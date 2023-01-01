З Новим роком! Роком нашої перемоги, - Зеленські
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Увечері 31 грудня Володимир та Олена Зеленські опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах риторичні питання та відповіді, присвячені Новому року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Зеленського.
"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі.
Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є.
Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи.
Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ.
Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі.
Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики.
Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато.
Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю.
З Новим роком! Роком нашої перемоги", - зазначається у тексті.
Будь ласка, зачекайте...
Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
Надіялися б на того "вселяча" то вже давно під кацапом стогнали б!
С новым Президентом !
Зеленски.....
Фамилия похожа, а звать как?
Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Джерело: https://censor.net/ua/n3390590
І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
И под 1000 каналов в нём, в т.ч. почти все Украинские.
Правда, Г+Г и Интер у меня давно отключены, помои не смотрю.
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Підпис: Міністерство закордонних справ України.
І ще питання, в нього нема іньшого одягу? Може час змінити його, йому хтось скаже?