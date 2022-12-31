Зеленський привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю, а також обговорив із ним співпрацю Української та Ізраїльської держав у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Особисто привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими державами, зокрема у безпековій сфері, та взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися теми реалізації української формули миру", - написав Зеленський.

Нетаньягу став прем'єр-міністром Ізраїлю вшосте.

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