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Україна отримає від Франції системи ППО Crotale та САУ Caesar, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

caesar

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про постачання Україні систем протиповітряної оборони та самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами, останніми днями Франція відправила Україні системи ППО Crotale.

"Ми також працюємо з міністром оборони Себастьяном Лекорню, щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, аби українці могли захистити себе від бомбардувань", — сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що заплановані постачання передбачають нові САУ Caesar, але не повідомив точних цифр.

Також читайте: Україна отримає французьку систему ППО Mamba (SAMP-T), - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Grande merci!!!
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20.12.2022 21:09
+15
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20.12.2022 21:25
+9
доречніше "merci beaukoup". Дякуємо, Франціє !
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20.12.2022 21:17
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Grande merci!!!
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20.12.2022 21:09 Відповісти
доречніше "merci beaukoup". Дякуємо, Франціє !
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20.12.2022 21:17 Відповісти
Так, давно вивчала.
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20.12.2022 21:30 Відповісти
він теж merci beaucoup
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20.12.2022 21:39 Відповісти
амх 10с еще в довесок
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20.12.2022 21:11 Відповісти
Ще танки завйими б не були...
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20.12.2022 21:13 Відповісти
Куда вони Фоч 155мм діли ,це люта імба
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20.12.2022 21:14 Відповісти
то в игре а он не пошел в серию так как концепций устарел
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20.12.2022 22:51 Відповісти
Спасибо!
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20.12.2022 21:15 Відповісти
я вболівав за французів проти аргентинців. Французи допомагають Україні, хоч якось.
Могли би більше допомагати - але для цього потрібна принципово інша українська влада.
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20.12.2022 21:16 Відповісти
Ну якщо ви за французів вболівали , то поясніть їхній менталітет , що вони незалежно від того чи виграла їхня команда , чи програла все навколо знищують ..... Я міг би зрозуміти *********** дії коли програли , але після виграшу однаково все рознесли .... що з ними не так ?
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20.12.2022 21:37 Відповісти
душу ультрас не зрозуміти ніколи... Кожен програш для них - як серпом по яйцям; але збитки за програш буде робити не команді, не футболістам, які програли, а навколішньому середовищу.
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20.12.2022 22:02 Відповісти
Так до чого програш , французи перед цим у Марокко здається виграли , а фанати рознесли половину Франції (( я саме тому питаю , чого у них клепки виносить незалежно від результату гри ?
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20.12.2022 22:05 Відповісти
Негативний намою думку в деякій мірі вплив емігрантів яких в Франції нині достобіса.З історії: тато розказував що за часів Польщі на село було один-два п"янички-роздовбаї. А коли прийшли в 39 році перші совєти- то зразу ж "освободітєлі" привезли самогонні апарати. При Польщі це було злочином. При совку і почалось споювання народу.
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20.12.2022 23:34 Відповісти
У тебя любое правительство будут козлами, ведь ты самый умный и знаешь как надо править страной.....давай иди в президенты...
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20.12.2022 22:38 Відповісти
Помощь дают не владе, а украинскому народу
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20.12.2022 23:27 Відповісти
На знак подяки українці шалено підтримували срану путєнську аргентину у фіналі ЧС...
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20.12.2022 21:19 Відповісти
Цезарі вже на фронті і насипають кацапам.
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20.12.2022 21:21 Відповісти
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20.12.2022 21:25 Відповісти
Дякуємо Франція! Разом до перемоги над потворою- куркою з двома дохлими головами!
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20.12.2022 21:26 Відповісти
Какое доброе начало... А завтра начнется "жабоеды, макарон..."
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20.12.2022 21:27 Відповісти
Проблема у тому , що вони салоїди (( При чому такі , що після французів українцям сала не залишиться (( Від злості і починають їх обзивати ...
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20.12.2022 21:40 Відповісти
Таваріщ прапарщік развє нє абьяснил, чта на 1 вєткє адінакавиє камєнти нє аплачіваются?
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20.12.2022 21:46 Відповісти
Мною хорунжий керує , свій до свого по своє ; так що брись кацапе , тут не подають
P.S. Про всяк випадок якщо ти не кацап , а просто корисний ідіот - французька кухня передбачає використання саме сала у великій кількості , навіть більше аніж українська , а жабами вони годують таких як ти , дурненьких , коли ті до них приїздять за романтикою ((
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20.12.2022 22:00 Відповісти
Больше всех Сала( берем весь спектр, от собственно, сала/бекона до панчетта) едят Итальянцы, Американцы, а уж потом - Украинцы.
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20.12.2022 22:14 Відповісти
Не перетягуйте на себе кожуха , та і яке у дідька у штатах сало , так собі , сальце (( у вас сало в основному на споживачах фаст фуду росте а не на поросятах
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20.12.2022 22:19 Відповісти
Спорить с очевидным не стану - в Штатах Сало не растет.Но вот бекона тут трескают просто в огромных количествах. Просто смаженым, заворачивают в него мясо, курку, креветки для запекания...такое.
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20.12.2022 22:23 Відповісти
А у нас з беконом проблеми (( попробуй знайди , а як знайдеш , то ціна як у ікри чорної ((
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20.12.2022 22:32 Відповісти
Давайте меняться, Вы нам - Сало, а себе бекон забирайте хоть весь?
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20.12.2022 22:34 Відповісти
Шліть контрабандою у стволах 777 , інакше не вийде , тваринна продукція приватним порядком законно через кордони не перевозиться
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20.12.2022 22:37 Відповісти
Нет уж, спасибо. Посадят как за контрабанду наркотиков. Ну вас и с Салом вашим....лучше с беконом, но на свободе.
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20.12.2022 22:49 Відповісти
Не вдався гешефт , думав лишню гармату для ЗСУ випрошу , бо поляки ремонтувати не встигають
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20.12.2022 22:58 Відповісти
Давайте я вместо бекона лучше еще несколько злых писем моему Конгрессмену напишу....
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20.12.2022 23:03 Відповісти
Дивіться щоб не поскаржився на вас за погрози
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20.12.2022 23:05 Відповісти
Не, тут есть два вида национального спорта - писать гневные письма Конгрессмену, и таскать друг друга по судам. На то он и избирался, шоб его выборцы с него спрашивали.
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20.12.2022 23:10 Відповісти
Ну що ж , зате адвокати без роботи не залишаться ((
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20.12.2022 23:11 Відповісти
-Как Вы назовете тысячу адвокатов на дне океана, скованных цепью?

- Хорошее начало.
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20.12.2022 23:14 Відповісти
Хто це так постарався ? Чи це щось із літературного ?
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20.12.2022 23:35 Відповісти
Популярная Американская шутка.
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20.12.2022 23:49 Відповісти
Жарти у вас я скажу ((
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20.12.2022 23:54 Відповісти
У будь-якому гіпермаркеті і у більшості супермаркетів знайти бекон - взагалі не проблема. У крайньому випадку беріть грудинку и щоковину - то фактично той самий бекон.
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21.12.2022 15:09 Відповісти
Це знаєте - як одна річ , ніби у всіх є , а розміри різні (( Для бекону свиней відповідно відгодовують , від цього не тільки вигляд як у почеревини ( це те що ви грудинкою звете ) , а і смак відповідний (( Ну а щодо знайти легко - не повсюди нині є , і не всі живуть поруч з гіпермаркетом а їхати 150 км ради бекону - краще знайти з домашнього поросяти сальця шматок та м"яса запекти .
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21.12.2022 16:07 Відповісти
Не знаю, може я не гурман у плані беконів, але як на мене - та сама щоковина ні в чому бекону не поступиться.
PS Та сама паста карбонара, доречі, має бути саме з щоковиною, а не з беконом.
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21.12.2022 16:17 Відповісти
Відкрию вам іще один кулінарний секрет Бекон не є суперпродуктом і я тут за це не говорив , просто іноді в рецептах потрібно використовувати саме бекон , а не його замінники . Це так само як із сервелатом , якщо його готувати без добавки м"яса саме з кнура , то це буде не сервелат , а якась інша ковбаска з дрібно посіченим салом , хоча саме так його тепер в основному і готують
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21.12.2022 16:27 Відповісти
P.S. Розбудили своїм коментарем спогади з дитинства , мало слиною не подавився Були часи коли сало тонше аніж п"ятірня за сало не вважалося , піджарена на салі з цибулькою свіжина з"їдалася швиденько , а від неї залишався смалець це повний капець який він був смачний на скибці свіжого хліба ! На жаль , тепер такого зі свічкою не знайдеш , не ті тепер поросята словом свині їх ображати не хочу , то кацапам
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20.12.2022 22:30 Відповісти
Мое детское - завтрак в селе летом. Кружка парного молока, ломоть свежего домашнего хлеба и здоровенное красное яблоко. Ничего вкуснее в жизни не ел.
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20.12.2022 22:33 Відповісти
У вас , скажу , був у дитинстві чудовий шлунок після молока яблуко , щиро заздрю !
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20.12.2022 22:38 Відповісти
Не...яблоко кусь-кусь, хлеба кусь, запил молоком...ммм, good
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20.12.2022 22:46 Відповісти
Хліб з яблуком не так смачно , як кавун з булочкою , ото смакота Були якісь такі довгенькі як батон , спечені рядами , навіть забувся як звалися , а смак чудовий ! Нещодавно узнав чому тоді хліб такий смачний був - борошно було з канадської пшениці , тверді сорти , тепер з такого хіба що спагеті , та і то не всі ((
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20.12.2022 22:53 Відповісти
Хліб з соковитим яблуком - це дуже смачно...особливо якщо на хлібину шмат сиру типу гауди врізати...
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21.12.2022 15:11 Відповісти
Гранд мама лишила деточку гаджетов?
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20.12.2022 21:29 Відповісти
Харош, дякуємо за підтримку 🔥🔥🔥
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20.12.2022 21:38 Відповісти
Аби не дві три,а хоча пару десятків!
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20.12.2022 21:38 Відповісти
Дякуем Франци1 , дякуем пану Макрону!
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20.12.2022 21:39 Відповісти
Шлите FAMAS G2 бочками!)
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20.12.2022 22:40 Відповісти
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20.12.2022 22:46 Відповісти
Франция неплохое оружие делает, но лучше рассчитывать на 1-2 иностранных поставщиков, к примеру, США и Германии, что бы облегчить логистику и обучение персонала
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21.12.2022 11:23 Відповісти
Не в нашем положении отказываться. Германия и США не поставляют нам оружие в достаточных количествах.
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21.12.2022 15:12 Відповісти
 
 