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Зеленський (17456) Олена Зеленська (225)

З Новим роком! Роком нашої перемоги, - Зеленські

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,зеленська

Увечері 31 грудня Володимир та Олена Зеленські опублікували на своїх сторінках у соціальних мережах риторичні питання та відповіді, присвячені Новому року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Зеленського.

"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі.

Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є.

Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи.

Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ.

Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі.

Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики.

Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато.

Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю.

З Новим роком! Роком нашої перемоги", - зазначається у тексті. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішня ракетна атака - це не підсумок року, це підсумок долі самої Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
Пішли нахер обоє !!! Весь час що ви зелені тварі при владі тільки тим і займаєтесь що крадете і брешете , до 24 лютого Україна підійшла максимально ослаблена , знищена економіка , розкрадений бюджет , принижена армія. Наволоч, ви все зробили що Путін був упевнений в легкій перемозі , бо інакше він ніколи не напав би ! За всі ті загублені життя українців , бажаю вам упирі здохнути в муках разом з вашим паханом Путіним .
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31.12.2022 21:34
+27
Свинарчуки Порошенка контрабандою крали в Росії запчастини для нашої зброї, щоби нищити русню.
Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
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31.12.2022 21:34
+24
На Зелю глянеш іздаля , як сам себе він вихваля ,
І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
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31.12.2022 21:35
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Zwycięstwa! Powrotu na Krym!
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31.12.2022 21:25 Відповісти
Як жеж вони ******* бігти попереду поїзда...
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31.12.2022 21:26 Відповісти
ну так у наріда хто перший привітав той і переможець
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31.12.2022 21:31 Відповісти
первым был ЗАЛУЖНЫЙ.
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31.12.2022 21:39 Відповісти
привітання Залужного не бачив, зато Зеленського - куди не глянь
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31.12.2022 21:41 Відповісти
Є учора, стомленим голосом, з Вірою, Надією і Повагою.
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31.12.2022 22:17 Відповісти
не в зеленских дело , а в том , что людям нужна надежда , и если выключить голос желудка зели , то сути это не изменит , слова правильные , спичрайтер у него нормальный.
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31.12.2022 21:32 Відповісти
Свинарчуки Порошенка контрабандою крали в Росії запчастини для нашої зброї, щоби нищити русню.
Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
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31.12.2022 21:34 Відповісти
Ага, "боневтік" вселяє людям "надєжду"!
Надіялися б на того "вселяча" то вже давно під кацапом стогнали б!
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31.12.2022 21:35 Відповісти
я хоть и бухой ( новый год ) , но веры и надежды не теряю, и держу себя в руках, и Вам желаю того-же.
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31.12.2022 21:42 Відповісти
Гітлер, доречі, був непоганим оратором
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31.12.2022 21:43 Відповісти
йо* твою мать...)(уйло...шо ти наробив
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31.12.2022 21:50 Відповісти
не спорю , с точки зрения психологии , шизофреники получившие признание , становятся очень влиятельными на определенные массы , их красноречие обоснованно очень долгой замкнутостью и своеобразным анализом действительности , а на это у него было время , поражает другое , страна которая породила великих философов и психологов , смогла допустить это . Вот тут и начинаешь иногда верить в карму и судьбу.
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31.12.2022 21:50 Відповісти
Ага непоганим - якби зараз хтось виступаючи почав жестикулювати як цей п****** йому б швидку викликали бо подумали що в нього якийсь припадок .
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01.01.2023 02:03 Відповісти
Обговорення трохи не в те русло пішло, на яке я натякав. Я лиш хотів акцентувати на "році нашої перемоги". Я хочу цього всією душею, як і всі українці, але ж це лайно може затягнутись на рік на два чи три.. В цьому сенсі "попереду поїзда".
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31.12.2022 21:58 Відповісти
та все Вас поняли , все норм , давай хряпнем по бокалу за НАШУ ПОБЕДУ , а потом уже и подискутируем , БУДЬМО .
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31.12.2022 22:16 Відповісти
Слава Богу!
С новым Президентом !
Зеленски.....
Фамилия похожа, а звать как?
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31.12.2022 21:29 Відповісти
Моніка Зеленські
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31.12.2022 21:47 Відповісти
Ніхто так і не відповів за вбиту Еріку!
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31.12.2022 22:05 Відповісти
я не зрозумів - він так тролює українців біженців які тікали від окупації чи зі своїх згорілих будинків, так?👇

Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Джерело: https://censor.net/ua/n3390590
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31.12.2022 21:30 Відповісти
в нього завжди було "специфічне" почуття гумору

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31.12.2022 21:36 Відповісти
це не гумор - це виховання мами Рими та його справжня зневага до малоросьнї, яка обрала його своїм президентом
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31.12.2022 21:40 Відповісти
А ще ж майже на всіх каналах ТБ буде вітати. Хоче своєю "парсуною" зайняти все і всюди одночасно.
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31.12.2022 21:32 Відповісти
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31.12.2022 21:32 Відповісти
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31.12.2022 21:32 Відповісти
це Одеса? та казали там світла нема
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31.12.2022 21:46 Відповісти
Пішли нахер обоє !!! Весь час що ви зелені тварі при владі тільки тим і займаєтесь що крадете і брешете , до 24 лютого Україна підійшла максимально ослаблена , знищена економіка , розкрадений бюджет , принижена армія. Наволоч, ви все зробили що Путін був упевнений в легкій перемозі , бо інакше він ніколи не напав би ! За всі ті загублені життя українців , бажаю вам упирі здохнути в муках разом з вашим паханом Путіним .
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31.12.2022 21:34 Відповісти
Умничка. И хватит брызжать на президента , он играет ,как умеет . До Победы и следующих выборов у нас не будет другого.
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31.12.2022 21:34 Відповісти
Зефани і споживачі марафону, погляньте на мапу, на цю природню водну перешкоду і тоненький перешийок. ЯК?
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31.12.2022 21:37 Відповісти
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31.12.2022 22:00 Відповісти
Зеля вже нюхнув і побачив перемогу.
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31.12.2022 21:35 Відповісти
На Зелю глянеш іздаля , як сам себе він вихваля ,
І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
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31.12.2022 21:35 Відповісти
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31.12.2022 21:36 Відповісти
норм !!!! 5 баллов .
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31.12.2022 21:43 Відповісти
Ага... "Скумбрія по восємь", "Казали буде війна, долар по сорок. І нічого не сталось..." Не вірте данайцю бюджет рокрадайцю... Робіть що мусимо і будь що буде!
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31.12.2022 21:38 Відповісти
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31.12.2022 21:40 Відповісти
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31.12.2022 21:43 Відповісти
Так перед 12 часами повторного гундоса не будет? Можно даже телевизор включить?
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31.12.2022 21:47 Відповісти
у вас є тєлєвізор?
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31.12.2022 21:52 Відповісти
Представьте себе. Интерактивное ТВ с кучей функций, в т.ч. по "перемотке" рекламы.
И под 1000 каналов в нём, в т.ч. почти все Украинские.
Правда, Г+Г и Интер у меня давно отключены, помои не смотрю.
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31.12.2022 21:58 Відповісти
Да, в т.ч. все украинские каналы, кроме Г=Г и Интера. Помои не смотрю.
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31.12.2022 21:59 Відповісти
Глючат комменты под Новый Год.
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31.12.2022 22:01 Відповісти
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31.12.2022 22:21 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.

Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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31.12.2022 21:49 Відповісти
"Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість."

Підпис: Міністерство закордонних справ України.
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31.12.2022 22:42 Відповісти
Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато.( кому українці мають д'якувати за такі пригоди і подорожі, ???)
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31.12.2022 22:07 Відповісти
Хто ще відкрив "новину" щоб не читати, а лишити комент?))
І ще питання, в нього нема іньшого одягу? Може час змінити його, йому хтось скаже?
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31.12.2022 22:14 Відповісти
Коли Ми, Українці обрали Вовочку президентом, думав що обісцуся зі сміху.... але це випадок на мільйон відсотків - аби не пєтя.. зараз майже пишаюсь президентом і впевнений що ніхто краще би би не впорався з викликами... а комусь асфальт...
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31.12.2022 22:17 Відповісти
Цинічні і брехливі гниди
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31.12.2022 22:24 Відповісти
Тошнит от этих двух лицемеров🤮🤮
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31.12.2022 22:32 Відповісти
"Я ваш вирок", - сказав зеленський українському народу 3.5 років тому на стадіоні. І вперше він не збрехав.
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31.12.2022 22:38 Відповісти
Як і Зеленський. Українці не дивляться назад. Тільки Кучма зміг залізти на другий термін завдяки вбивству Чоновола, трюку з комуністом Симоненком, а також прямим фальсифікаціям. Проте з тих часів минуло дві революції, а також екзестенційна війна. Так що надії шостого ведмедика марні, навіть за умови узурпації медійного простору. Н
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31.12.2022 23:12 Відповісти
З НОВИМ РОКОМ , українці !!!
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31.12.2022 22:50 Відповісти
Я думаю,может и выборов не было???Сюр или матрица какая???Как так,сколько заслуженного негатива...и всё по делу!!!Смотрю на них и просто нет слов......Карикатура он без коментариев,она с её интерьвью и потуги корчить Маргарет Тетчер......Это как то позор!!!!!Как так,человеки чем вы думали???Есть один автор,так он уверен что мы имеем то что заслуживаем.......Я не согласен,почему нормальные люди,в заложниках у агресивных *********,которым какая разница.....Сейчас доходит но позно.Жрите и смотрите Мойсей чук.
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31.12.2022 22:54 Відповісти
я сердечно поздравляю моих дорогих УКРАИНЦЕВ с новым 2023 годом!и хочу пожелать вам всем в новом году разгромить проклятую сатанинскую россию и чтобы мир наконец то вернулся в ваши многострадальные дома!весь мир ждёт только одного-чтобы сатанинская россия прекратила своё существование и распалась!пусть ГОСПОДЬ бережёт вас и ваших детей в новом году!будьте счастливы!
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31.12.2022 23:13 Відповісти
Слушать даже правильные слова от зелёных вызывает отвращение. Эта тварь из-за своей тупости или предательства , а скорее и того и другого спровоцировал войну, и один из самых страшных геноцидов украинского народа. А «любовь» к первой .леди, засветившейся в «Миротворце», народ выразил в »уважительном» прозвище «скумбрия»
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01.01.2023 01:08 Відповісти
 
 