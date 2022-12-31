С Новым годом! Годом нашей победы, - Зеленские
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 31 декабря Владимир и Елена Зеленские опубликовали на своих страницах в социальных сетях риторические вопросы и ответы, посвященные Новому году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.
Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является.
Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда.
Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ.
Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.
Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества.
Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.
Поэтому сегодня только одно желание. И оно воплотиться не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью.
С Новым годом! Годом нашей победы", - написал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
Надіялися б на того "вселяча" то вже давно під кацапом стогнали б!
С новым Президентом !
Зеленски.....
Фамилия похожа, а звать как?
Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Джерело: https://censor.net/ua/n3390590
І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
И под 1000 каналов в нём, в т.ч. почти все Украинские.
Правда, Г+Г и Интер у меня давно отключены, помои не смотрю.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Підпис: Міністерство закордонних справ України.
І ще питання, в нього нема іньшого одягу? Може час змінити його, йому хтось скаже?