Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в двух храмах Киево-Печерской лавры

В субботу, 31 декабря 2022 года, на территории Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) последний раз собрались на религиозную встречу со своими прихожанами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале юрист Виктория Кохановская, представляющая интересы этой религиозной конфессии.

"31 декабря в святынях нашей Киево-Печерской лавры, в Успенском соборе и Трапезном храме, умолкнет православная молитва. К сожалению, так решило государство", - отметила она накануне, 30 декабря.

Смотрите также: Митрополит УПЦ МП Павел обратился к Зеленскому: хочет остаться в Киево-Печерской Лавре. ВИДЕО