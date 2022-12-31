Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в двух храмах Киево-Печерской лавры
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В субботу, 31 декабря 2022 года, на территории Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) последний раз собрались на религиозную встречу со своими прихожанами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале юрист Виктория Кохановская, представляющая интересы этой религиозной конфессии.
"31 декабря в святынях нашей Киево-Печерской лавры, в Успенском соборе и Трапезном храме, умолкнет православная молитва. К сожалению, так решило государство", - отметила она накануне, 30 декабря.
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реально позорят героический Украинский народ
Це наша Лавра!!! 😼 Мокшанського на півторатисячолітніх пагорбах Києва, крім уламків ракет нічого немає! 😬
Сколько лет московской оккупации прошло? 400, 500 лет?
Очень знаковое событие... Московия идет ко дну!
попів кацапських - тушками
Столько сколько сделал Мазепа для церкви - никто из политиков и близко никогда не делал.
Опарафинили вы своих парафиян, паскуды!
Кацапам помогаешь?
ПНХ за рузьким кораблем!
Мавзолейные пропагандоны получили новые методички на 2023 год...
Врать так, чтобы любой мог разобдачить твоё враньё в течение пяти минут.
Это конечно....
Ей лет пять?
У московького патріархату не священники, а чорти з кадилами!
https://bigkyiv.com.ua/zipsuvav-istorychnu-pamyatku-namisnyk-kyyevo-pecherskoyi-lavry-uvikovichnyv-samogo-sebe-na-stinah-soboru/
Действовать нужно юридически аккуратно, чтоб не дать повод обвинениям в нарушении свободы религиозной деятельности!