Украина получит от Франции системы ПВО Crotale и САУ Caesar, - Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине систем противовоздушной обороны и самоходных артиллерийских установок Caesar.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По его словам, в последние дни Франция отправила Украине системы ПВО Crotale.
"Мы также работаем с министром обороны Себастьяном Лекорню, чтобы в первом квартале 2023 года снова поставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли оградить себя от бомбардировок", — сказал Макрон.
Президент Франции отметил, что планируемые поставки предусматривают новые САУ Caesar, но не сообщил точных цифр.
Топ комментарии
+20 Ольга Мартынюк 8c212b17
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показать весь комментарий20.12.2022 21:17
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Могли би більше допомагати - але для цього потрібна принципово інша українська влада.
P.S. Про всяк випадок якщо ти не кацап , а просто корисний ідіот - французька кухня передбачає використання саме сала у великій кількості , навіть більше аніж українська , а жабами вони годують таких як ти , дурненьких , коли ті до них приїздять за романтикою ((
- Хорошее начало.
PS Та сама паста карбонара, доречі, має бути саме з щоковиною, а не з беконом.