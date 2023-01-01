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Рассчитывайте на Францию, - Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон

31 декабря во время новогоднего обращения президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к украинцам с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Dauphine.

Макрон пообещал продолжать "безотказно" помогать Украине "до победы". Также французский президент заявил, что будет вместе с Украиной, чтобы построить справедливый и крепкий мир.

"Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал он.

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Топ комментарии
+21
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31.12.2022 22:59
+15
Старый мираж Запада о прекрасном русском народе, который терзается в лапах чекистской диктатуры, не повторится. Эта сказочка сдохла
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31.12.2022 22:59
+13
Давайте вже про Воронєж, там вже бавовна якась!
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31.12.2022 23:06
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Старый мираж Запада о прекрасном русском народе, который терзается в лапах чекистской диктатуры, не повторится. Эта сказочка сдохла
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31.12.2022 22:59 Ответить
Кацапи своїм ********** озером всю Европу задовбали
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31.12.2022 23:08 Ответить
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31.12.2022 22:59 Ответить
А до *уйла вже зателефонував?
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31.12.2022 23:05 Ответить
франция нам передает Кроталь радары очень классные и дорогущие так что не гони на Николя
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01.01.2023 01:29 Ответить
Давайте вже про Воронєж, там вже бавовна якась!
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31.12.2022 23:06 Ответить
Кім косвенно подтверждает.
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31.12.2022 23:26 Ответить
Омськ и Ростов тоже..
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01.01.2023 01:30 Ответить
Дякуємо, пане президенте!
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31.12.2022 23:06 Ответить
Пазвані *****,єманюєлька. Нє заставляй єго нєрвнічать.
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31.12.2022 23:07 Ответить
У випадку Макрона я б не звертав уваги на слова, а саме на дії. І тут Франція чесно кажучи мене приємно дивує. Тому Макрону таки спасибі. А слова - то лише слова.
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31.12.2022 23:11 Ответить
приглашение кацапов на олимпиаду в францию вас тоже приятно удивило? или требование предоставить гарантии россии?
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31.12.2022 23:16 Ответить
А якби не запросили на Олімпваду, не сказали б бздур про гарантвї кацапам, але не дали б Цезарі, Містралі і ще дещо? Вам легше було б? До речі, французько-італійська ППО чуьово відпрацьовує. У неї на даний час найкраші результати.
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31.12.2022 23:34 Ответить
а ви прихильник, "на-половину беременная"? ну удачи!
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31.12.2022 23:38 Ответить
Ні, я прихильник справ, які виконуються руками, а не язиком. 😊 До речі, Ви так і не відповіли, що краще - отримувати французьку зброю, чи гарні французькі слова.
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01.01.2023 09:12 Ответить
а что за странный выбор?? я писал о том, что макрон уже как минимум продавил (руками) приезд русской делегации в париж на олимпиаду. Это слова или действия??
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01.01.2023 22:13 Ответить
Не рускої, а кацапської, в крацньому разі "російської". І це судження оціночне а мацбутня подія - гіпотетична. А французька військова допомога - подія реальна.
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03.01.2023 07:34 Ответить
когда они приедут в францию на олимпиаду - я вам напомню про гіпотетичну подію
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03.01.2023 12:44 Ответить
Ви так і не відповіли на запитання.😊
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03.01.2023 13:29 Ответить
пестеть не мешки ворочать - а вот то что реально Франция передает радары гаубицы и бронетехнику шикарную вот где помощь реальная а Макрон путь и дальше лапшу вешает путлеру
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01.01.2023 01:32 Ответить
Дякуемо , Макрон ! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !!!
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31.12.2022 23:09 Ответить
Информация в мемориз

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31.12.2022 23:10 Ответить
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31.12.2022 23:13 Ответить
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31.12.2022 23:14 Ответить
Пітер - чути вибухи!!!
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31.12.2022 23:17 Ответить
Курение хлопка?
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31.12.2022 23:22 Ответить
У них дід мороз борода для вати...
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31.12.2022 23:25 Ответить
Не ведитесь на вбросы о якобы взрывах в Москве и Питере

Фантазии и реалии - разные вещи.

Инсайдер UA
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31.12.2022 23:22 Ответить
але ж буде....
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31.12.2022 23:40 Ответить
а ты в онлайн режиме уже знаешь где есть взрывы а где нет? нут мощьный телеплет
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01.01.2023 01:34 Ответить
Франция живи спокойно и мирно благодаря ЗСУ.
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31.12.2022 23:21 Ответить
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31.12.2022 23:50 Ответить
Макрон, скажи спасибо, что Эйфелева башня до сих пор стоит.
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01.01.2023 00:25 Ответить
Розраховувати на того хто хоче зберегти рило моєму вбивці? На того хто хоче гарантій моєму вбивці? Розраховуй на свою жабу, макарон.
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01.01.2023 04:22 Ответить
Макроне,ти як той матросік...Атматросіл українку і раз в 5 років згадав)
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01.01.2023 05:25 Ответить
🇺🇦💙💛🐞🔱💪
🇨🇵♥️
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01.01.2023 08:00 Ответить
 
 