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Священники Московського патріархату провели останнє богослужіння у двох храмах Києво-Печерської лаври
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У суботу, 31 грудня 2022 року, на території Києво-Печерської лаври священнослужителі УПЦ (МП) востаннє зібралися на релігійну зустріч зі своїми парафіянами
Як інформує, Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі юристка Вікторія Кохановська, що представляє інтереси даної релігійної конфесії.
"31 грудня у святинях нашої Києво-Печерської лаври, в Успенському соборі і Трапезному храмі, змовкне православна молитва. На жаль, так вирішила держава", - зазначила вона напередодні, 30 грудня.
Топ коментарі
+99 Олександр Дніпро
показати весь коментар31.12.2022 21:03
+75 Иллария Соняшникова
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+71 Володимир Денчик
показати весь коментар31.12.2022 21:00
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реально позорят героический Украинский народ
Це наша Лавра!!! 😼 Мокшанського на півторатисячолітніх пагорбах Києва, крім уламків ракет нічого немає! 😬
Сколько лет московской оккупации прошло? 400, 500 лет?
Очень знаковое событие... Московия идет ко дну!
попів кацапських - тушками
Столько сколько сделал Мазепа для церкви - никто из политиков и близко никогда не делал.
Опарафинили вы своих парафиян, паскуды!
Кацапам помогаешь?
ПНХ за рузьким кораблем!
Мавзолейные пропагандоны получили новые методички на 2023 год...
Врать так, чтобы любой мог разобдачить твоё враньё в течение пяти минут.
Это конечно....
Ей лет пять?
У московького патріархату не священники, а чорти з кадилами!
https://bigkyiv.com.ua/zipsuvav-istorychnu-pamyatku-namisnyk-kyyevo-pecherskoyi-lavry-uvikovichnyv-samogo-sebe-na-stinah-soboru/
Действовать нужно юридически аккуратно, чтоб не дать повод обвинениям в нарушении свободы религиозной деятельности!