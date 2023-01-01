Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом
Новости Цензор.НЕТ Общество
Уважаемые читатели "Цензор.НЕТ"! Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Желаем Вам и Вашим близким выстоять в этом году, а нашей стране – скорейшей победы и процветания.
Всем воинам, охраняющим нас на боевом посту, – с огромной благодарностью желаем силы и отваги.
В новом году мы будем пытаться делать "Цензор.НЕТ" еще более интересным и насыщенным. Ждите острых актуальных материалов, увлекательных интервью, эксклюзивных фоторепортажей, оперативных новостей!
Спасибо, что вы с нами!
Слава Украине! Героям слава!
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Першого січня приносить нам подарунки.
ви для мене номер 1
Бажаю щоб цього року ***** нарешті здохло
З Новим Роком!
Дякуємо за працю команду Цензора й особисто Ю. Бутусова!
За тих, хто зараз на війні!
Хто у далекій чужині!
За українців, всіх і всюди.
Нехай вам/нам рік щасливим буде!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Здоров'я і творчого натхнення в Новому році !
Дякую за об'єктивну журналістику !
Всім нам Перемоги !
Слава ЗСУ!
💙💛
Хай цей рік стане для тебе найкращим, а для п*дарасів ОСТАННІМ!!!
Україна мати!!!
😍
Дякую за вашу працю і всі добрі справи !
Побажаю вам здоров'я і більше можливостей для втілення планів та ідей.
З Новим роком наших захисників !!!
З Новим роком всіх друзів України !!!
З Новим роком, цензорята !!!
Перемоги та процвітання нашій Нені Україні !!!
З новим роком Цензор та, щоб у москалів ***** у роті пір'я поросло‼️👏👍
Слава Захисникам України ‼️🇺🇦❤️🪖💯⚔️👍👏💪✊🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇺🇦🫡‼️🇺🇦
Але з 24 лютого читав щодня, якщо були інтернет і електрика.
Провів із цензором весь березень, охороняючи своє село в Києво-Святошинському районі, коли були обстріли з градів, дрг, ракетні прильоти і т.п.
Цензор, декілька сусідів, хто не виїхав з-під обстрілів, і 4 кота.
З Новим роком, Перемоги всім нам!
Побажання усім -Хай частить!
2023 повинен бути роком Перемоги.
Слава Україні !
Героям Слава!
Щирі вітання та найкращі побажання редактору, редакції, адміністрації.
З вами цікаво та інформативно, разом переживаємо усі новини, разом радіємо та сумуємо.
Бережи нас усіх наше ЗСУ! Наші герої ! Наші захисники!
Сили і наснаги нашим любим ЗСУ,нехай береже їх Господь
...А усім до єдиної зайвохромосомним потворам - ось такого екшену.
(І хай хтось лише спробує сказати, що я - недобра людина: приб'ю! ).