Україна отримає від Франції системи ППО Crotale та САУ Caesar, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про постачання Україні систем протиповітряної оборони та самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами, останніми днями Франція відправила Україні системи ППО Crotale.

"Ми також працюємо з міністром оборони Себастьяном Лекорню, щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, аби українці могли захистити себе від бомбардувань", — сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що заплановані постачання передбачають нові САУ Caesar, але не повідомив точних цифр.

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