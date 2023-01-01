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Лавра (276) УПЦ МП (1092)

Священники Московського патріархату провели останнє богослужіння у двох храмах Києво-Печерської лаври

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лавра,київ

У суботу, 31 грудня 2022 року, на території Києво-Печерської лаври священнослужителі УПЦ (МП) востаннє зібралися на релігійну зустріч зі своїми парафіянами

Як інформує, Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі юристка Вікторія Кохановська, що представляє інтереси даної релігійної конфесії.

"31 грудня у святинях нашої Києво-Печерської лаври, в Успенському соборі і Трапезному храмі, змовкне православна молитва. На жаль, так вирішила держава", - зазначила вона напередодні, 30 грудня.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+99
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31.12.2022 21:03
+75
Цього достатньо, щоб знати все про цих сатаністів.

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31.12.2022 21:14
+71
Сатана піде за кораблем
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31.12.2022 21:00
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Довбню, це московська церква. І її потрібно закрити. Можеш битися лобом в підлогу дома.
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01.01.2023 20:04 Відповісти
А можеш у стіну. Я тобі не забороняю.
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01.01.2023 20:18 Відповісти
І мені там ніяка діюча нах не на. Люба. Закрити під музей.
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01.01.2023 20:06 Відповісти
и за вход деньги брать
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31.12.2022 23:13 Відповісти
Що то за хєрня пцукп, москалику!
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31.12.2022 21:28 Відповісти
Твій ро
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31.12.2022 21:57 Відповісти
всех тамошних "служителей" - на разогрев кобзона!
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31.12.2022 21:06 Відповісти
Та які то в сраку священики, не меліть херні, весь світ знає щото кудло підарів з фсб
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01.01.2023 05:21 Відповісти
Нарешті Лавра очиститься від слуг диявола.
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31.12.2022 21:06 Відповісти
Даже усік поїхав на сходку сук
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31.12.2022 21:08 Відповісти
дофортелиться той вусик
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31.12.2022 21:09 Відповісти
Усик еще та православнута ****.
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31.12.2022 21:26 Відповісти
усик и ломаченко просто моральные уроды или долпайопы
реально позорят героический Украинский народ
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01.01.2023 00:50 Відповісти
Усіку ж ніби в голові провітрилося, після того, як кацапи на ліжка в домі понасрали. Мабуть його жінка уявила що було би з родиною, як би кацапів дочекалися би. А ломаченко....най собі йде за сині гори і холодні озера, довбень.
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01.01.2023 02:05 Відповісти
бред собачйи - усик кремлевским попам подошвы лижет до сих пор короче двуличные твари - еще украинским флагом прикрываются твари
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01.01.2023 02:09 Відповісти
"у святинях нашої Лаври..."
Це наша Лавра!!! 😼 Мокшанського на півторатисячолітніх пагорбах Києва, крім уламків ракет нічого немає! 😬
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31.12.2022 21:08 Відповісти
Даже не верится, неужели этот день настал?
Сколько лет московской оккупации прошло? 400, 500 лет?
Очень знаковое событие... Московия идет ко дну!
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31.12.2022 21:08 Відповісти
это всего лишь 2 храма... а их там десятки....
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31.12.2022 21:46 Відповісти
Паства провела іх в дорогу далеку ?.
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31.12.2022 21:09 Відповісти
Нарешті там змовкне кацапська молитва!
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31.12.2022 21:09 Відповісти
А чому немає інформації про Почаївську Лавру, невже там будуть і далі російська церква керувати??
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31.12.2022 21:09 Відповісти
Там, в Почаеве, подлинное мракобесие. Достаточно взять в руки и прочесть издаваемые так называемые «Почаевские листки». Ахнете!
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31.12.2022 21:28 Відповісти
після збіговиська просто на виході всіх треба було запакувати

попів кацапських - тушками
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31.12.2022 21:11 Відповісти
Слава Богу!
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31.12.2022 21:13 Відповісти
зеленожопі щось придумають, щоб залишити секту кгб в лаврі
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31.12.2022 21:14 Відповісти
харашо жє жілі... душєвно всьо так било, по домашнєму))))
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31.12.2022 21:14 Відповісти
РПЦ в Украине конец, а все из-за анафемы Мазепы, ну не должны петь анафему святым мученикам, та еще и в центре Киева!
Столько сколько сделал Мазепа для церкви - никто из политиков и близко никогда не делал.
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31.12.2022 21:15 Відповісти
рпц конец по вине одного ботоксного олигофрена - который поднял рашку с колен и епнул об землю
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01.01.2023 00:52 Відповісти
не одного, їх там багато було за всі ці часи.
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01.01.2023 02:07 Відповісти
ну к концу привел конкретный ботоксный и храмой путлер
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01.01.2023 02:17 Відповісти
плакали ? )
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31.12.2022 21:15 Відповісти
всирались )
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31.12.2022 21:29 Відповісти
Це тільки у двох храмах остання молитва. А скільки усього храмів на території лаври?
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31.12.2022 21:15 Відповісти
Як православ'я має відношення до слуг антихриста з банди ФСБ-РПЦ ? Яке право має ця установа ворога України читати якісь проповіді громодянам України ?
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31.12.2022 21:16 Відповісти
священнослужителі УПЦ (МП) востаннє зібралися на релігійну зустріч зі своїми парафіянами

Опарафинили вы своих парафиян, паскуды!
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31.12.2022 21:19 Відповісти
гебістська банда має кучкуватись на сибіру чукотці камчатці
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31.12.2022 21:20 Відповісти
мп це кацапська розвідка й агенти впливу, їх всіх якщо арештувати потім можна за 100 попів 1000 наших братів вимагати на обмін і кацапи погодяться.
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31.12.2022 21:26 Відповісти
Не погодяться. Вони їм тут потрібні, а в ********** всі престоли зайняті.
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31.12.2022 21:46 Відповісти
Не займай чужого,то Японія)
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01.01.2023 05:49 Відповісти
СОСАТЬ , попы !
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31.12.2022 21:22 Відповісти
Хай моляться там падають ракети!
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31.12.2022 21:22 Відповісти
Под шконку петухов
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31.12.2022 21:23 Відповісти
в Успенському соборі і Трапезному храмі, змовкне православна молитва - тварину в воєнний час треба також відправляти на розмінування й риття окопів. Всі хто з цією сектою співпрацює або зрадники або просто дебіли.
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31.12.2022 21:24 Відповісти
Пусть катятся к хренам собачьим на свою московию, и шоб духу их здесь не было
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31.12.2022 21:30 Відповісти
тут этого говна еще до хрена - всех высших попов и дьяконов фсбшной церкви нужно отстранить а лучше выслать наксуй если нет доказательств сотрудничества с рашкой
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01.01.2023 00:54 Відповісти
Після них підмести і покропити все свяченою водою.
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31.12.2022 21:30 Відповісти
Хозяйкам на заметку

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31.12.2022 21:34 Відповісти
На кого работаешь, перехватчик?

Кацапам помогаешь?
ПНХ за рузьким кораблем!
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31.12.2022 21:44 Відповісти
Если ты дебил и не понимаешь суть поста,то придержи свою тупость при себе
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31.12.2022 21:54 Відповісти
ну ты тупой валенок ты что на бондюель работаешь?
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01.01.2023 00:56 Відповісти
Кто-то ещё в Украине это говно будет покупать?
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31.12.2022 21:53 Відповісти
Будем надеяться,что нет
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31.12.2022 21:55 Відповісти
На жаль будуть. Ще й не таке лайно купують. Г+Г чого варте. Аптрістовіч, Підляк, Тімоха-молодший.
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31.12.2022 22:39 Відповісти
https://youtu.be/ml-T5XQT2x8...

Мавзолейные пропагандоны получили новые методички на 2023 год...
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31.12.2022 21:35 Відповісти
сльезы радасти мешают мне гаварить!)))
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31.12.2022 21:35 Відповісти
Как атеист, не могу не отметить запредельной тупости юристки РФЦ (п).

Врать так, чтобы любой мог разобдачить твоё враньё в течение пяти минут.
Это конечно....
Ей лет пять?
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31.12.2022 21:42 Відповісти
Почитайте, що вона несе в ФБ. Настільки тупо і примітивно.
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31.12.2022 21:48 Відповісти
Чуєте, що ці гниди гундяєвські сказали - Змовкне православна молитва-. А яка буде, чи вони православіє приватизували?
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31.12.2022 21:55 Відповісти
Нарешті!!!!
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31.12.2022 21:55 Відповісти
Кацапськи попи валіть нах з України
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31.12.2022 21:57 Відповісти
Наловить эфэсбэшной нечисти и обменять на наших воинов, что страдают в плену. Золотой резерв для обмена!
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31.12.2022 22:01 Відповісти
ото й сили в них не стане - бо Лавра святиня.
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31.12.2022 22:15 Відповісти
Нах Нуф Ніх з божого храму мокшанські свині
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31.12.2022 22:23 Відповісти
я нерозумію, хто зараз довіряє кремлівським попам?
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31.12.2022 22:24 Відповісти
тупое зомбированное пенсионное население бабки недобитые - хотя и молодых дятлов хватает
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01.01.2023 00:58 Відповісти
Не "на жаль" вирішила, а на користь державі вирішило суспільство....бо не має чого створювати в Україні ФСБшне лігво під прикриттям Бога.... Бо Бог - то є Любов, а любов " російських братішек" ми відчуваємо кожного дня... наприклад сьогодні моє місто постраждало від російських обстрілів...
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31.12.2022 22:25 Відповісти
Брысь за поребрик приспешники сатаны.
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31.12.2022 22:28 Відповісти
Сподіваюсь,туди ніхто не прийшов!
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31.12.2022 22:29 Відповісти
Піз@уйте на@уй
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31.12.2022 22:32 Відповісти
Цікаво, а з те ож вони накрали, будуть відповідати?
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31.12.2022 22:40 Відповісти
У цих храмах змовкне не православна молитва, а москвославна пропаганда.
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31.12.2022 23:06 Відповісти
"Священики Московського патріархату"
У московького патріархату не священники, а чорти з кадилами!
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31.12.2022 23:14 Відповісти
і не треба РиПаЦа
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31.12.2022 23:17 Відповісти
На все воля Божа. Амінь!
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31.12.2022 23:19 Відповісти
Паша мерседес зіпсував осквернив історичну пам'ятку, на верхніх хорах Успенського Собору Києво-Печерської Лаври намалював ікону з власним зображенням.

https://bigkyiv.com.ua/zipsuvav-istorychnu-pamyatku-namisnyk-kyyevo-pecherskoyi-lavry-uvikovichnyv-samogo-sebe-na-stinah-soboru/
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31.12.2022 23:35 Відповісти
Пока есть тысячи уродов,которые ходят или ходили до сегодня в секту ФСБ,работа ещё не закончена. Я летом 5к этих ******* видел на их мацкавецкой ходе. Падаль.
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31.12.2022 23:42 Відповісти
Якось тихцем йдуть, не нагнітають. Армянчик, той що **** православна, кудись щез. А взагалі, завязли ієрархи всіх рівнів у мирській трясовині. Їх предтеча, ідол кіріла, Нікон також валив церкву і через 300 років його злий дух знову повернувся і стяжательство стало мірилом церковності.
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31.12.2022 23:44 Відповісти
А печери коли заберуть?
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31.12.2022 23:55 Відповісти
Ломаченко засушити і покладіть в печери його мумію!
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01.01.2023 00:11 Відповісти
ломаченко позор украинского спорта, скрепный усик туда же - просто моральные уроды
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01.01.2023 01:00 Відповісти
Вікторія Кохановська - адвокатка диявольства!
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01.01.2023 01:07 Відповісти
ГЕТЬ МОСКОВСЬКОГО ПОПА!
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01.01.2023 02:59 Відповісти
Копняка їм під товсті сраки. З Новим роком!
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01.01.2023 07:48 Відповісти
ідіть на уй 3 украіни в3агалі
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01.01.2023 08:19 Відповісти
Спокойней, коллеги!
Действовать нужно юридически аккуратно, чтоб не дать повод обвинениям в нарушении свободы религиозной деятельности!
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01.01.2023 09:42 Відповісти
Після цього Лавру треба вимити, вичистити, продезинфікувати за всіма санітарно-гігієнічними і проти паразитарними канонами і попросити Владику Варфоломія висвятити від сатанинської нечисті. І буде там звучати православна молитва ( наша українська православна молитва!) у віках!
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01.01.2023 11:36 Відповісти
РПЦ-ехай *****. И заберите с собой всех кто к вам ходил. Нужно провести общеукраинский референдум и на нем постановить полный запрет деятельности РПЦ(УПЦ МП) в Украине. Заодно включить в опрос празднование Рождества с 24 по 25 Декабря-как весь цивилизованный мир делает
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01.01.2023 11:43 Відповісти
разом з парафіянами у болота!
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01.01.2023 20:09 Відповісти
выгнать этих тварей в рашку пинками!
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01.01.2023 22:04 Відповісти
Паша Мерседес прихватив авоську фалоімітаторів і евангіліє від ***** кормільца.
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02.01.2023 10:31 Відповісти
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