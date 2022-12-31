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Зеленский (16555) Елена Зеленская (206)

С Новым годом! Годом нашей победы, - Зеленские

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,зеленська

Вечером 31 декабря Владимир и Елена Зеленские опубликовали на своих страницах в социальных сетях риторические вопросы и ответы, посвященные Новому году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.

Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является.

Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда.

Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ.

Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.

Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества.

Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.

Поэтому сегодня только одно желание. И оно воплотиться не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью.

С Новым годом! Годом нашей победы", - написал Зеленский.

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Топ комментарии
+36
Пішли нахер обоє !!! Весь час що ви зелені тварі при владі тільки тим і займаєтесь що крадете і брешете , до 24 лютого Україна підійшла максимально ослаблена , знищена економіка , розкрадений бюджет , принижена армія. Наволоч, ви все зробили що Путін був упевнений в легкій перемозі , бо інакше він ніколи не напав би ! За всі ті загублені життя українців , бажаю вам упирі здохнути в муках разом з вашим паханом Путіним .
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31.12.2022 21:34
+27
Свинарчуки Порошенка контрабандою крали в Росії запчастини для нашої зброї, щоби нищити русню.
Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
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31.12.2022 21:34
+24
На Зелю глянеш іздаля , як сам себе він вихваля ,
І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
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31.12.2022 21:35
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Zwycięstwa! Powrotu na Krym!
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31.12.2022 21:25 Ответить
Як жеж вони ******* бігти попереду поїзда...
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31.12.2022 21:26 Ответить
ну так у наріда хто перший привітав той і переможець
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31.12.2022 21:31 Ответить
первым был ЗАЛУЖНЫЙ.
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31.12.2022 21:39 Ответить
привітання Залужного не бачив, зато Зеленського - куди не глянь
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31.12.2022 21:41 Ответить
Є учора, стомленим голосом, з Вірою, Надією і Повагою.
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31.12.2022 22:17 Ответить
не в зеленских дело , а в том , что людям нужна надежда , и если выключить голос желудка зели , то сути это не изменит , слова правильные , спичрайтер у него нормальный.
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31.12.2022 21:32 Ответить
Свинарчуки Порошенка контрабандою крали в Росії запчастини для нашої зброї, щоби нищити русню.
Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
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31.12.2022 21:34 Ответить
Ага, "боневтік" вселяє людям "надєжду"!
Надіялися б на того "вселяча" то вже давно під кацапом стогнали б!
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31.12.2022 21:35 Ответить
я хоть и бухой ( новый год ) , но веры и надежды не теряю, и держу себя в руках, и Вам желаю того-же.
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31.12.2022 21:42 Ответить
Гітлер, доречі, був непоганим оратором
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31.12.2022 21:43 Ответить
йо* твою мать...)(уйло...шо ти наробив
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31.12.2022 21:50 Ответить
не спорю , с точки зрения психологии , шизофреники получившие признание , становятся очень влиятельными на определенные массы , их красноречие обоснованно очень долгой замкнутостью и своеобразным анализом действительности , а на это у него было время , поражает другое , страна которая породила великих философов и психологов , смогла допустить это . Вот тут и начинаешь иногда верить в карму и судьбу.
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31.12.2022 21:50 Ответить
Ага непоганим - якби зараз хтось виступаючи почав жестикулювати як цей п****** йому б швидку викликали бо подумали що в нього якийсь припадок .
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01.01.2023 02:03 Ответить
Обговорення трохи не в те русло пішло, на яке я натякав. Я лиш хотів акцентувати на "році нашої перемоги". Я хочу цього всією душею, як і всі українці, але ж це лайно може затягнутись на рік на два чи три.. В цьому сенсі "попереду поїзда".
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31.12.2022 21:58 Ответить
та все Вас поняли , все норм , давай хряпнем по бокалу за НАШУ ПОБЕДУ , а потом уже и подискутируем , БУДЬМО .
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31.12.2022 22:16 Ответить
Слава Богу!
С новым Президентом !
Зеленски.....
Фамилия похожа, а звать как?
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31.12.2022 21:29 Ответить
Моніка Зеленські
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31.12.2022 21:47 Ответить
Ніхто так і не відповів за вбиту Еріку!
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31.12.2022 22:05 Ответить
я не зрозумів - він так тролює українців біженців які тікали від окупації чи зі своїх згорілих будинків, так?👇

Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Джерело: https://censor.net/ua/n3390590
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31.12.2022 21:30 Ответить
в нього завжди було "специфічне" почуття гумору

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31.12.2022 21:36 Ответить
це не гумор - це виховання мами Рими та його справжня зневага до малоросьнї, яка обрала його своїм президентом
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31.12.2022 21:40 Ответить
А ще ж майже на всіх каналах ТБ буде вітати. Хоче своєю "парсуною" зайняти все і всюди одночасно.
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31.12.2022 21:32 Ответить
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31.12.2022 21:32 Ответить
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31.12.2022 21:32 Ответить
це Одеса? та казали там світла нема
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31.12.2022 21:46 Ответить
Пішли нахер обоє !!! Весь час що ви зелені тварі при владі тільки тим і займаєтесь що крадете і брешете , до 24 лютого Україна підійшла максимально ослаблена , знищена економіка , розкрадений бюджет , принижена армія. Наволоч, ви все зробили що Путін був упевнений в легкій перемозі , бо інакше він ніколи не напав би ! За всі ті загублені життя українців , бажаю вам упирі здохнути в муках разом з вашим паханом Путіним .
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31.12.2022 21:34 Ответить
Умничка. И хватит брызжать на президента , он играет ,как умеет . До Победы и следующих выборов у нас не будет другого.
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31.12.2022 21:34 Ответить
Зефани і споживачі марафону, погляньте на мапу, на цю природню водну перешкоду і тоненький перешийок. ЯК?
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31.12.2022 21:37 Ответить
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31.12.2022 22:00 Ответить
Зеля вже нюхнув і побачив перемогу.
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31.12.2022 21:35 Ответить
На Зелю глянеш іздаля , як сам себе він вихваля ,
І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
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31.12.2022 21:35 Ответить
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31.12.2022 21:36 Ответить
норм !!!! 5 баллов .
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31.12.2022 21:43 Ответить
Ага... "Скумбрія по восємь", "Казали буде війна, долар по сорок. І нічого не сталось..." Не вірте данайцю бюджет рокрадайцю... Робіть що мусимо і будь що буде!
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31.12.2022 21:38 Ответить
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31.12.2022 21:40 Ответить
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31.12.2022 21:43 Ответить
Так перед 12 часами повторного гундоса не будет? Можно даже телевизор включить?
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31.12.2022 21:47 Ответить
у вас є тєлєвізор?
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31.12.2022 21:52 Ответить
Представьте себе. Интерактивное ТВ с кучей функций, в т.ч. по "перемотке" рекламы.
И под 1000 каналов в нём, в т.ч. почти все Украинские.
Правда, Г+Г и Интер у меня давно отключены, помои не смотрю.
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31.12.2022 21:58 Ответить
Да, в т.ч. все украинские каналы, кроме Г=Г и Интера. Помои не смотрю.
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31.12.2022 21:59 Ответить
Глючат комменты под Новый Год.
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31.12.2022 22:01 Ответить
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31.12.2022 22:21 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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31.12.2022 21:49 Ответить
"Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість."

Підпис: Міністерство закордонних справ України.
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31.12.2022 22:42 Ответить
Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато.( кому українці мають д'якувати за такі пригоди і подорожі, ???)
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31.12.2022 22:07 Ответить
Хто ще відкрив "новину" щоб не читати, а лишити комент?))
І ще питання, в нього нема іньшого одягу? Може час змінити його, йому хтось скаже?
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31.12.2022 22:14 Ответить
Коли Ми, Українці обрали Вовочку президентом, думав що обісцуся зі сміху.... але це випадок на мільйон відсотків - аби не пєтя.. зараз майже пишаюсь президентом і впевнений що ніхто краще би би не впорався з викликами... а комусь асфальт...
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31.12.2022 22:17 Ответить
Цинічні і брехливі гниди
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31.12.2022 22:24 Ответить
Тошнит от этих двух лицемеров🤮🤮
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31.12.2022 22:32 Ответить
"Я ваш вирок", - сказав зеленський українському народу 3.5 років тому на стадіоні. І вперше він не збрехав.
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31.12.2022 22:38 Ответить
Як і Зеленський. Українці не дивляться назад. Тільки Кучма зміг залізти на другий термін завдяки вбивству Чоновола, трюку з комуністом Симоненком, а також прямим фальсифікаціям. Проте з тих часів минуло дві революції, а також екзестенційна війна. Так що надії шостого ведмедика марні, навіть за умови узурпації медійного простору. Н
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31.12.2022 23:12 Ответить
З НОВИМ РОКОМ , українці !!!
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31.12.2022 22:50 Ответить
Я думаю,может и выборов не было???Сюр или матрица какая???Как так,сколько заслуженного негатива...и всё по делу!!!Смотрю на них и просто нет слов......Карикатура он без коментариев,она с её интерьвью и потуги корчить Маргарет Тетчер......Это как то позор!!!!!Как так,человеки чем вы думали???Есть один автор,так он уверен что мы имеем то что заслуживаем.......Я не согласен,почему нормальные люди,в заложниках у агресивных *********,которым какая разница.....Сейчас доходит но позно.Жрите и смотрите Мойсей чук.
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31.12.2022 22:54 Ответить
я сердечно поздравляю моих дорогих УКРАИНЦЕВ с новым 2023 годом!и хочу пожелать вам всем в новом году разгромить проклятую сатанинскую россию и чтобы мир наконец то вернулся в ваши многострадальные дома!весь мир ждёт только одного-чтобы сатанинская россия прекратила своё существование и распалась!пусть ГОСПОДЬ бережёт вас и ваших детей в новом году!будьте счастливы!
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31.12.2022 23:13 Ответить
Слушать даже правильные слова от зелёных вызывает отвращение. Эта тварь из-за своей тупости или предательства , а скорее и того и другого спровоцировал войну, и один из самых страшных геноцидов украинского народа. А «любовь» к первой .леди, засветившейся в «Миротворце», народ выразил в »уважительном» прозвище «скумбрия»
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01.01.2023 01:08 Ответить
 
 