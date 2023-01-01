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Цензор.НЕТ вітає читачів із Новим роком

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Шановні читачі "Цензор.НЕТ"! Вітаємо Вас з прийдешнім Новим роком!

 Бажаємо Вам і Вашим близьким вистояти цього року, а нашій країні - якнайшвидшої перемоги і процвітання.  

Всім воїнам, які охороняють нас на бойовому посту, - з величезною вдячністю бажаємо сили і відваги.

 У новому році ми будемо намагатися робити "Цензор.НЕТ " ще більш цікавим і насиченим. Чекайте гострих актуальних матеріалів, захоплюючих інтерв'ю, ексклюзивних фоторепортажів, оперативних новин!

Дякуємо, що ви з нами!

 Слава Україні! Героям слава!

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+75
Степан Андрійович, з днем народження!
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01.01.2023 00:19
+44
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01.01.2023 00:22
+41
З Новим Роком!
За тих, хто зараз на війні!

Хто у далекій чужині!

За українців, всіх і всюди.
Нехай вам/нам рік щасливим буде!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.01.2023 00:23
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Степан Андрійович, з днем народження!
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01.01.2023 00:19 Відповісти
Так...саме він...Степан Андрійович..
Першого січня приносить нам подарунки.
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01.01.2023 00:34 Відповісти
І настане час, коли один скаже Слава Україні і тисячи у відповідь сажуть Героям Слава
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01.01.2023 00:56 Відповісти
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01.01.2023 06:02 Відповісти
Навзаєм
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01.01.2023 00:20 Відповісти
дякую Цензор.нет.

ви для мене номер 1
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01.01.2023 00:21 Відповісти
Вітаю Цензор.НЕТ та всіх Українців.
Бажаю щоб цього року ***** нарешті здохло
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01.01.2023 00:21 Відповісти
І всі ті з мордора, хто ніс зло у світ теж.

З Новим Роком!
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01.01.2023 00:28 Відповісти
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01.01.2023 00:22 Відповісти
в не святкових обставинах але зі святом усіх цензорят!..... ну і щоб путін коні двинув... Будьмо!.....
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01.01.2023 00:22 Відповісти
Вітаємо Цензор.нет!
Дякуємо за працю команду Цензора й особисто Ю. Бутусова!
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01.01.2023 00:22 Відповісти
З Новим Роком!
За тих, хто зараз на війні!

Хто у далекій чужині!

За українців, всіх і всюди.
Нехай вам/нам рік щасливим буде!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.01.2023 00:23 Відповісти
Einen guten Rutsch ins neue Jahr
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01.01.2023 00:44 Відповісти
Danke sehr…..
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01.01.2023 00:55 Відповісти
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01.01.2023 00:23 Відповісти
З новим роком!!! Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!! Боже дай як найскорше перемогти ворога!!!!
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01.01.2023 00:23 Відповісти
На взаєм. Ви № 1 серед ЗМІ.
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01.01.2023 00:23 Відповісти
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01.01.2023 00:24 Відповісти
Вітання колективу Цензора!
Здоров'я і творчого натхнення в Новому році !
Дякую за об'єктивну журналістику !
Всім нам Перемоги !
Слава ЗСУ!
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01.01.2023 00:24 Відповісти
Наразі єдиний притомний форум в Україні. Дякую Цензору!
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01.01.2023 00:25 Відповісти
всім українцям єдине побажання!зустріти слідуючий новий рік під мирним небом!
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01.01.2023 00:25 Відповісти
Під мирним і ВІЛЬНИМ небом!

💙💛
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01.01.2023 00:30 Відповісти
https://i.pinimg.com/236x/f9/1e/8f/f91e8f857c6dd9c6580113370c4b7f51.jpg
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01.01.2023 00:26 Відповісти
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01.01.2023 00:30 Відповісти
Дякую)
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01.01.2023 00:38 Відповісти
Цензор Україна Перемога !!!
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01.01.2023 00:26 Відповісти
Happy good new year to Ukraine and bad new year for russian terrorists.
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01.01.2023 00:30 Відповісти
З Новим роком Україно!
Хай цей рік стане для тебе найкращим, а для п*дарасів ОСТАННІМ!!!
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01.01.2023 00:30 Відповісти
Цензор ми с тобою крiм москальнi будуть ще внутрiшнi вороги. Перемоги на двох фронтах. Слава Украiнi! Слава ЗСУ!
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01.01.2023 00:31 Відповісти
Тогда поднимем бокал за будущего президента Залужного.
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01.01.2023 00:38 Відповісти
З Днем Народження Дядьку!
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01.01.2023 00:32 Відповісти
Батько !
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01.01.2023 00:36 Відповісти
Наш Бандера
Україна мати!!!
😍
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01.01.2023 00:39 Відповісти
Вітаємо Цензор!
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01.01.2023 00:32 Відповісти
Щирі новорічні вітання колективу найкращого сайту !
Дякую за вашу працю і всі добрі справи !
Побажаю вам здоров'я і більше можливостей для втілення планів та ідей.
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01.01.2023 00:32 Відповісти
Приєднуюсь до вітань. Цензору і Юрію - респект.
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01.01.2023 00:35 Відповісти
Перемоги в цьому році нам всім! Ну і Степана Андрійовича вітаємо!
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01.01.2023 00:35 Відповісти
Кролик, зроби хутiна бiлим та пухнастим, тобто , зроби на каазлабаде "танец малентких лебедей " по всем каналам TV.
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01.01.2023 00:36 Відповісти
тревога! е*ные кацапы!!!!
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01.01.2023 00:38 Відповісти
В Одессе 2 мин назад - тоже.
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01.01.2023 00:40 Відповісти
Отдать должное в 00:00 в городе- ни одного салюта.
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01.01.2023 00:44 Відповісти
Й*****а москальня мабуть після мопедів ракети запустила...
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01.01.2023 00:44 Відповісти
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01.01.2023 00:38 Відповісти
Цензор і всіх Українців,з Новим роком.З Бахмута.
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01.01.2023 00:41 Відповісти
Навзаєм вітання🎄. Бережіть себе)
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01.01.2023 01:25 Відповісти
З Новим роком, Україно !!!
З Новим роком наших захисників !!!
З Новим роком всіх друзів України !!!
З Новим роком, цензорята !!!
Перемоги та процвітання нашій Нені Україні !!!
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01.01.2023 00:44 Відповісти
Дай Боже!
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01.01.2023 02:58 Відповісти
Здоров'я всім українцям та українкам!
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01.01.2023 00:44 Відповісти
В східнім календарі це рік Кролика або Кота. Це рік наших Котиків! Перемоги!
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01.01.2023 00:46 Відповісти
Переможного Нового року Тобі Ненько , Господньої опіки над кожним захисником України ,та миру спокою ,добробуту і всілякої благодаті українському народові .
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01.01.2023 00:53 Відповісти
Здоров'я Українцям, смерть кацапам. З новим роком.
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01.01.2023 00:54 Відповісти
Дякую за Вашу кропітку і невтомну роботу! Бажаю Вам і всім нам гучної Перемоги, яку почує увесь Світ! Слав Україні і Смерть всім ворогам!
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01.01.2023 00:55 Відповісти
Без культа особистості, але без пана Юрія Бутусова не було би Цензора, без Степана Андрійовича, а тако ж тисячів відомих і не відомих героїв на було би України. Пам'ятаємо
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01.01.2023 00:56 Відповісти
Всіх з Новим роком і нашою Перемогою 👍🏼🙏🏼❤️
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01.01.2023 01:02 Відповісти
Батько наш Бандера, Україна мати!!!
З новим роком Цензор та, щоб у москалів ***** у роті пір'я поросло‼️👏👍
Слава Захисникам України ‼️🇺🇦❤️🪖💯⚔️👍👏💪✊🇺🇸🇪🇺🇬🇧🇺🇦🫡‼️🇺🇦
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01.01.2023 01:27 Відповісти
І раніше читав цензор.нет.
Але з 24 лютого читав щодня, якщо були інтернет і електрика.
Провів із цензором весь березень, охороняючи своє село в Києво-Святошинському районі, коли були обстріли з градів, дрг, ракетні прильоти і т.п.
Цензор, декілька сусідів, хто не виїхав з-під обстрілів, і 4 кота.
З Новим роком, Перемоги всім нам!
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01.01.2023 01:28 Відповісти
Відсвяткували Новиі Рік по Україні

Побажання усім -Хай частить!
2023 повинен бути роком Перемоги.

Слава Україні !
Героям Слава!
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01.01.2023 01:37 Відповісти
С новолетием !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.01.2023 01:59 Відповісти
З Новим роком Цензор.ніт !

Щирі вітання та найкращі побажання редактору, редакції, адміністрації.

З вами цікаво та інформативно, разом переживаємо усі новини, разом радіємо та сумуємо.

Бережи нас усіх наше ЗСУ! Наші герої ! Наші захисники!
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01.01.2023 02:05 Відповісти
З Новим роком,Цензор і всі форумчани!Нехай цей рік принесе перемогу для України,щоб всі були живі й здорові,щоб в той довгожданий день перемоги на Цензорі був аншлаг,як в давні часи.
Сили і наснаги нашим любим ЗСУ,нехай береже їх Господь
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01.01.2023 03:06 Відповісти
Шановні колеги! Здоров'я Вам і Вашим рідним, усе решта додасться.
...А усім до єдиної зайвохромосомним потворам - ось такого екшену.
(І хай хтось лише спробує сказати, що я - недобра людина: приб'ю! ).
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01.01.2023 03:23 Відповісти
З Новим роком Цензор! Українці Америки з вами! Слава Україні!
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01.01.2023 04:26 Відповісти
Напевно єдиний ресурс, який заслуговує на подяку і шану з мого боку. Молодці, ви КОМАНДА з хорошим КАПІТАНОМ, так тримати і в наступному році. Слава Україні, Героям слава!
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01.01.2023 07:34 Відповісти
 
 