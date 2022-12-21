Україна отримає від Франції системи ППО Crotale та САУ Caesar, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про постачання Україні систем протиповітряної оборони та самохідних артилерійських установок Caesar.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За його словами, останніми днями Франція відправила Україні системи ППО Crotale.
"Ми також працюємо з міністром оборони Себастьяном Лекорню, щоб у першому кварталі 2023 року знову поставити корисну зброю та боєприпаси, аби українці могли захистити себе від бомбардувань", — сказав Макрон.
Президент Франції зазначив, що заплановані постачання передбачають нові САУ Caesar, але не повідомив точних цифр.
Топ коментарі
+20 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар20.12.2022 21:09
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.12.2022 21:25
+9 Benk
показати весь коментар20.12.2022 21:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Могли би більше допомагати - але для цього потрібна принципово інша українська влада.
P.S. Про всяк випадок якщо ти не кацап , а просто корисний ідіот - французька кухня передбачає використання саме сала у великій кількості , навіть більше аніж українська , а жабами вони годують таких як ти , дурненьких , коли ті до них приїздять за романтикою ((
- Хорошее начало.
PS Та сама паста карбонара, доречі, має бути саме з щоковиною, а не з беконом.