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Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом

Новости Цензор.НЕТ Общество

новий,ялинка,різдво,рік

Уважаемые читатели "Цензор.НЕТ"! Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

Желаем Вам и Вашим близким выстоять в этом году, а нашей стране – скорейшей победы и процветания.

Всем воинам, охраняющим нас на боевом посту, – с огромной благодарностью желаем силы и отваги.

В новом году мы будем пытаться делать "Цензор.НЕТ" еще более интересным и насыщенным. Ждите острых актуальных материалов, увлекательных интервью, эксклюзивных фоторепортажей, оперативных новостей!

Спасибо, что вы с нами!

Слава Украине! Героям слава!
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Топ комментарии
+75
Степан Андрійович, з днем народження!
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01.01.2023 00:19
+44
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01.01.2023 00:22
+41
З Новим Роком!
За тих, хто зараз на війні!

Хто у далекій чужині!

За українців, всіх і всюди.
Нехай вам/нам рік щасливим буде!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.01.2023 00:23
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Степан Андрійович, з днем народження!
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01.01.2023 00:19 Ответить
Так...саме він...Степан Андрійович..
Першого січня приносить нам подарунки.
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01.01.2023 00:34 Ответить
І настане час, коли один скаже Слава Україні і тисячи у відповідь сажуть Героям Слава
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01.01.2023 00:56 Ответить
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01.01.2023 06:02 Ответить
Навзаєм
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01.01.2023 00:20 Ответить
дякую Цензор.нет.

ви для мене номер 1
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01.01.2023 00:21 Ответить
Вітаю Цензор.НЕТ та всіх Українців.
Бажаю щоб цього року ***** нарешті здохло
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01.01.2023 00:21 Ответить
І всі ті з мордора, хто ніс зло у світ теж.

З Новим Роком!
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01.01.2023 00:28 Ответить
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01.01.2023 00:22 Ответить
в не святкових обставинах але зі святом усіх цензорят!..... ну і щоб путін коні двинув... Будьмо!.....
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01.01.2023 00:22 Ответить
Вітаємо Цензор.нет!
Дякуємо за працю команду Цензора й особисто Ю. Бутусова!
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01.01.2023 00:22 Ответить
З Новим Роком!
За тих, хто зараз на війні!

Хто у далекій чужині!

За українців, всіх і всюди.
Нехай вам/нам рік щасливим буде!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.01.2023 00:23 Ответить
Einen guten Rutsch ins neue Jahr
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01.01.2023 00:44 Ответить
Danke sehr…..
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01.01.2023 00:55 Ответить
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01.01.2023 00:23 Ответить
З новим роком!!! Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!! Боже дай як найскорше перемогти ворога!!!!
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01.01.2023 00:23 Ответить
На взаєм. Ви № 1 серед ЗМІ.
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01.01.2023 00:23 Ответить
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01.01.2023 00:24 Ответить
Вітання колективу Цензора!
Здоров'я і творчого натхнення в Новому році !
Дякую за об'єктивну журналістику !
Всім нам Перемоги !
Слава ЗСУ!
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01.01.2023 00:24 Ответить
Наразі єдиний притомний форум в Україні. Дякую Цензору!
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01.01.2023 00:25 Ответить
всім українцям єдине побажання!зустріти слідуючий новий рік під мирним небом!
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01.01.2023 00:25 Ответить
Під мирним і ВІЛЬНИМ небом!

💙💛
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01.01.2023 00:30 Ответить
https://i.pinimg.com/236x/f9/1e/8f/f91e8f857c6dd9c6580113370c4b7f51.jpg
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01.01.2023 00:26 Ответить
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01.01.2023 00:30 Ответить
Дякую)
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01.01.2023 00:38 Ответить
Цензор Україна Перемога !!!
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01.01.2023 00:26 Ответить
Happy good new year to Ukraine and bad new year for russian terrorists.
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01.01.2023 00:30 Ответить
З Новим роком Україно!
Хай цей рік стане для тебе найкращим, а для п*дарасів ОСТАННІМ!!!
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01.01.2023 00:30 Ответить
Цензор ми с тобою крiм москальнi будуть ще внутрiшнi вороги. Перемоги на двох фронтах. Слава Украiнi! Слава ЗСУ!
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01.01.2023 00:31 Ответить
Тогда поднимем бокал за будущего президента Залужного.
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01.01.2023 00:38 Ответить
З Днем Народження Дядьку!
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01.01.2023 00:32 Ответить
Батько !
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01.01.2023 00:36 Ответить
Наш Бандера
Україна мати!!!
😍
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01.01.2023 00:39 Ответить
Вітаємо Цензор!
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01.01.2023 00:32 Ответить
Щирі новорічні вітання колективу найкращого сайту !
Дякую за вашу працю і всі добрі справи !
Побажаю вам здоров'я і більше можливостей для втілення планів та ідей.
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01.01.2023 00:32 Ответить
Приєднуюсь до вітань. Цензору і Юрію - респект.
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01.01.2023 00:35 Ответить
Перемоги в цьому році нам всім! Ну і Степана Андрійовича вітаємо!
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01.01.2023 00:35 Ответить
Кролик, зроби хутiна бiлим та пухнастим, тобто , зроби на каазлабаде "танец малентких лебедей " по всем каналам TV.
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01.01.2023 00:36 Ответить
тревога! е*ные кацапы!!!!
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01.01.2023 00:38 Ответить
В Одессе 2 мин назад - тоже.
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01.01.2023 00:40 Ответить
Отдать должное в 00:00 в городе- ни одного салюта.
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01.01.2023 00:44 Ответить
Й*****а москальня мабуть після мопедів ракети запустила...
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01.01.2023 00:44 Ответить
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01.01.2023 00:38 Ответить
Цензор і всіх Українців,з Новим роком.З Бахмута.
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01.01.2023 00:41 Ответить
Навзаєм вітання🎄. Бережіть себе)
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01.01.2023 01:25 Ответить
З Новим роком, Україно !!!
З Новим роком наших захисників !!!
З Новим роком всіх друзів України !!!
З Новим роком, цензорята !!!
Перемоги та процвітання нашій Нені Україні !!!
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01.01.2023 00:44 Ответить
Дай Боже!
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01.01.2023 02:58 Ответить
Здоров'я всім українцям та українкам!
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01.01.2023 00:44 Ответить
В східнім календарі це рік Кролика або Кота. Це рік наших Котиків! Перемоги!
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01.01.2023 00:46 Ответить
Переможного Нового року Тобі Ненько , Господньої опіки над кожним захисником України ,та миру спокою ,добробуту і всілякої благодаті українському народові .
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01.01.2023 00:53 Ответить
Здоров'я Українцям, смерть кацапам. З новим роком.
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01.01.2023 00:54 Ответить
Дякую за Вашу кропітку і невтомну роботу! Бажаю Вам і всім нам гучної Перемоги, яку почує увесь Світ! Слав Україні і Смерть всім ворогам!
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01.01.2023 00:55 Ответить
Без культа особистості, але без пана Юрія Бутусова не було би Цензора, без Степана Андрійовича, а тако ж тисячів відомих і не відомих героїв на було би України. Пам'ятаємо
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01.01.2023 00:56 Ответить
Всіх з Новим роком і нашою Перемогою 👍🏼🙏🏼❤️
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01.01.2023 01:02 Ответить
Батько наш Бандера, Україна мати!!!
З новим роком Цензор та, щоб у москалів ***** у роті пір'я поросло‼️👏👍
Слава Захисникам України ‼️🇺🇦❤️🪖💯⚔️👍👏💪✊🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇺🇦🫡‼️🇺🇦
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01.01.2023 01:27 Ответить
І раніше читав цензор.нет.
Але з 24 лютого читав щодня, якщо були інтернет і електрика.
Провів із цензором весь березень, охороняючи своє село в Києво-Святошинському районі, коли були обстріли з градів, дрг, ракетні прильоти і т.п.
Цензор, декілька сусідів, хто не виїхав з-під обстрілів, і 4 кота.
З Новим роком, Перемоги всім нам!
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01.01.2023 01:28 Ответить
Відсвяткували Новиі Рік по Україні

Побажання усім -Хай частить!
2023 повинен бути роком Перемоги.

Слава Україні !
Героям Слава!
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01.01.2023 01:37 Ответить
С новолетием !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.01.2023 01:59 Ответить
З Новим роком Цензор.ніт !

Щирі вітання та найкращі побажання редактору, редакції, адміністрації.

З вами цікаво та інформативно, разом переживаємо усі новини, разом радіємо та сумуємо.

Бережи нас усіх наше ЗСУ! Наші герої ! Наші захисники!
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01.01.2023 02:05 Ответить
З Новим роком,Цензор і всі форумчани!Нехай цей рік принесе перемогу для України,щоб всі були живі й здорові,щоб в той довгожданий день перемоги на Цензорі був аншлаг,як в давні часи.
Сили і наснаги нашим любим ЗСУ,нехай береже їх Господь
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01.01.2023 03:06 Ответить
Шановні колеги! Здоров'я Вам і Вашим рідним, усе решта додасться.
...А усім до єдиної зайвохромосомним потворам - ось такого екшену.
(І хай хтось лише спробує сказати, що я - недобра людина: приб'ю! ).
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01.01.2023 03:23 Ответить
З Новим роком Цензор! Українці Америки з вами! Слава Україні!
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01.01.2023 04:26 Ответить
Напевно єдиний ресурс, який заслуговує на подяку і шану з мого боку. Молодці, ви КОМАНДА з хорошим КАПІТАНОМ, так тримати і в наступному році. Слава Україні, Героям слава!
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01.01.2023 07:34 Ответить
 
 