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Зеленський привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленский,нетаньяху

Президент України Володимир Зеленський привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю, а також обговорив із ним співпрацю Української та Ізраїльської держав у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Особисто привітав Нетаньягу зі вступом на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими державами, зокрема у безпековій сфері, та взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися теми реалізації української формули миру", - написав Зеленський.

Нетаньягу став прем'єр-міністром Ізраїлю вшосте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми занепокоєні зближенням Ірану та Росії, - Нетаньяху

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Це той що з колорадською лєнточкою дєдов на палці носив, разом з ******?
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31.12.2022 18:35
+15
Мама Римма с папой Сашей передают привет с виллы за 8 млн. долл в Герцлии (Израиль) с бассейном и 4-мя охранниками из британского спецназа ($50 тыс в месяц)
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31.12.2022 18:44
+13
як добре, що два еврея привіталися.
як пагано що обом Україна байдужа.
як страшно, що одне з них призедент!
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31.12.2022 18:50
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Це той що з колорадською лєнточкою дєдов на палці носив, разом з ******?
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31.12.2022 18:35 Відповісти
Він. Той, що лос колорадос на себе чіпляв.

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31.12.2022 18:55 Відповісти
Мама Римма с папой Сашей передают привет с виллы за 8 млн. долл в Герцлии (Израиль) с бассейном и 4-мя охранниками из британского спецназа ($50 тыс в месяц)
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31.12.2022 18:44 Відповісти
Непотопляємий Нетаньяху.

Яка це вже його прем'єрська "ходка" -- четверта чи п'ята?
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31.12.2022 18:48 Відповісти
вже шоста
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31.12.2022 20:01 Відповісти
як добре, що два еврея привіталися.
як пагано що обом Україна байдужа.
як страшно, що одне з них призедент!
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31.12.2022 18:50 Відповісти
Як нам не показує Володя файних хлопців з Ізраїлю, але їм більше личить Засрашка і жодної ракети вони нам не передали і не передадуть, хоча сьогодні нас вбивають за допомогою дронів та іншої зброї Ірану, які її готували для Ізраїлю. От все українське, наприклад канадська діаспора і їх уряд допомагають України і зброєю і грошима, але нам пропагують Ізраїль, який нам передав коломойських, боголюбських, фрідманів та інших пожирателів військового бюджету.
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31.12.2022 18:54 Відповісти
Ізраїль заслуговує на Натаньяху. Більше не скажу. З політкоректності...
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31.12.2022 18:56 Відповісти
А Натаньяху поздоровив українців через свого дружка путіна ракетами. Бог судья цьому ізраїльському чорту!
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31.12.2022 19:08 Відповісти
С чем поздравил? Что государству Израилю скоро будет полный "писец" (с таким руководством и так называемой "коалицией")!?
Это тот случай когда ДИКТАТУРА (как чрезвычайный институт государственного спасения) будет уместен!
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31.12.2022 19:14 Відповісти
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31.12.2022 19:15 Відповісти
при этом у самой будка в трижды увеличилась🐖
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31.12.2022 19:17 Відповісти
Та ні, то їй оральний пристрій ушили.
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31.12.2022 19:24 Відповісти
У Натахи чувашо-калмыцкое хлебало от рождения
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31.12.2022 19:28 Відповісти
🤣
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31.12.2022 19:50 Відповісти
Подумав, що фотошоп...
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31.12.2022 20:07 Відповісти
Лучше бы не говорили. Похоже с Израилем окончательно побили горшки.
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31.12.2022 22:25 Відповісти
не знаю о чем они говорили - Зеленский левак социалист а Биба до мозга костей сформировался в американском духе
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01.01.2023 02:15 Відповісти
 
 