответить
С чем поздравил? Что государству Израилю скоро будет полный "писец" (с таким руководством и так называемой "коалицией")!?
Это тот случай когда ДИКТАТУРА (как чрезвычайный институт государственного спасения) будет уместен!
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31.12.2022 19:14 Ответить
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31.12.2022 19:15 Ответить
при этом у самой будка в трижды увеличилась🐖
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31.12.2022 19:17 Ответить
Та ні, то їй оральний пристрій ушили.
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31.12.2022 19:24 Ответить
У Натахи чувашо-калмыцкое хлебало от рождения
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31.12.2022 19:28 Ответить
🤣
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31.12.2022 19:50 Ответить
Подумав, що фотошоп...
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31.12.2022 20:07 Ответить
Лучше бы не говорили. Похоже с Израилем окончательно побили горшки.
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31.12.2022 22:25 Ответить
не знаю о чем они говорили - Зеленский левак социалист а Биба до мозга костей сформировался в американском духе
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01.01.2023 02:15 Ответить
 
 