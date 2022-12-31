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Зеленський привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю, а також обговорив із ним співпрацю Української та Ізраїльської держав у сфері безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
"Особисто привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими державами, зокрема у безпековій сфері, та взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися теми реалізації української формули миру", - написав Зеленський.
Нетаньягу став прем'єр-міністром Ізраїлю вшосте.
Топ коментарі
+18 Andry Moon
показати весь коментар31.12.2022 18:35
+15 Макс Полиграф
показати весь коментар31.12.2022 18:44
+13 Alex Kalinin
показати весь коментар31.12.2022 18:50
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Яка це вже його прем'єрська "ходка" -- четверта чи п'ята?
як пагано що обом Україна байдужа.
як страшно, що одне з них призедент!
Это тот случай когда ДИКТАТУРА (как чрезвычайный институт государственного спасения) будет уместен!