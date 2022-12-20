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Украина получит от Франции системы ПВО Crotale и САУ Caesar, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

caesar

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине систем противовоздушной обороны и самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale.

"Мы также работаем с министром обороны Себастьяном Лекорню, чтобы в первом квартале 2023 года снова поставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли оградить себя от бомбардировок", — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что планируемые поставки предусматривают новые САУ Caesar, но не сообщил точных цифр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1
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Топ комментарии
+20
Grande merci!!!
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20.12.2022 21:09
+15
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20.12.2022 21:25
+9
доречніше "merci beaukoup". Дякуємо, Франціє !
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20.12.2022 21:17
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Grande merci!!!
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20.12.2022 21:09 Ответить
доречніше "merci beaukoup". Дякуємо, Франціє !
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20.12.2022 21:17 Ответить
Так, давно вивчала.
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20.12.2022 21:30 Ответить
він теж merci beaucoup
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20.12.2022 21:39 Ответить
амх 10с еще в довесок
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20.12.2022 21:11 Ответить
Ще танки завйими б не були...
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20.12.2022 21:13 Ответить
Куда вони Фоч 155мм діли ,це люта імба
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20.12.2022 21:14 Ответить
то в игре а он не пошел в серию так как концепций устарел
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20.12.2022 22:51 Ответить
Спасибо!
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20.12.2022 21:15 Ответить
я вболівав за французів проти аргентинців. Французи допомагають Україні, хоч якось.
Могли би більше допомагати - але для цього потрібна принципово інша українська влада.
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20.12.2022 21:16 Ответить
Ну якщо ви за французів вболівали , то поясніть їхній менталітет , що вони незалежно від того чи виграла їхня команда , чи програла все навколо знищують ..... Я міг би зрозуміти *********** дії коли програли , але після виграшу однаково все рознесли .... що з ними не так ?
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20.12.2022 21:37 Ответить
душу ультрас не зрозуміти ніколи... Кожен програш для них - як серпом по яйцям; але збитки за програш буде робити не команді, не футболістам, які програли, а навколішньому середовищу.
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20.12.2022 22:02 Ответить
Так до чого програш , французи перед цим у Марокко здається виграли , а фанати рознесли половину Франції (( я саме тому питаю , чого у них клепки виносить незалежно від результату гри ?
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20.12.2022 22:05 Ответить
Негативний намою думку в деякій мірі вплив емігрантів яких в Франції нині достобіса.З історії: тато розказував що за часів Польщі на село було один-два п"янички-роздовбаї. А коли прийшли в 39 році перші совєти- то зразу ж "освободітєлі" привезли самогонні апарати. При Польщі це було злочином. При совку і почалось споювання народу.
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20.12.2022 23:34 Ответить
У тебя любое правительство будут козлами, ведь ты самый умный и знаешь как надо править страной.....давай иди в президенты...
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20.12.2022 22:38 Ответить
Помощь дают не владе, а украинскому народу
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20.12.2022 23:27 Ответить
На знак подяки українці шалено підтримували срану путєнську аргентину у фіналі ЧС...
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20.12.2022 21:19 Ответить
Цезарі вже на фронті і насипають кацапам.
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20.12.2022 21:21 Ответить
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20.12.2022 21:25 Ответить
Дякуємо Франція! Разом до перемоги над потворою- куркою з двома дохлими головами!
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20.12.2022 21:26 Ответить
Какое доброе начало... А завтра начнется "жабоеды, макарон..."
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20.12.2022 21:27 Ответить
Проблема у тому , що вони салоїди (( При чому такі , що після французів українцям сала не залишиться (( Від злості і починають їх обзивати ...
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20.12.2022 21:40 Ответить
Таваріщ прапарщік развє нє абьяснил, чта на 1 вєткє адінакавиє камєнти нє аплачіваются?
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20.12.2022 21:46 Ответить
Мною хорунжий керує , свій до свого по своє ; так що брись кацапе , тут не подають
P.S. Про всяк випадок якщо ти не кацап , а просто корисний ідіот - французька кухня передбачає використання саме сала у великій кількості , навіть більше аніж українська , а жабами вони годують таких як ти , дурненьких , коли ті до них приїздять за романтикою ((
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20.12.2022 22:00 Ответить
Больше всех Сала( берем весь спектр, от собственно, сала/бекона до панчетта) едят Итальянцы, Американцы, а уж потом - Украинцы.
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20.12.2022 22:14 Ответить
Не перетягуйте на себе кожуха , та і яке у дідька у штатах сало , так собі , сальце (( у вас сало в основному на споживачах фаст фуду росте а не на поросятах
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20.12.2022 22:19 Ответить
Спорить с очевидным не стану - в Штатах Сало не растет.Но вот бекона тут трескают просто в огромных количествах. Просто смаженым, заворачивают в него мясо, курку, креветки для запекания...такое.
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20.12.2022 22:23 Ответить
А у нас з беконом проблеми (( попробуй знайди , а як знайдеш , то ціна як у ікри чорної ((
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20.12.2022 22:32 Ответить
Давайте меняться, Вы нам - Сало, а себе бекон забирайте хоть весь?
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20.12.2022 22:34 Ответить
Шліть контрабандою у стволах 777 , інакше не вийде , тваринна продукція приватним порядком законно через кордони не перевозиться
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20.12.2022 22:37 Ответить
Нет уж, спасибо. Посадят как за контрабанду наркотиков. Ну вас и с Салом вашим....лучше с беконом, но на свободе.
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20.12.2022 22:49 Ответить
Не вдався гешефт , думав лишню гармату для ЗСУ випрошу , бо поляки ремонтувати не встигають
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20.12.2022 22:58 Ответить
Давайте я вместо бекона лучше еще несколько злых писем моему Конгрессмену напишу....
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20.12.2022 23:03 Ответить
Дивіться щоб не поскаржився на вас за погрози
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20.12.2022 23:05 Ответить
Не, тут есть два вида национального спорта - писать гневные письма Конгрессмену, и таскать друг друга по судам. На то он и избирался, шоб его выборцы с него спрашивали.
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20.12.2022 23:10 Ответить
Ну що ж , зате адвокати без роботи не залишаться ((
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20.12.2022 23:11 Ответить
-Как Вы назовете тысячу адвокатов на дне океана, скованных цепью?

- Хорошее начало.
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20.12.2022 23:14 Ответить
Хто це так постарався ? Чи це щось із літературного ?
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20.12.2022 23:35 Ответить
Популярная Американская шутка.
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20.12.2022 23:49 Ответить
Жарти у вас я скажу ((
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20.12.2022 23:54 Ответить
У будь-якому гіпермаркеті і у більшості супермаркетів знайти бекон - взагалі не проблема. У крайньому випадку беріть грудинку и щоковину - то фактично той самий бекон.
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21.12.2022 15:09 Ответить
Це знаєте - як одна річ , ніби у всіх є , а розміри різні (( Для бекону свиней відповідно відгодовують , від цього не тільки вигляд як у почеревини ( це те що ви грудинкою звете ) , а і смак відповідний (( Ну а щодо знайти легко - не повсюди нині є , і не всі живуть поруч з гіпермаркетом а їхати 150 км ради бекону - краще знайти з домашнього поросяти сальця шматок та м"яса запекти .
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21.12.2022 16:07 Ответить
Не знаю, може я не гурман у плані беконів, але як на мене - та сама щоковина ні в чому бекону не поступиться.
PS Та сама паста карбонара, доречі, має бути саме з щоковиною, а не з беконом.
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21.12.2022 16:17 Ответить
Відкрию вам іще один кулінарний секрет Бекон не є суперпродуктом і я тут за це не говорив , просто іноді в рецептах потрібно використовувати саме бекон , а не його замінники . Це так само як із сервелатом , якщо його готувати без добавки м"яса саме з кнура , то це буде не сервелат , а якась інша ковбаска з дрібно посіченим салом , хоча саме так його тепер в основному і готують
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21.12.2022 16:27 Ответить
P.S. Розбудили своїм коментарем спогади з дитинства , мало слиною не подавився Були часи коли сало тонше аніж п"ятірня за сало не вважалося , піджарена на салі з цибулькою свіжина з"їдалася швиденько , а від неї залишався смалець це повний капець який він був смачний на скибці свіжого хліба ! На жаль , тепер такого зі свічкою не знайдеш , не ті тепер поросята словом свині їх ображати не хочу , то кацапам
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20.12.2022 22:30 Ответить
Мое детское - завтрак в селе летом. Кружка парного молока, ломоть свежего домашнего хлеба и здоровенное красное яблоко. Ничего вкуснее в жизни не ел.
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20.12.2022 22:33 Ответить
У вас , скажу , був у дитинстві чудовий шлунок після молока яблуко , щиро заздрю !
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20.12.2022 22:38 Ответить
Не...яблоко кусь-кусь, хлеба кусь, запил молоком...ммм, good
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20.12.2022 22:46 Ответить
Хліб з яблуком не так смачно , як кавун з булочкою , ото смакота Були якісь такі довгенькі як батон , спечені рядами , навіть забувся як звалися , а смак чудовий ! Нещодавно узнав чому тоді хліб такий смачний був - борошно було з канадської пшениці , тверді сорти , тепер з такого хіба що спагеті , та і то не всі ((
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20.12.2022 22:53 Ответить
Хліб з соковитим яблуком - це дуже смачно...особливо якщо на хлібину шмат сиру типу гауди врізати...
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21.12.2022 15:11 Ответить
Гранд мама лишила деточку гаджетов?
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20.12.2022 21:29 Ответить
Харош, дякуємо за підтримку 🔥🔥🔥
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20.12.2022 21:38 Ответить
Аби не дві три,а хоча пару десятків!
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20.12.2022 21:38 Ответить
Дякуем Франци1 , дякуем пану Макрону!
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20.12.2022 21:39 Ответить
Шлите FAMAS G2 бочками!)
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20.12.2022 22:40 Ответить
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20.12.2022 22:46 Ответить
Франция неплохое оружие делает, но лучше рассчитывать на 1-2 иностранных поставщиков, к примеру, США и Германии, что бы облегчить логистику и обучение персонала
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21.12.2022 11:23 Ответить
Не в нашем положении отказываться. Германия и США не поставляют нам оружие в достаточных количествах.
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21.12.2022 15:12 Ответить
 
 